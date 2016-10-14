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На Волині презентували фотовиставку, присвячену загиблим на сході військовим

На Волині презентували фотовиставку, присвячену загиблим на сході військовим
У Нововолинському міському історичному музеї стартувала всеукраїнська фотовиставка “Вшануй”, з фотографіями родин, близькі яких загинули під час війни на сході України

Про це розповів Суспільному голова молодіжного центру "Нові крила" Павло Медина.

Під час презентації представили 13 фотографій, згодом виставка доповниться, і світлин буде 24.

Автор картин – французький фотограф українського походження Юрій Білак На його світлинах зображені сім`ї з особистими речами, які лишились на згадку від загиблих військових: книги, гітари, лицарські обладунки.

Біля кожної фотографії планують встановити таблички із QR-кодами, перейшовши за ними можна прочитати історії кожної родини від автора проєкту, – каже голова молодіжного центру.

За словами Павла Медини, головна ідея фотовиставки – донести людям, що військових треба поважити не тільки в пам`ятні дні: “Це має бути вже на рівні підсвідомості, визначення того, що їм треба дякувати, визнавати їх внесок, внесок їх родин, сімей, які є частиною того, що вони захищають”.
На Волині презентували фотовиставку, присвячену загиблим на сході військовим

Нововолинськ – перше місто на Волині де презентували фотовиставку “Вшануй”. Побачити світлини можна буде до 20 березня. Згодом світлини презентуватимуть в інших містах області. Після завершення всеукраїнської акції, фотокартини передадуть у Нововолинський міський історичний музей.
На Волині презентували фотовиставку, присвячену загиблим на сході військовим

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Теги: Волинь, Нововолинськ, фотовиставка, герої, військові
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