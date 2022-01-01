Хто і як може вступити у тероборону Луцька. ВІДЕО





Як вступити до лав тероборони Луцька, йдеться у сюжеті



Насамперед наголошують: є основний штат, а є резервісти. Перші перебувають у штабі постійно, мають сталий розпорядок дня та щоденні навчання.



“Служба в резерві – це коли людина не відривається від своєї основної діяльності: навчання чи роботи, проводить своє цивільне життя. Час від часу відбуваються збори, на які залучаються резервісти, і стрілецькі дії. Стрілецькі дії – частіше. Це навчання зі стрільби, тактичної медицини, з мінної справи”, – розповідає начальник групи персоналу штабу тероборони Луцька Олександр Ляшко.



До слова, днями процедуру оформлення до штабу резервістів спростили. Добровольці тепер приїздять до військової частини, їх ознайомлюють із вакансіями, після чого вони пишуть заяву, проходять психологічний тест та співбесіду. Якщо вона минула успішно – отримують документи для проходження медогляду у військкоматі.



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“В штат повинна бути спеціальність військова. І ті вакансії, що в нас є, повинні бути співзвучні з тією, що у військовому квиточку. Тобто якщо ти зв’язківець, ти не можеш бути заступником штаба по мобілізаційній роботі”, – пояснює Олександр Ляшко.



Окрім того, в основний штат беруть не більше 40 людей, тоді як у резервістів жодних обмежень немає. У штат резервістів можуть потрапити усі охочі, він формується на випадок війни. Під час зборів і офіційних навчань, які, кажуть, у тривають не більше місяця на рік, за резервістами зберігається місце роботи і зарплата.



Якщо все влаштовує, медогляд позаду, – потрібно зібрати пакет документів для контракту, а це заява про бажання добровільно вступити на службу, копія паспорта, довідка про склад сім’ї, характеристика з місця роботи або навчання, копії документів про освіту, кольорове фото 9 на 12 см, копія ідентифікаційного коду, довідка про проходження медогляду та довідка про несудимість. В лави резервістів останнім часом почали масово записуватися відомі українці. Одним із перших Олександр Положинський. Навздогін йому – вокаліст гурту “Антитіла” Тарас Тополя.



До слова, щодня в лави тероборони Луцька добровільно приєднуються двоє-троє людей. В столиці кажуть, що у разі потреби щонайменше 130 тисяч українців будуть здатні підсилити регулярну армію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україну регулярно надходить допомога із-за кордону у вигляді бойової техніки, у підрозділах Збройних сил проходять масштабні тактичні навчання, військослужбовці готуються до різних сценаріїв, а на місцях розгортають підрозділи територіальної оборони.Як вступити до лав тероборони Луцька, йдеться у сюжеті 12 каналу. Насамперед наголошують: є основний штат, а є резервісти. Перші перебувають у штабі постійно, мають сталий розпорядок дня та щоденні навчання.“Служба в резерві – це коли людина не відривається від своєї основної діяльності: навчання чи роботи, проводить своє цивільне життя. Час від часу відбуваються збори, на які залучаються резервісти, і стрілецькі дії. Стрілецькі дії – частіше. Це навчання зі стрільби, тактичної медицини, з мінної справи”, – розповідає начальник групи персоналу штабу тероборони ЛуцькаДо слова, днями процедуру оформлення до штабу резервістів спростили. Добровольці тепер приїздять до військової частини, їх ознайомлюють із вакансіями, після чого вони пишуть заяву, проходять психологічний тест та співбесіду. Якщо вона минула успішно – отримують документи для проходження медогляду у військкоматі.“В штат повинна бути спеціальність військова. І ті вакансії, що в нас є, повинні бути співзвучні з тією, що у військовому квиточку. Тобто якщо ти зв’язківець, ти не можеш бути заступником штаба по мобілізаційній роботі”, – пояснює Олександр Ляшко.Окрім того, в основний штат беруть не більше 40 людей, тоді як у резервістів жодних обмежень немає. У штат резервістів можуть потрапити усі охочі, він формується на випадок війни. Під час зборів і офіційних навчань, які, кажуть, у тривають не більше місяця на рік, за резервістами зберігається місце роботи і зарплата.Якщо все влаштовує, медогляд позаду, – потрібно зібрати пакет документів для контракту, а це заява про бажання добровільно вступити на службу, копія паспорта, довідка про склад сім’ї, характеристика з місця роботи або навчання, копії документів про освіту, кольорове фото 9 на 12 см, копія ідентифікаційного коду, довідка про проходження медогляду та довідка про несудимість. В лави резервістів останнім часом почали масово записуватися відомі українці. Одним із перших став волинянин Навздогін йому – вокаліст гурту “Антитіла”До слова, щодня в лави тероборони Луцька добровільно приєднуються двоє-троє людей. В столиці кажуть, що у разі потреби щонайменше 130 тисяч українців будуть здатні підсилити регулярну армію.

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