Як волинянам обрати та встановити газове обладнання: ТОП - 10 питань до фахівців





В ефірі СіД FM у програмі «По обіді» – коментарі Ольги Тимощук, начальниці Волинського регіонального управління 104.ЮА, Андрія Самарука, начальника відділу капітального будівництва АТ «Волиньгаз», Романа Шабали, начальника відділу технічного обслуговування АТ «Волиньгаз».



Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».



1. Які послуги надає Клієнтський простір



Однією з послуг, яку надає Клієнтський простір 104.ua є нова газифікація.Будуючи будинок, ми мріємо про затишок та комфорт. Обираючи джерело енергії, більшість людей обирають газ. Він екологічний, економічно вигідний, має високий коефіцієнт корисної дії. Послуга приєднання доступна кожному, незалежно від того, чи ви проживаєте у великому місті, чи в селі.



«Компанія приділяє значну увагу використанню природного газу, виходячи з того, ми пропонуємо нашим клієнтам ще одну послугу -реконструкцію систем газопостачання», – каже Ольга Тимощук, начальниця Волинського регіонального управління 104.ЮА.



2. Як газифікувати новий житловий будинок



Ольга Тимощук зауважує: «Щоб приєднати будинок до газових мереж, потрібно зібрати пакет документів: право власності на земельну ділянку, якщо це сільська місцевість, то це треба довідка з сільської ради про присвоєння адреси і дозвіл на врізку. Якщо газові мережі належить АТ «Волиньгаз» – дозвіл не потрібен і будівельний паспорт, паспорт та код власника. З цим пакетом документів треба прийти в Клієнтський простір і персональний менеджер допоможе оформити заяву та підібрати газове обладнання згідно з параметрами вашого будинку».



3. Газифікуємо будинок. Технічна сторона



«Після збору пакету документів кожен із наших клієнтів отримує технічні умови. Фахівці визначають точку приєднання, розробляють кошторисно-проєктну документацію, проводять підрахунок робіт та укладають договір на виконання будівельно-монтажних робіт із замовником. Згодом приїздить команда наших спеціалістів, яка виконує безпосередньо монтажні роботи.



Після монтажу газопроводу готується документація, на основі того, що надає замовник, готується виконавчо-технічна документація. І група експлуатації виїздить на об’єкт, приймає у відповідність до проєкту. Вони перевіряють герметичність газопроводів і якщо все відповідає вимогам, відбувається пуск газу», – поділився інформацією Андрій Самарук, начальник відділу капітального будівництва АТ «Волиньгаз».



4. Хто такий персональний менеджер



Персональний менеджер – це зв’язуюча ланка між оператором ГРМ (облгазом) і клієнтом з моменту подання заяви і до повної реалізації послуги. Менеджер буде інформувати клієнта про кожен етап виконання робіт, контролюючи терміни їх виконання від початку й до завершення.



5. Як обрати та замінити газове обладнаня



«Якщо газові прилади вийшли з ладу, або ви маєте намір заміти застаріле газове обладнання на нове сучасне можна звернутись у Клієнтський простір 104.ua. Персональний менеджер допоможе обрати газове обладнаня і запропонує потужність, яка буде відповідати параметрам вашої оселі. Крім того, на на сьогодні в нас є дуже приваблива пропозиція – пакетна послуга «Під ключ», – ділиться інформацією Ольга Тимощук.



Начальник відділу капітального будівництва АТ «Волиньгаз» Андрій Самарук підкреслює, що котел підбирають відповідно до площі оселі та потреб клієнта.



«У нас можна придбати парапетні, димохідні, кондесаційні, одноконтурні та двоконтурні котли. Персональні менеджери Клієнтських просторів допоможуть споживачам підібрати якісне газове обладнання, яке задовільнить клієнтів з різними фінансовими можливостями та їх побажаннями», – наголосив начальник профільного відділу Андрій Самарук.



6. Яка вартість пакетної послуги «Під ключ» і що туди входить



«До пакетної послуги «Під ключ» включено: демонтаж старого газового обладнання, підбір нового, підключення котла або водонагрівача, заміна кранів, шлангів та інших комплектуючих, підключення системи газо та водостачання, офіційну реєстрацію газового обладнання і пакет документів. Важливо, що наші клієнти знають на початковому етапі вартість цієї послуги, адже на неї фіксована ціна. Наприклад, для заміни котла послуга вартує 8 500 грн, для водонагрівача – 3 900 грн, вартість водонагрівача чи котла оплачується окремо», –повідомляє начальниця Волинського регіонального управління 104.ЮА Ольга Тимощук.



