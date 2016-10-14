На Волині презентували фотовиставку, присвячену загиблим на сході військовим





Про це розповів Павло Медина.



Під час презентації представили 13 фотографій, згодом виставка доповниться, і світлин буде 24.



Автор картин – французький фотограф українського походження Юрій Білак На його світлинах зображені сім`ї з особистими речами, які лишились на згадку від загиблих військових: книги, гітари, лицарські обладунки.



Біля кожної фотографії планують встановити таблички із QR-кодами, перейшовши за ними можна прочитати історії кожної родини від автора проєкту, – каже голова молодіжного центру.



За словами Павла Медини, головна ідея фотовиставки – донести людям, що військових треба поважити не тільки в пам`ятні дні: “Це має бути вже на рівні підсвідомості, визначення того, що їм треба дякувати, визнавати їх внесок, внесок їх родин, сімей, які є частиною того, що вони захищають”.



Нововолинськ – перше місто на Волині де презентували фотовиставку “Вшануй”. Побачити світлини можна буде до 20 березня. Згодом світлини презентуватимуть в інших містах області. Після завершення всеукраїнської акції, фотокартини передадуть у Нововолинський міський історичний музей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинському міському історичному музеї стартувала всеукраїнська фотовиставка “Вшануй”, з фотографіями родин, близькі яких загинули під час війни на сході УкраїниПро це розповів Суспільному голова молодіжного центру "Нові крила"Під час презентації представили 13 фотографій, згодом виставка доповниться, і світлин буде 24.Автор картин – французький фотограф українського походження Юрій Білак На його світлинах зображені сім`ї з особистими речами, які лишились на згадку від загиблих військових: книги, гітари, лицарські обладунки.Біля кожної фотографії планують встановити таблички із QR-кодами, перейшовши за ними можна прочитати історії кожної родини від автора проєкту, – каже голова молодіжного центру.За словами Павла Медини, головна ідея фотовиставки – донести людям, що військових треба поважити не тільки в пам`ятні дні: “Це має бути вже на рівні підсвідомості, визначення того, що їм треба дякувати, визнавати їх внесок, внесок їх родин, сімей, які є частиною того, що вони захищають”.Нововолинськ – перше місто на Волині де презентували фотовиставку “Вшануй”. Побачити світлини можна буде до 20 березня. Згодом світлини презентуватимуть в інших містах області. Після завершення всеукраїнської акції, фотокартини передадуть у Нововолинський міський історичний музей.

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