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Бойовики так званої «ДНР» оголосили евакуацію населення до Росії

Бойовики так званої «ДНР» оголосили евакуацію населення до Росії
Окупаційна влада окремих районів Донецької області через загострення на Донбасі оголосила масову евакуацію населення. Людям пропонують виїхати в Ростовську область Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна.

За його словами, в ході обстрілів населених пунктів може наражатися на загрозу життя і здоров'я мирних жителів.

"Тому з сьогоднішнього дня, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку", - заявив Пушилін.

Він уточнив, що мешканців окупованого Донбасу готова прийняти Ростовську область, а перехід через пункти пропуску на кордоні буде пришвидшено.

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Теги: ДНР, Пушилін, евакуація, Росія
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