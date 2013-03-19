«Здійснюйте добро, поки ви існуєте»: Волинський краєзнавчий музей отримав в дарунок нові книги

Волиняни щорічно у лютому активно долучаються до відзначення Міжнародного Дня дарування книг. Цьогоріч до акції долучився і голова волинського «УДАРу»і подарував книги Волинському краєзнавчому музею.«З давніх-давен книга є скарбницею духовного багатства, що поєднує минуле, сучасне та майбутнє. Прочитана книга здатна змінити життя людини, і тому недарма кажуть, що людина перестає мислити, коли перестає читати. Я щиро радий, що зміг долучитися до такої доброї справи і подарувати книги музею. Я впевнений,що виховання повинно починатися з вивчення свого коріння, традицій національної свідомості, української книги.Здійснюйте добро, поки ви існуєте. Заходьте та читайте на здоров’я!» – зазначив Юрій Гупало.«Ми дякуємо Юрію Гупалу за подаровані книги і впевнені, що вони знайдуть своїх читачів. Віримо, що добрі справи завжди повертаються добром», – подякувала за книги директорка музею