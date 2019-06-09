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Чорнобильську зону закрили для туристів

Чорнобильську зону закрили для туристів
Чорнобильську зону закрили для туристичних відвідувань з 19 лютого на невизначений строк.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.

"Щойно повідомили, що з 19.02 Чорнобильська зона закрита для туристичних відвідувань на невизначений строк. Офіційна причина озвучується як "технічні причини", - написав він.

За словами Ємельяненка, незабаром про це офіційно повідомить Державне агентство України з управління зоною відчуження.

"Ми розуміємо, що скоріше за все це пов’язано з загрозою російської агресії та близькістю кордону з Білоруссю", - додав він.

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Теги: Чорнобиль, туристи
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