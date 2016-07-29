Дізналися з новин: у Росії відреагували на евакуацію людей з «ЛДНР», яку оголосили терористи

Дмитро Пєсков не володіє інформацією про



Про це пише



"Я не знаю, що зараз діється у Пушиліна (ватажок терористичної "ДРН")", - відповів речник Путіна журналістам.



Пєсков наголосив, що "не володіє інформацією", чи погоджувалася ця евакуація з російською стороною.



"Я не знаю, що там відбувається", - додав він.



В адміністрації губернатора Ростовської області Росії також повідомили, що у них немає жодної інформації про плановане розгортання пунктів тимчасового розміщення для евакуйованих. Російські чиновники кажуть, що дізналися про рішення ватажка т. зв. "ДНР" лише з новин.



Своєю чергою, як пише пропагандиське ЗМІ "РІА Новости", людей з Донбасу може прийняти не лише Ростовська область, а й незаконно анексований Крим, а також інші регіони Росії.

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