Бойовики так званої «ДНР» оголосили евакуацію населення до Росії





Про це повідомляєДениса Пушиліна.



За його словами, в ході обстрілів населених пунктів може наражатися на загрозу життя і здоров'я мирних жителів.



"Тому з сьогоднішнього дня, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку", - заявив Пушилін.



Він уточнив, що мешканців окупованого Донбасу готова прийняти Ростовську область, а перехід через пункти пропуску на кордоні буде пришвидшено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Окупаційна влада окремих районів Донецької області через загострення на Донбасі оголосила масову евакуацію населення. Людям пропонують виїхати в Ростовську область Росії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ватажка так званої "ДНР"За його словами, в ході обстрілів населених пунктів може наражатися на загрозу життя і здоров'я мирних жителів."Тому з сьогоднішнього дня, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку", - заявив Пушилін.Він уточнив, що мешканців окупованого Донбасу готова прийняти Ростовську область, а перехід через пункти пропуску на кордоні буде пришвидшено.

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