7. Плюси пакетної послуги «Під ключ»



Великою перевагою для клієнта є те, що всі послуги практично в одному місці, не потрібно ходити по різних організаціях. Це велика економія часу та коштів. Клієнт отримує технічні умови на газифікацію, йому зроблять будівельно –монтажні роботи, підібравши газове обладнання і після цього газопровід вводять в екслуатацію та підключають до системи газопостачання.



8. Яке газове обладнання можна придбати в Клієнських просторах



Ольга Тимощук зазначає: «В Клієнських проторах можна обрати газове обладнання власного імпорту. Його основні переваги: ефективніть, надійність, економічність та гарантія 5 років при щорічному сервісному обслуговуванні. Продають обладнання міжнародних виробників: «Baymak», «Bosch», «Viessmann» та інші. За бажанням клієнта можна оформити кредит на покупку. Існує пільговий період 5 місяців. Конкретніше по кожному випадку проконсультують персональні менеджери».



9. Що таке технічне обслуговування і як часто його необхідно проводити



«Технічне обслуговування – це комплекс заходів, які дозволяють підтримувати систему газопостачання в технічно-справному стані. Його можна розділити на дві частини – технічне обслуговування газової мережі: трубопроводи, з’єднання, відключаючі пристрої та окремо обслуговування самого газового обладнання: котли, колонки», - коментує начальник відділу технічного обслуговування АТ «Волиньгаз» Роман Шабала.



Забезпечити технічне обслуговування повинен власник. Компанія «Волиньгаз» надає послуги технічного обслуговування газових мереж та газового обладнання. Потрібно лише укласти договір та довірити роботу спеціалістам.



10. Чи є терміни експуатації газових приладів і які переваги сучасного газового обладнання



Роман Шабала розповів, що період і терміни експлуатації газового обладання залежіть від якісного та своєчасного технічого обслуговування. Нариклад, термін експуатації сучасного газового котла мінімум 10 років. Основні переваги нового газового обладнання – це економічність, надійність та безпечність. Придбати газове обладння можна у Клієнтських просторах і одразу ж домовитись про його встановлення та укласти договір на технічне обслуговування.



Придбати газове обладнання можна в Клієнтських просторах на Волині або на сайті



м. Луцьк, просп. Молоді, 14 А;

м. Ковель, вул.С.Бандери, 34А;

м. Камінь-Каширський, вул. Хотешівська, 9;

смт. Ратне, вул. Газіна, 20;

м. Володимир-Волинський, вул.Сагайдачного, 85;

м. Ківерці, вул. Матросова, 9;

м. Горохів, вул. Козацька, 98 А;

м. Рожище, вул. Мазепи, 24;

м. Нововолинськ, вул. Княгині Ольги, 56;

смт.Турійськ, вул. Паралельна, 33;

смт. Стара Вижівка, Незалежності, 60.





