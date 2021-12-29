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Вогонь гасили понад 20 рятувальників: оприлюднили фото та відео пожежі під Луцьком

Вогонь гасили понад 20 рятувальників: оприлюднили фото та відео пожежі під Луцьком
18 лютого о 10:00 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в селі Сирники Луцького району.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

О 10:12 за викликом прибув перший підрозділ вогнеборців. З’ясувалося, що горить господарська будівля розміром 30х10 м.

За підвищеним номером виклику на місці події були зосереджені сили і засоби трьох пожежно-рятувальних підрозділів міста Луцька – 1, 2, 25 ДПРЧ.

Об 11:14 рятувальники ліквідували горіння, подавши на гасіння пожежі 5 спеціальних ручних стволів та 1 лафетний ствол.
Вогонь гасили понад 20 рятувальників: оприлюднили фото та відео пожежі під Луцьком

На місці події працювали понад 20 рятувальників, залучено 7 одиниць основної та спеціальної техніки.
Вогонь гасили понад 20 рятувальників: оприлюднили фото та відео пожежі під Луцьком

Причина пожежі встановлюються. Потерпілих немає.

Вогонь гасили понад 20 рятувальників: оприлюднили фото та відео пожежі під Луцьком
Вогонь гасили понад 20 рятувальників: оприлюднили фото та відео пожежі під Луцьком
Вогонь гасили понад 20 рятувальників: оприлюднили фото та відео пожежі під Луцьком

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Теги: Волинь, Луцьк, пожежа, підприємство
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