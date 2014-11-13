20 лютого 2014 року на Волині. АРХІВИ
Сьогодні, 11:35
8 років тому в житті кожного українця розпочався переломний етап. У словниках з'явилася нова термінологія, а серця оповив справжній біль. Саме 20 лютого 2014 року в середмісті Києва загинуло найбільше людей – 48. Їх разом з іншими загиблими учасниками мирних протестів та активістами Майдану, які пожертвували життям та змінили хід новітньої історії України, назвали Героями Небесної Сотні.
До Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні Інформаційне агентство ВолиньPost зазирнуло у свій архів новин, аби пригадати, як цей день закарбувся в історії Волині.
20 лютого 2014 рік
Луцькому Майдану потрібен транспорт
Ми передрукували пост у Фейсбуці громадської активістки Марії Доманської, яка просила відгукнутися на її прохання про допомогу. Лучан назбиралося чимало, а транспорту, аби дістатися на акцію до Києва - не вистачало.
«Загиблих не повернеш», - Башкаленко звернувся до волинян. ВІДЕО
Колишній голова Волинської облдержадміністрації Олександр Башкаленко закликав жителів області зберігати спокій і не вдаватися до насилля.
«Закликаю сторони конфлікту до мирного врегулювання і переговорів. Усі радикально налаштовані озброєні протестувальники мусять отямитися і скласти зброю. Не повинні страждати прості українці по обидві сторони барикад. Будь-який конфлікт можна й потрібно врегульовувати лише мирним шляхом, без насильства та кровопролиття», - йшлося у заяві.
Голова Волиньради вдруге просить про відставку
Першу заяву ексголова Волиньради Володимир Войтович написав 24 січня.
«Засуджую діяльність тих, чиї безвідповідальні рішення і дії призводять до конфлікту в українському суспільстві та волинській громаді. Прошу довести зміст цієї заяви до волинян і депутатів Волинської обласної ради», - пояснив своє рішення Войтович.
У прокуратурі Волині та ОДА - знову вихідний
О 9:06 ми писали про те, що працівники прокуратури Волині та облдержадміністрації другий день поспіль не виходять на роботу.
Нагадаємо, 19 лютого ні прокуратура, ні ОДА не працювали через велелюдні мітинги в Луцьку.
База луцьких ВВшників в облозі. ФОТО
Станом на ранок 20 лютого, біля бази перебували кілька стувальників, які спостерігали за об'єктом і перегородили вхід дошками та шинами.
Загинув ще один боєць «Волинської січі»
Це сталося у Києві вранці. Його підстрелив снайпер. Він помер від наскрізного поранення живота.
Василь Мойсей або «Крук» - був уродженцем Волині. Народився чоловік 23 березня 1992 року.
Волинська ОДА: ніч і ранок після штурму. ФОТО
Заступник коменданта будинку з охоронно-оборонних функцій на псевдо Грім розповів, що перша ніч у захопленому приміщенні облдержадміністрації минула спокійно.
Чергувало у приміщенні понад 60 бійців Самооборони. Уночі відбувалася ротація бійців на охоронних постах.
Активісти покинули управління міліції у Луцьку. ФОТО
О 10:41 ми писали про те, активісти покинули приміщення управління УМВС у Волинській області – там прибирають і відновлюють звичну роботу. На вулицю Винниченка тоді пригнали трактор з ковшем та вантажівку.
Знущання над Башкаленком: реакція інтернету
Нагадаємо, 19 лютого під час штурму обласного управління міліції
демонстранти взяли в полон колишнього голову облдержадміністрації Олександра Башкаленка. Люди ледь не лінчували його на майданчику перед міліцією.
Згодом його привели на Майдан і вимагали, щоб він писав заяву про відставку. Губернатора навіть прикували до сцени наручниками та облили водою.
Однак це спричинило неоднозначну реакцію в мережі.
У захопленому приміщенні Волиньради депутати зібралися на сесію. ФОТО
Тоді розпочали засідання із хвилини мовчання за загиблим на Майдані волинянином.
На сесію Волиньради прийшов «Правий сектор». ФОТО. ВІДЕО
Бійці «Правого сектору» прийшли до депутатів Волиньради у сесійну залу, щоб «допомогти» їм проголосувати за питання зміни керівництва облради.
Перед депутатами виступив очільник волинського «Правого сектору» Павло Данильчук.
«Депутати, особливо перебіженці від «Батьківщини» до провладних депутатів, які продалися за грошики, ми знаємо, де ви живете… Прошу ставити на голосування ті питання, які мають ставитися», – висловився він.
Троє бійців «Волинської Січі» - мертві
Таку невтішну новину ми опублікували об 11:41.
