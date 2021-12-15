Захист Дмитра Рудюка, який збив людей на Соборності, спробував оскаржити взяття його під варту
Сьогодні, 17:49
Волинський апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції про тримання під вартою 16-річного Дмитра Рудюка.
Про це повідомляють на сайті Волинського апеляційного суду.
Нагадаємо, 16-річний лучанин Дмитро Рудюк на автомобілі Renault Megane, яким заволодів незаконно, тікаючи від патрульних разом з друзями, влетів на швидкості у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські та небайдужі громадяни.
Внаслідок ДТП шестеро людей отримали тілесні ушкодження: у реанімаційному відділенні перебувала лучанка, її син потрапив в обласну дитячу лікарню; ще чотири жінки отримали забої та переломи, однак після надання медичної допомоги не госпіталізовувались. 2 січня 2022 року лучанка Олена Коломійчук, яку збив Рудюк, померла в лікарні.
Також Рудюку інкримінують вчинення розбою. Неповнолітній, застосувавши балончик із сльозогінним газом, відібрав iPhone у потерпілого.
Волинський апеляційний суд розглянув у відкритому судовому засіданні справу за апеляційною скаргою захисника Рудюка на ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 10 лютого 2022 року, якою Рудюку змінили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на тримання під вартою, строком на 60 (шістдесят) днів без визначення суми застави.
Колегія суддів Волинського апеляційного суду відхилила апеляційну скаргу, у якій захисник підозрюваного просив ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою змінити підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
Відтак, ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 10 лютого 2022 року, якою підозрюваному змінили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів, до 10 квітня 2022 року включно, – залишили без змін.
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Про це повідомляють на сайті Волинського апеляційного суду.
Нагадаємо, 16-річний лучанин Дмитро Рудюк на автомобілі Renault Megane, яким заволодів незаконно, тікаючи від патрульних разом з друзями, влетів на швидкості у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські та небайдужі громадяни.
Внаслідок ДТП шестеро людей отримали тілесні ушкодження: у реанімаційному відділенні перебувала лучанка, її син потрапив в обласну дитячу лікарню; ще чотири жінки отримали забої та переломи, однак після надання медичної допомоги не госпіталізовувались. 2 січня 2022 року лучанка Олена Коломійчук, яку збив Рудюк, померла в лікарні.
Також Рудюку інкримінують вчинення розбою. Неповнолітній, застосувавши балончик із сльозогінним газом, відібрав iPhone у потерпілого.
Волинський апеляційний суд розглянув у відкритому судовому засіданні справу за апеляційною скаргою захисника Рудюка на ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 10 лютого 2022 року, якою Рудюку змінили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на тримання під вартою, строком на 60 (шістдесят) днів без визначення суми застави.
Колегія суддів Волинського апеляційного суду відхилила апеляційну скаргу, у якій захисник підозрюваного просив ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою змінити підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
Відтак, ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 10 лютого 2022 року, якою підозрюваному змінили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів, до 10 квітня 2022 року включно, – залишили без змін.
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