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Послуга приєднання доступна кожному, незалежно від того, чи ви проживаєте у великому місті, чи в селі.«Компанія приділяє значну увагу використанню природного газу, виходячи з того, ми пропонуємо нашим клієнтам ще одну послугу -реконструкцію систем газопостачання», – каже Ольга Тимощук, начальниця Волинського регіонального управління 104.ЮА.Ольга Тимощук зауважує: «Щоб приєднати будинок до газових мереж, потрібно зібрати пакет документів: право власності на земельну ділянку, якщо це сільська місцевість, то це треба довідка з сільської ради про присвоєння адреси і дозвіл на врізку. Якщо газові мережі належить АТ «Волиньгаз» – дозвіл не потрібен і будівельний паспорт, паспорт та код власника. З цим пакетом документів треба прийти в Клієнтський простір і персональний менеджер допоможе оформити заяву та підібрати газове обладнання згідно з параметрами вашого будинку».«Після збору пакету документів кожен із наших клієнтів отримує технічні умови. Фахівці визначають точку приєднання, розробляють кошторисно-проєктну документацію, проводять підрахунок робіт та укладають договір на виконання будівельно-монтажних робіт із замовником. Згодом приїздить команда наших спеціалістів, яка виконує безпосередньо монтажні роботи.Після монтажу газопроводу готується документація, на основі того, що надає замовник, готується виконавчо-технічна документація. І група експлуатації виїздить на об’єкт, приймає у відповідність до проєкту. Вони перевіряють герметичність газопроводів і якщо все відповідає вимогам, відбувається пуск газу», – поділився інформацією Андрій Самарук, начальник відділу капітального будівництва АТ «Волиньгаз».Персональний менеджер – це зв’язуюча ланка між оператором ГРМ (облгазом) і клієнтом з моменту подання заяви і до повної реалізації послуги. Менеджер буде інформувати клієнта про кожен етап виконання робіт, контролюючи терміни їх виконання від початку й до завершення.«Якщо газові прилади вийшли з ладу, або ви маєте намір заміти застаріле газове обладнання на нове сучасне можна звернутись у Клієнтський простір 104.ua. Персональний менеджер допоможе обрати газове обладнаня і запропонує потужність, яка буде відповідати параметрам вашої оселі. Крім того, на на сьогодні в нас є дуже приваблива пропозиція – пакетна послуга «Під ключ», – ділиться інформацією Ольга Тимощук.Начальник відділу капітального будівництва АТ «Волиньгаз» Андрій Самарук підкреслює, що котел підбирають відповідно до площі оселі та потреб клієнта.«У нас можна придбати парапетні, димохідні, кондесаційні, одноконтурні та двоконтурні котли. Персональні менеджери Клієнтських просторів допоможуть споживачам підібрати якісне газове обладнання, яке задовільнить клієнтів з різними фінансовими можливостями та їх побажаннями», – наголосив начальник профільного відділу Андрій Самарук.«До пакетної послуги «Під ключ» включено: демонтаж старого газового обладнання, підбір нового, підключення котла або водонагрівача, заміна кранів, шлангів та інших комплектуючих, підключення системи газо та водостачання, офіційну реєстрацію газового обладнання і пакет документів. Важливо, що наші клієнти знають на початковому етапі вартість цієї послуги, адже на неї фіксована ціна. Наприклад, для заміни котла послуга вартує 8 500 грн, для водонагрівача – 3 900 грн, вартість водонагрівача чи котла оплачується окремо», –повідомляє начальниця Волинського регіонального управління 104.ЮА Ольга Тимощук.Великою перевагою для клієнта є те, що всі послуги практично в одному місці, не потрібно ходити по різних організаціях. Це велика економія часу та коштів. Клієнт отримує технічні умови на газифікацію, йому зроблять будівельно –монтажні роботи, підібравши газове обладнання і після цього газопровід вводять в екслуатацію та підключають до системи газопостачання.Ольга Тимощук зазначає: «В Клієнських проторах можна обрати газове обладнання власного імпорту. Його основні переваги: ефективніть, надійність, економічність та гарантія 5 років при щорічному сервісному обслуговуванні. Продають обладнання міжнародних виробників: «Baymak», «Bosch», «Viessmann» та інші. За бажанням клієнта можна оформити кредит на покупку. Існує пільговий період 5 місяців. Конкретніше по кожному випадку проконсультують персональні менеджери».«Технічне обслуговування – це комплекс заходів, які дозволяють підтримувати систему газопостачання в технічно-справному стані. Його можна розділити на дві частини – технічне обслуговування газової мережі: трубопроводи, з’єднання, відключаючі пристрої та окремо обслуговування самого газового обладнання: котли, колонки», - коментує начальник відділу технічного обслуговування АТ «Волиньгаз» Роман Шабала.Забезпечити технічне обслуговування повинен власник. Компанія «Волиньгаз» надає послуги технічного обслуговування газових мереж та газового обладнання. Потрібно лише укласти договір та довірити роботу спеціалістам.Роман Шабала розповів, що період і терміни експлуатації газового обладання залежіть від якісного та своєчасного технічого обслуговування. Нариклад, термін експуатації сучасного газового котла мінімум 10 років. Основні переваги нового газового обладнання – це економічність, надійність та безпечність. Придбати газове обладння можна у Клієнтських просторах і одразу ж домовитись про його встановлення та укласти договір на технічне обслуговування.Придбати газове обладнання можна в Клієнтських просторах на Волині або на сайті https://market.104.ua/ua/ м. Луцьк, просп. Молоді, 14 А;м. Ковель, вул.С.Бандери, 34А;м. Камінь-Каширський, вул. Хотешівська, 9;смт. Ратне, вул. Газіна, 20;м. Володимир-Волинський, вул.Сагайдачного, 85;м. Ківерці, вул. Матросова, 9;м. Горохів, вул. Козацька, 98 А;м. Рожище, вул. Мазепи, 24;м. Нововолинськ, вул. Княгині Ольги, 56;смт.Турійськ, вул. Паралельна, 33;смт. Стара Вижівка, Незалежності, 60.

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