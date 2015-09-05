Бойовики так званої «ДНР» оголосили евакуацію населення до Росії
Сьогодні, 15:48
Окупаційна влада окремих районів Донецької області через загострення на Донбасі оголосила масову евакуацію населення. Людям пропонують виїхати в Ростовську область Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна.
За його словами, в ході обстрілів населених пунктів може наражатися на загрозу життя і здоров'я мирних жителів.
"Тому з сьогоднішнього дня, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку", - заявив Пушилін.
Він уточнив, що мешканців окупованого Донбасу готова прийняти Ростовську область, а перехід через пункти пропуску на кордоні буде пришвидшено.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна.
За його словами, в ході обстрілів населених пунктів може наражатися на загрозу життя і здоров'я мирних жителів.
"Тому з сьогоднішнього дня, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку", - заявив Пушилін.
Він уточнив, що мешканців окупованого Донбасу готова прийняти Ростовську область, а перехід через пункти пропуску на кордоні буде пришвидшено.
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