19 лютого зупинилося серце Олександра Капіноса з Тернопільщини. У хлопця влучила світлошумова граната біля барикади поблизу Будинку профспілок. Він зазнав поранення в голову, йому зробили операцію. Але на ранок він помер.
Другий загиблий з «Волинської Січі» загинув 20 лютого. Бійця Василя «Крука» з Волині підстрелив снайпер. Він помер від наскрізного поранення живота.
Третій боєць загинув теж 20 лютого. Березнівчанин на псевдо Месник помер від запалення легень.
У Луцьку міліцію замінить «Варта порядку»
У Луцьку створили об'єднання «Варта порядку», яке мало виконувати функції міліції. Туди мали ввійти афганці і міліціонери-ветерани і ті правоохоронці, які стали на бік народу.
Керівники Рожищенського району втекли з міста, - ВО «Свобода»
Люди прийшли під стіни райдержадміністрації, - повідомили у партійній прес-службі.
Чиновники на чолі з головою РДА Володимиром Масаловим залишили приміщення райдержадміністрації.
На 12:00 на площі перед Рожищенською РДА перебувало близько 500 активістів. У приміщенні РДА пусто, кабінети опломбовані.
Місцева «регіональна» влада втекла у невідомому напрямку. Влада у Рожищенському районі перейшла до Народної Ради.
Войтовича звільнили
Відставку голови Волиньради Володимира Войтовича підтримали 46 депутатів.
«Звільнити Володимира Войтовича у зв’язку з виходом на пенсію за станом здоров’я за відповідною заявою», – оголосив депутат від ВО «Батьківщина» Валентин Вітер.
Снайпер застрелив ще одного бійця «Волинської Січі»
На Майдані Незалежності застрелили ще одного бійця «Волинської Січі» рівнянина Олександра Хропаченка на псевдо Вандал.
Під Волиньрадою – мітинг. ФОТО
Активісти зібралися на мітинг перед Волинською облрадою на Київському майдані.
Майданівці скандували «Слава Україні! Героям слава!» та співали Гімн України. Перед ними виступали спікери, декламували революційну поезію.
«Ми прийшли, щоб заставити їх прийняти правильне рішення», – пояснив причину зібрання людей один із мітингувальників.
У Волиньраді – новий голова. ФОТО
Новим головою Волинської облради обрали депутата від ВО «Батьківщина» Валентина Вітра.
Волинян просять здавати кров для поранених на Майдані
Депутати Волиньради підтримали звернення до волинян здавати кров для поранених мітингувальників на Майдані у Києві.
У Луцьку створили комітет громадської безпеки
У Луцьку після розгромлення обласного управління міліції 19 лютого створили комітет, який займатиметься громадською безпекою.
У нього увійшли Віктор Швидкий – від Народної ради, Роман Крохмаль – від Луцької міської ради, представники Спілки ветеранів Афганістану, Спілки ветеранів Міністерства внутрішніх справ, Автомайдану.
З вечора 20 лютого в Луцьку забезпечили патрулювання вулиць міста.
Волиньрада залишилася без першого заступника голови
Заяву про звільнення Юрія Лобача з посади першого заступника голови Волинської облради підтримали більшістю голосів.
У лікарні помер боєць «Волинської Січі»
На 16:00 це була п'ята офіційно підтверджена смерть бійця «Волинської Січі».
Захарченко дозволив застосовувати вогнепальну зброю. ВІДЕО
Правоохоронцям видали бойову зброю, і вони мали змогу застосовувати її відповідно до закону про міліцію.
Луцькі ВВшники «здалися» демонстрантам. ВІДЕО
Бійці луцького загону внутрішніх військ «здалися» активістам Правого Сектору та Самообороні.
«Тут наші друзі, побратими і земляки. Вони проти бандитської влади. Ніхто з них не піде проти народу, тому у нас відбувся нормальний діалог. Ми заходимо і шикуємося - вони здають амуніцію», - оголосив Данильчук.
Луцькі демонстранти готуються до масового виїзду в Київ
Керівника Правого Сектору на Волині Павло Данильчук закликав усіх мешканців міста, які мають відповідне спорядження, тобто захист і зброю, приходити до Палацу культури.
Ще один волинянин загинув на Майдані
Від вогнепального поранення на Майдані у Києві загинув 23-річний волинянин Сергій Байдовський. Він був працівником магістральних нафтопроводів «Дружба».
Сергій Байдовський народився 21 серпня 1990 року у Нововолинську. З 1997 до 2007 року навчався у Нововолинській школі №12. З 2007 року навчався у Луцькому інституті розвитку людини університету «Україна».
