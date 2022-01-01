У центрі Ковеля відкрили пункт екстреної медичної допомоги. ФОТО

Пункт екстреної медичної допомоги з`явився на вулиці Степана Бандери, 9 — на першому поверсі приміщення, що знаходиться в комунальній власності Ковеля.Єдиною локацією, де розташувалося Ковельське відділення екстреної медичної допомоги (підрозділ Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф) — досі було приміщення ковельської залізничної лікарні, що на вулиці Богдана Хмельницького, 17, - тобто в районі Ковель-2, віддаленому від центру.Ще, наприклад, в 2017 році, таких пунктів у “швидкої” було три: центр (МТМО), приміщення пожежної частини в районі Сільмашу та в приміщенні хоспісу. Але потім у екстренки лишився лише пункт на Ковелі-2.У січні 2020 року, коли епідемія COVID-19 набирала сили, на сесії міської ради депутатподавала запит про пошук приміщення для бригад Ковельського відділення Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у центральній частині міста для більшої зручності та мобільності у їхній роботі: проїзд під залізничними мостами та на перехресті істотно утруднював рух для карет швидкої, забирав цінний час.Тоді нагальне питання взяли на контроль, підготували відповідне звернення до Волинської обласної ради, але не вирішили.У 2021 році це питання знову актуалізувалося: “швидка”, хоч і підпорядкована області, надає допомогу, не поділяючи людей на обласних та міських. Медики “швидкої” вперше побували з цим питанням на прийомі у міського голови Ігоря Чайки. Потім таких зустрічей, починаючи із зими минулого року, було кілька: на спільних нарадах із мером Ковеля та його заступниками, побували і перший заступник голови Волинської обласної ради Юрій Поліщук, і керівництво комунального підприємства «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». Місто шукало приміщення: а для “екстренки” важливою було не тільки кімнати для персоналу, але й парковка для карет “швидкої”.У результаті дійшли згоди, що за всіма критеріями найкраще підходить приміщення у центрі, на вулиці Степана Бандери, 9, де є можливості створити всі необхідні умови. Для того, аби приміщенню бути, ковельська міська влада відмінила рішення про приватизацію цієї будівлі на користь «швидкої».На сесії міської ради депутати проголосували про виділення з бюджету громади 530 тис. грн на ремонт приміщення, площею 60 м², на першому поверсі будівлі.До вересня готували документи, до грудня 2021 року РЖКП №1, залучаючи субпідрядників, виконало там будівельно-ремонтні роботи. Зокрема, повністю замінили підлогу, вікна, двері, систему опалення, облаштували кімнати для безпосередньої роботи та відпочинку медперсоналу, кімнату для відпочинку водіїв, облаштували санвузол з умивальником, душовою.Розібралися й з чагарниками біля власне приміщення: на їх місці облаштували стоянку для двох карет «швидкої».Зараз у новому пункті цілодобово працює дві бригади «швидкої»: одна лікарська, куди входить лікар, фельдшер і водій та одна фельдшерська – двоє фельдшерів та водій. Сукупно, щоб забезпечити цілодобову роботу пункту «екстренки» протягом тижня, тут працюють 28 медичних працівників.Сьогодні, 18 лютого, на урочистому відкритті пункту екстреної медичної допомоги були міський голова, його заступники, депутати міської ради, представники райдержадміністрації, районної ради.«Це правильний крок і приклад того, як повинні діяти влада, громадськість і установи, зокрема медичні, на благо людей», - сказав Ігор Чайка.Директор з оперативної роботи комунального підприємства «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастрофта головний фельдшер підприємстваподякували за стратегічно важливий пункт «швидкої» в центрі міста владі та всім, хто допомагав його облаштовувати.