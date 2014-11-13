20 лютого 2014 року на Волині. АРХІВИ

8 років тому в житті кожного українця розпочався переломний етап. У словниках з'явилася нова термінологія, а серця оповив справжній біль. Самев середмісті Києва загинуло найбільше людей –. Їх разом з іншими загиблими учасниками мирних протестів та активістами Майдану, які пожертвували життям та змінили хід новітньої історії України, назвалиДо Дня пам’яті Героїв Небесної Сотнізазирнуло у свій архів новин, аби пригадати, як цей день закарбувся в історії Волині.Ми передрукували пост у Фейсбуці громадської активістки, яка просила відгукнутися на її прохання про допомогу. Лучан назбиралося чимало, а транспорту, аби дістатися на акцію до Києва - не вистачало.Колишній голова Волинської облдержадміністраціїзакликав жителів області зберігати спокій і не вдаватися до насилля.«Закликаю сторони конфлікту до мирного врегулювання і переговорів. Усі радикально налаштовані озброєні протестувальники мусять отямитися і скласти зброю. Не повинні страждати прості українці по обидві сторони барикад. Будь-який конфлікт можна й потрібно врегульовувати лише мирним шляхом, без насильства та кровопролиття», - йшлося у заяві.Першу заяву ексголова Волиньрадинаписав 24 січня.«Засуджую діяльність тих, чиї безвідповідальні рішення і дії призводять до конфлікту в українському суспільстві та волинській громаді. Прошу довести зміст цієї заяви до волинян і депутатів Волинської обласної ради», - пояснив своє рішення Войтович.О 9:06 ми писали про те, що працівники прокуратури Волині та облдержадміністрації другий день поспіль не виходять на роботу.Нагадаємо, 19 лютого ні прокуратура, ні ОДА не працювали через велелюдні мітинги в Луцьку.Станом на ранок 20 лютого, біля бази перебували кілька стувальників, які спостерігали за об'єктом і перегородили вхід дошками та шинами.Це сталося у Києві вранці. Його підстрелив снайпер. Він помер від наскрізного поранення живота.або «Крук» - був уродженцем Волині. Народився чоловік 23 березня 1992 року.Заступник коменданта будинку з охоронно-оборонних функцій на псевдо Грім розповів, що перша ніч у захопленому приміщенні облдержадміністрації минула спокійно.Чергувало у приміщенні понад 60 бійців Самооборони. Уночі відбувалася ротація бійців на охоронних постах.О 10:41 ми писали про те, активісти покинули приміщення управління УМВС у Волинській області – там прибирають і відновлюють звичну роботу. На вулицю Винниченка тоді пригнали трактор з ковшем та вантажівку.Нагадаємо, 19 лютого під час штурму обласного управління міліціїдемонстранти взяли в полон колишнього голову облдержадміністрації. Люди ледь не лінчували його на майданчику перед міліцією.Згодом його привели на Майдан і вимагали, щоб він писав заяву про відставку. Губернатора навіть прикували до сцени наручниками та облили водою.Однак це спричинило неоднозначну реакцію в мережі.Тоді розпочали засідання із хвилини мовчання за загиблим на Майдані волинянином.Бійці «Правого сектору» прийшли до депутатів Волиньради у сесійну залу, щоб «допомогти» їм проголосувати за питання зміни керівництва облради.Перед депутатами виступив очільник волинського «Правого сектору»«Депутати, особливо перебіженці від «Батьківщини» до провладних депутатів, які продалися за грошики, ми знаємо, де ви живете… Прошу ставити на голосування ті питання, які мають ставитися», – висловився він.Таку невтішну новину ми опублікували об 11:41.19 лютого зупинилося серцез Тернопільщини. У хлопця влучила світлошумова граната біля барикади поблизу Будинку профспілок. Він зазнав поранення в голову, йому зробили операцію. Але на ранок він помер.Другий загиблий з «Волинської Січі» загинув 20 лютого. Бійцяз Волині підстрелив снайпер. Він помер від наскрізного поранення живота.Третій боєць загинув теж 20 лютого. Березнівчанин на псевдопомер від запалення легень.У Луцьку створили об'єднання «Варта порядку», яке мало виконувати функції міліції. Туди мали ввійти афганці і міліціонери-ветерани і ті правоохоронці, які стали на бік народу.Люди прийшли під стіни райдержадміністрації, - повідомили у партійній прес-службі.Чиновники на чолі з головою РДАзалишили приміщення райдержадміністрації.На 12:00 на площі перед Рожищенською РДА перебувало близько 500 активістів. У приміщенні РДА пусто, кабінети опломбовані.Місцева «регіональна» влада втекла у невідомому напрямку. Влада у Рожищенському районі перейшла до Народної Ради.Відставку голови Волиньради Володимира Войтовича підтримали 46 депутатів.«Звільнити Володимира Войтовича у зв’язку з виходом на пенсію за станом здоров’я за відповідною заявою», – оголосив депутат від ВО «Батьківщина»На Майдані Незалежності застрелили ще одного бійця «Волинської Січі» рівнянинана псевдо Вандал.Активісти зібралися на мітинг перед Волинською облрадою на Київському майдані.Майданівці скандували «Слава Україні! Героям слава!» та співали Гімн України. Перед ними виступали спікери, декламували революційну поезію.«Ми прийшли, щоб заставити їх прийняти правильне рішення», – пояснив причину зібрання людей один із мітингувальників.Новим головою Волинської облради обрали депутата від ВО «Батьківщина» Валентина Вітра.Депутати Волиньради підтримали звернення до волинян здавати кров для поранених мітингувальників на Майдані у Києві.У Луцьку після розгромлення обласного управління міліції 19 лютого створили комітет, який займатиметься громадською безпекою.У нього увійшли– від Народної ради,– від Луцької міської ради, представники Спілки ветеранів Афганістану, Спілки ветеранів Міністерства внутрішніх справ, Автомайдану.З вечора 20 лютого в Луцьку забезпечили патрулювання вулиць міста.Заяву про звільненняз посади першого заступника голови Волинської облради підтримали більшістю голосів.На 16:00 це була п'ята офіційно підтверджена смерть бійця «Волинської Січі».Правоохоронцям видали бойову зброю, і вони мали змогу застосовувати її відповідно до закону про міліцію.Бійці луцького загону внутрішніх військ «здалися» активістам Правого Сектору та Самообороні.«Тут наші друзі, побратими і земляки. Вони проти бандитської влади. Ніхто з них не піде проти народу, тому у нас відбувся нормальний діалог. Ми заходимо і шикуємося - вони здають амуніцію», - оголосив Данильчук.Керівника Правого Сектору на Волині Павло Данильчук закликав усіх мешканців міста, які мають відповідне спорядження, тобто захист і зброю, приходити до Палацу культури.Від вогнепального поранення на Майдані у Києві загинув 23-річний волинянин. Він був працівником магістральних нафтопроводів «Дружба».Сергій Байдовський народився 21 серпня 1990 року у Нововолинську. З 1997 до 2007 року навчався у Нововолинській школі №12. З 2007 року навчався у Луцькому інституті розвитку людини університету «Україна».розділяє всю гіркоту втрати та пишається Героями Небесної Сотні. Ми закликаємо бути єдиними, а також зберігати спокій та обов'язково перевіряти інформацію у нині не менш складний для України час.