Інформаційне агентство ВолиньPost розділяє всю гіркоту втрати та пишається Героями Небесної Сотні. Ми закликаємо бути єдиними, а також зберігати спокій та обов'язково перевіряти інформацію у нині не менш складний для України час.
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До Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні Інформаційне агентство ВолиньPost зазирнуло у свій архів новин, аби пригадати, як цей день закарбувся в історії Волині.
20 лютого 2014 рік
Луцькому Майдану потрібен транспорт
Ми передрукували пост у Фейсбуці громадської активістки Марії Доманської, яка просила відгукнутися на її прохання про допомогу. Лучан назбиралося чимало, а транспорту, аби дістатися на акцію до Києва - не вистачало.
«Загиблих не повернеш», - Башкаленко звернувся до волинян. ВІДЕО
Колишній голова Волинської облдержадміністрації Олександр Башкаленко закликав жителів області зберігати спокій і не вдаватися до насилля.
«Закликаю сторони конфлікту до мирного врегулювання і переговорів. Усі радикально налаштовані озброєні протестувальники мусять отямитися і скласти зброю. Не повинні страждати прості українці по обидві сторони барикад. Будь-який конфлікт можна й потрібно врегульовувати лише мирним шляхом, без насильства та кровопролиття», - йшлося у заяві.
Голова Волиньради вдруге просить про відставку
Першу заяву ексголова Волиньради Володимир Войтович написав 24 січня.
«Засуджую діяльність тих, чиї безвідповідальні рішення і дії призводять до конфлікту в українському суспільстві та волинській громаді. Прошу довести зміст цієї заяви до волинян і депутатів Волинської обласної ради», - пояснив своє рішення Войтович.
У прокуратурі Волині та ОДА - знову вихідний
О 9:06 ми писали про те, що працівники прокуратури Волині та облдержадміністрації другий день поспіль не виходять на роботу.
Нагадаємо, 19 лютого ні прокуратура, ні ОДА не працювали через велелюдні мітинги в Луцьку.
База луцьких ВВшників в облозі. ФОТО
Станом на ранок 20 лютого, біля бази перебували кілька стувальників, які спостерігали за об'єктом і перегородили вхід дошками та шинами.
Загинув ще один боєць «Волинської січі»
Це сталося у Києві вранці. Його підстрелив снайпер. Він помер від наскрізного поранення живота.
Василь Мойсей або «Крук» - був уродженцем Волині. Народився чоловік 23 березня 1992 року.
Волинська ОДА: ніч і ранок після штурму. ФОТО
Заступник коменданта будинку з охоронно-оборонних функцій на псевдо Грім розповів, що перша ніч у захопленому приміщенні облдержадміністрації минула спокійно.
Чергувало у приміщенні понад 60 бійців Самооборони. Уночі відбувалася ротація бійців на охоронних постах.
Активісти покинули управління міліції у Луцьку. ФОТО
О 10:41 ми писали про те, активісти покинули приміщення управління УМВС у Волинській області – там прибирають і відновлюють звичну роботу. На вулицю Винниченка тоді пригнали трактор з ковшем та вантажівку.
Знущання над Башкаленком: реакція інтернету
Нагадаємо, 19 лютого під час штурму обласного управління міліції
демонстранти взяли в полон колишнього голову облдержадміністрації Олександра Башкаленка. Люди ледь не лінчували його на майданчику перед міліцією.
Згодом його привели на Майдан і вимагали, щоб він писав заяву про відставку. Губернатора навіть прикували до сцени наручниками та облили водою.
Однак це спричинило неоднозначну реакцію в мережі.
У захопленому приміщенні Волиньради депутати зібралися на сесію. ФОТО
Тоді розпочали засідання із хвилини мовчання за загиблим на Майдані волинянином.
На сесію Волиньради прийшов «Правий сектор». ФОТО. ВІДЕО
Бійці «Правого сектору» прийшли до депутатів Волиньради у сесійну залу, щоб «допомогти» їм проголосувати за питання зміни керівництва облради.
Перед депутатами виступив очільник волинського «Правого сектору» Павло Данильчук.
«Депутати, особливо перебіженці від «Батьківщини» до провладних депутатів, які продалися за грошики, ми знаємо, де ви живете… Прошу ставити на голосування ті питання, які мають ставитися», – висловився він.
Троє бійців «Волинської Січі» - мертві
Таку невтішну новину ми опублікували об 11:41.
19 лютого зупинилося серце Олександра Капіноса з Тернопільщини. У хлопця влучила світлошумова граната біля барикади поблизу Будинку профспілок. Він зазнав поранення в голову, йому зробили операцію. Але на ранок він помер.
