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Дізналися з новин: у Росії відреагували на евакуацію людей з «ЛДНР», яку оголосили терористи

Дізналися з новин: у Росії відреагували на евакуацію людей з «ЛДНР», яку оголосили терористи
Речник президента Росії Дмитро Пєсков не володіє інформацією про масову евакуацію жителів тимчасово окупованих районів Донбасу на територію Ростовської області Російської Федерації.

Про це пише ТСН з посиланням на російські ЗМІ.

"Я не знаю, що зараз діється у Пушиліна (ватажок терористичної "ДРН")", - відповів речник Путіна журналістам.

Пєсков наголосив, що "не володіє інформацією", чи погоджувалася ця евакуація з російською стороною.

"Я не знаю, що там відбувається", - додав він.

В адміністрації губернатора Ростовської області Росії також повідомили, що у них немає жодної інформації про плановане розгортання пунктів тимчасового розміщення для евакуйованих. Російські чиновники кажуть, що дізналися про рішення ватажка т. зв. "ДНР" лише з новин.

Своєю чергою, як пише пропагандиське ЗМІ "РІА Новости", людей з Донбасу може прийняти не лише Ростовська область, а й незаконно анексований Крим, а також інші регіони Росії.

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Теги: Росія, евакуація, населення, ЛДНР
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