Вогонь гасили понад 20 рятувальників: оприлюднили фото та відео пожежі під Луцьком





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



О 10:12 за викликом прибув перший підрозділ вогнеборців. З’ясувалося, що горить господарська будівля розміром 30х10 м.



За підвищеним номером виклику на місці події були зосереджені сили і засоби трьох пожежно-рятувальних підрозділів міста Луцька – 1, 2, 25 ДПРЧ.



Об 11:14 рятувальники ліквідували горіння, подавши на гасіння пожежі 5 спеціальних ручних стволів та 1 лафетний ствол.



На місці події працювали понад 20 рятувальників, залучено 7 одиниць основної та спеціальної техніки.



Причина пожежі встановлюються. Потерпілих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18 лютого о 10:00 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в селі Сирники Луцького району.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.О 10:12 за викликом прибув перший підрозділ вогнеборців. З’ясувалося, що горить господарська будівля розміром 30х10 м.За підвищеним номером виклику на місці події були зосереджені сили і засоби трьох пожежно-рятувальних підрозділів міста Луцька – 1, 2, 25 ДПРЧ.Об 11:14 рятувальники ліквідували горіння, подавши на гасіння пожежі 5 спеціальних ручних стволів та 1 лафетний ствол.На місці події працювали понад 20 рятувальників, залучено 7 одиниць основної та спеціальної техніки.Причина пожежі встановлюються. Потерпілих немає.

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