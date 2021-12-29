Вогонь гасили понад 20 рятувальників: оприлюднили фото та відео пожежі під Луцьком
Сьогодні, 16:20
18 лютого о 10:00 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в селі Сирники Луцького району.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
О 10:12 за викликом прибув перший підрозділ вогнеборців. З’ясувалося, що горить господарська будівля розміром 30х10 м.
За підвищеним номером виклику на місці події були зосереджені сили і засоби трьох пожежно-рятувальних підрозділів міста Луцька – 1, 2, 25 ДПРЧ.
Об 11:14 рятувальники ліквідували горіння, подавши на гасіння пожежі 5 спеціальних ручних стволів та 1 лафетний ствол.
На місці події працювали понад 20 рятувальників, залучено 7 одиниць основної та спеціальної техніки.
Причина пожежі встановлюються. Потерпілих немає.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
О 10:12 за викликом прибув перший підрозділ вогнеборців. З’ясувалося, що горить господарська будівля розміром 30х10 м.
За підвищеним номером виклику на місці події були зосереджені сили і засоби трьох пожежно-рятувальних підрозділів міста Луцька – 1, 2, 25 ДПРЧ.
Об 11:14 рятувальники ліквідували горіння, подавши на гасіння пожежі 5 спеціальних ручних стволів та 1 лафетний ствол.
На місці події працювали понад 20 рятувальників, залучено 7 одиниць основної та спеціальної техніки.
Причина пожежі встановлюються. Потерпілих немає.
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