Другий загиблий з «Волинської Січі» загинув 20 лютого. Бійця Василя «Крука» з Волині підстрелив снайпер. Він помер від наскрізного поранення живота.
Третій боєць загинув теж 20 лютого. Березнівчанин на псевдо Месник помер від запалення легень.
У Луцьку міліцію замінить «Варта порядку»
У Луцьку створили об'єднання «Варта порядку», яке мало виконувати функції міліції. Туди мали ввійти афганці і міліціонери-ветерани і ті правоохоронці, які стали на бік народу.
Керівники Рожищенського району втекли з міста, - ВО «Свобода»
Люди прийшли під стіни райдержадміністрації, - повідомили у партійній прес-службі.
Чиновники на чолі з головою РДА Володимиром Масаловим залишили приміщення райдержадміністрації.
На 12:00 на площі перед Рожищенською РДА перебувало близько 500 активістів. У приміщенні РДА пусто, кабінети опломбовані.
Місцева «регіональна» влада втекла у невідомому напрямку. Влада у Рожищенському районі перейшла до Народної Ради.
Войтовича звільнили
Відставку голови Волиньради Володимира Войтовича підтримали 46 депутатів.
«Звільнити Володимира Войтовича у зв’язку з виходом на пенсію за станом здоров’я за відповідною заявою», – оголосив депутат від ВО «Батьківщина» Валентин Вітер.
Снайпер застрелив ще одного бійця «Волинської Січі»
На Майдані Незалежності застрелили ще одного бійця «Волинської Січі» рівнянина Олександра Хропаченка на псевдо Вандал.
Під Волиньрадою – мітинг. ФОТО
Активісти зібралися на мітинг перед Волинською облрадою на Київському майдані.
Майданівці скандували «Слава Україні! Героям слава!» та співали Гімн України. Перед ними виступали спікери, декламували революційну поезію.
«Ми прийшли, щоб заставити їх прийняти правильне рішення», – пояснив причину зібрання людей один із мітингувальників.
У Волиньраді – новий голова. ФОТО
Новим головою Волинської облради обрали депутата від ВО «Батьківщина» Валентина Вітра.
Волинян просять здавати кров для поранених на Майдані
Депутати Волиньради підтримали звернення до волинян здавати кров для поранених мітингувальників на Майдані у Києві.
У Луцьку створили комітет громадської безпеки
У Луцьку після розгромлення обласного управління міліції 19 лютого створили комітет, який займатиметься громадською безпекою.
У нього увійшли Віктор Швидкий – від Народної ради, Роман Крохмаль – від Луцької міської ради, представники Спілки ветеранів Афганістану, Спілки ветеранів Міністерства внутрішніх справ, Автомайдану.
З вечора 20 лютого в Луцьку забезпечили патрулювання вулиць міста.
Волиньрада залишилася без першого заступника голови
Заяву про звільнення Юрія Лобача з посади першого заступника голови Волинської облради підтримали більшістю голосів.
У лікарні помер боєць «Волинської Січі»
На 16:00 це була п'ята офіційно підтверджена смерть бійця «Волинської Січі».
Захарченко дозволив застосовувати вогнепальну зброю. ВІДЕО
Правоохоронцям видали бойову зброю, і вони мали змогу застосовувати її відповідно до закону про міліцію.
Луцькі ВВшники «здалися» демонстрантам. ВІДЕО
Бійці луцького загону внутрішніх військ «здалися» активістам Правого Сектору та Самообороні.
«Тут наші друзі, побратими і земляки. Вони проти бандитської влади. Ніхто з них не піде проти народу, тому у нас відбувся нормальний діалог. Ми заходимо і шикуємося - вони здають амуніцію», - оголосив Данильчук.
Луцькі демонстранти готуються до масового виїзду в Київ
Керівника Правого Сектору на Волині Павло Данильчук закликав усіх мешканців міста, які мають відповідне спорядження, тобто захист і зброю, приходити до Палацу культури.
Ще один волинянин загинув на Майдані
Від вогнепального поранення на Майдані у Києві загинув 23-річний волинянин Сергій Байдовський. Він був працівником магістральних нафтопроводів «Дружба».
Сергій Байдовський народився 21 серпня 1990 року у Нововолинську. З 1997 до 2007 року навчався у Нововолинській школі №12. З 2007 року навчався у Луцькому інституті розвитку людини університету «Україна».
Інформаційне агентство ВолиньPost розділяє всю гіркоту втрати та пишається Героями Небесної Сотні. Ми закликаємо бути єдиними, а також зберігати спокій та обов'язково перевіряти інформацію у нині не менш складний для України час.
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