Чорнобильську зону закрили для туристів





Про це на своїй Ярослав Ємельяненко.



"Щойно повідомили, що з 19.02 Чорнобильська зона закрита для туристичних відвідувань на невизначений строк. Офіційна причина озвучується як "технічні причини", - написав він.



За словами Ємельяненка, незабаром про це офіційно повідомить Державне агентство України з управління зоною відчуження.



"Ми розуміємо, що скоріше за все це пов’язано з загрозою російської агресії та близькістю кордону з Білоруссю", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чорнобильську зону закрили для туристичних відвідувань з 19 лютого на невизначений строк.Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Асоціації чорнобильських туроператорів"Щойно повідомили, що з 19.02 Чорнобильська зона закрита для туристичних відвідувань на невизначений строк. Офіційна причина озвучується як "технічні причини", - написав він.За словами Ємельяненка, незабаром про це офіційно повідомить Державне агентство України з управління зоною відчуження."Ми розуміємо, що скоріше за все це пов’язано з загрозою російської агресії та близькістю кордону з Білоруссю", - додав він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію