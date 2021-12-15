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Захист Дмитра Рудюка, який збив людей на Соборності, спробував оскаржити взяття його під варту

Захист Дмитра Рудюка, який збив людей на Соборності, спробував оскаржити взяття його під варту
Волинський апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції про тримання під вартою 16-річного Дмитра Рудюка.

Про це повідомляють на сайті Волинського апеляційного суду.

Нагадаємо, 16-річний лучанин Дмитро Рудюк на автомобілі Renault Megane, яким заволодів незаконно, тікаючи від патрульних разом з друзями, влетів на швидкості у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські та небайдужі громадяни.

Внаслідок ДТП шестеро людей отримали тілесні ушкодження: у реанімаційному відділенні перебувала лучанка, її син потрапив в обласну дитячу лікарню; ще чотири жінки отримали забої та переломи, однак після надання медичної допомоги не госпіталізовувались. 2 січня 2022 року лучанка Олена Коломійчук, яку збив Рудюк, померла в лікарні.

Також Рудюку інкримінують вчинення розбою. Неповнолітній, застосувавши балончик із сльозогінним газом, відібрав iPhone у потерпілого.

Волинський апеляційний суд розглянув у відкритому судовому засіданні справу за апеляційною скаргою захисника Рудюка на ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 10 лютого 2022 року, якою Рудюку змінили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на тримання під вартою, строком на 60 (шістдесят) днів без визначення суми застави.

Колегія суддів Волинського апеляційного суду відхилила апеляційну скаргу, у якій захисник підозрюваного просив ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою змінити підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Відтак, ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 10 лютого 2022 року, якою підозрюваному змінили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів, до 10 квітня 2022 року включно, – залишили без змін.

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Теги: Луцьк, ДТП, пішохідний перехід, неповнолітній
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