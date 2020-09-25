Бойовики обстріляли Щастя на Луганщині





Про це



Там уточнили, що обстріл відбувся приблизно з 12:00 до 12:09 год. з напрямку території, тимчасово підконтрольної незаконним збройним формуванням.



"В результаті обстрілу була пошкоджена адмінбудівля 32-ї державної пожежно-рятувальної частини, а саме: осколками пошкоджено фасад будівлі та водовідлив. Інформації щодо жертв, постраждалих серед цивільного населення немає", – йдеться у повідомленні надзвичайників.



Окрім того, в селі Артема снаряд влучив у житловий будинок. Постраждалих та загиблих не має. Рятувальники проводять роботи на місці події.

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