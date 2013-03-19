«Здійснюйте добро, поки ви існуєте»: Волинський краєзнавчий музей отримав в дарунок нові книги
Сьогодні, 17:20
Волиняни щорічно у лютому активно долучаються до відзначення Міжнародного Дня дарування книг. Цьогоріч до акції долучився і голова волинського «УДАРу» Юрій Гупало і подарував книги Волинському краєзнавчому музею.
«З давніх-давен книга є скарбницею духовного багатства, що поєднує минуле, сучасне та майбутнє. Прочитана книга здатна змінити життя людини, і тому недарма кажуть, що людина перестає мислити, коли перестає читати. Я щиро радий, що зміг долучитися до такої доброї справи і подарувати книги музею. Я впевнений,що виховання повинно починатися з вивчення свого коріння, традицій національної свідомості, української книги.
Здійснюйте добро, поки ви існуєте. Заходьте та читайте на здоров’я!» – зазначив Юрій Гупало.
«Ми дякуємо Юрію Гупалу за подаровані книги і впевнені, що вони знайдуть своїх читачів. Віримо, що добрі справи завжди повертаються добром», – подякувала за книги директорка музею Оксана Важатко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
«З давніх-давен книга є скарбницею духовного багатства, що поєднує минуле, сучасне та майбутнє. Прочитана книга здатна змінити життя людини, і тому недарма кажуть, що людина перестає мислити, коли перестає читати. Я щиро радий, що зміг долучитися до такої доброї справи і подарувати книги музею. Я впевнений,що виховання повинно починатися з вивчення свого коріння, традицій національної свідомості, української книги.
Здійснюйте добро, поки ви існуєте. Заходьте та читайте на здоров’я!» – зазначив Юрій Гупало.
«Ми дякуємо Юрію Гупалу за подаровані книги і впевнені, що вони знайдуть своїх читачів. Віримо, що добрі справи завжди повертаються добром», – подякувала за книги директорка музею Оксана Важатко.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дізналися з новин: у Росії відреагували на евакуацію людей з «ЛДНР», яку оголосили терористи
Сьогодні, 17:45
«Здійснюйте добро, поки ви існуєте»: Волинський краєзнавчий музей отримав в дарунок нові книги
Сьогодні, 17:20
Медіа