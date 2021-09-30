На Волині пологовим не платять зарплати. ВІДЕО





Чи всі волинські медики отримали вищі зарплати чи довелось звільнити тих, кому грошей не вистачило, - інформує



«Абсолютно ніхто не запитав у громад, у медичних установ, спроможні чи не спроможні вони виплачувати такі заробітні плати», – каже заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк.



Та спроможними виявилися не всі. Як мінімум семи медзакладам області забракло грошей на виплати нових зарплат. Такою інформацією поділився очільник обласного управління охорони здоров’я Юрій Легкодух. У списку боржників – медзаклади Горохова, Володимира, Локачів, Торчина, Старовижівщини.



«Є підприємства, які мають проблеми з виплатою заробітної плати, тобто коштів НСЗУ їм не хватає», – каже головний медик області.



Цікаво, що у переліку також Луцький клінічний пологовий будинок. Як стало відомо згодом, працівники цього медзакладу не те що підвищених зарплат не бачили, вони вже півтора місяця працюють без будь-яких грошей.



«З нами договір НСЗУ заключила тільки 12.02.2022 року. Ви чуєте цифру? 12.02. Не першого місяця, а другого. Тобто ми перший місяць працювали що? Безплатно. Нам ніхто не оплатив наші послуги за перший місяць», – розповів директор КП «Луцький клінічний пологовий будинок» Сергій Сябрук.



Частину заробленого пологовим НСЗУ виплатила лише 17 лютого. Однак цих коштів, каже Сергій Сябрук, вистачило лише на аванс за минулий місяць. Решта ж грошей – за основні медпослуги, які надає пологовий, надійдуть від НСЗУ ще пізніше, себто в останніх числах лютого.



Директор пологового каже: він би зміг вчасно виплатити зарплати, якби мав залишкові гроші, себто зекономлені на пацієнтах. За його словами, безліч волинських медзакладів, які працюють з НСЗУ, змушують пацієнтів платити за операції та ліки, які мали б надаватися безплатно. Так, за його словами, лікарні економлять гроші. Деякі навіть кладуть їх на депозит.



«Добросовісність визначає що що? Що ми тільки надаємо якісно оперуємо, якісно проводимо роди, але все має бути безоплатно. Я не ризикну кудись відправити пацієнта, щоб була якась подвійна бухгалтерія, щоб пацієнт щось докупив», – стверджує очільник пологового.



Медзаклади ж, які зекономили якісь гроші на пацієнтах, впевнений Сергій Сябрук, змогли виплатити нові зарплати медикам у січні. У Волинській обласній інфекційній лікарні 20 та 13,5 тисячі отримали усі без винятку працівники.



«Ми виплатили коштами тими, які були в нас по залишку з минулого року», – повідомила очільниця обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська.



Утім, на носі, каже вона, – зарплата за лютий. Де брати гроші цього місяця – невідомо. Бо залишкових вже немає. До того ж, зауважує директорка, раніше деякі лікарі отримували надбавки і премії.



«Не ясно, як надбавки давати, звідки давати», – додає Галина Морочковська.



В обласному управлінні охорони здоров’я роз’яснюють: медзаклади, яким критично не вистачає грошей на зарплати лікарям та медперсоналу, можуть отримати так звані кризові пакети.



«НСЗУ разом Міністерством охорони здоров’я буде аналізувати фінансово-економічну діяльність даного підприємства і, провівши аудит і вивчивши те, що там є проблеми з дофінансуванням даного підприємства, воно зможе підписати додатковий кризовий пакет з НСЗУ», – каже Юрій Легкодух.



Кризові пакети, пояснюють у МОЗ, запровадили задля того, аби через брак грошей на нові зарплати в закладах охорони здоров’я не звільняли і не переводили на пів ставки медиків.



Утім у Луцькраді запевняють: усе інакше.



«Коли ми спілкувалися з НСЗУ, на питання, яким чином забезпечити заробітні плати, перша відповідь, яка була ними озвучена: проводити оптимізацію, проводити скорочення», – повідомила заступниця луцького мера Ірина Чебелюк.



За словами Юрія Легкодуха, в області є декілька закладів, які через неможливість виплатити нові зарплати медикам таки звільнили декількох зі штату.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Не менш ніж 20 тисяч – лікарям, 13,5 тисячі – медперсоналу. Такі зарплати за січень мали отримати медики. І хоч Кабмін суми погодив, утім, грошей на виплати в держбюджеті не заклали.Чи всі волинські медики отримали вищі зарплати чи довелось звільнити тих, кому грошей не вистачило, - інформує 12 канал. «Абсолютно ніхто не запитав у громад, у медичних установ, спроможні чи не спроможні вони виплачувати такі заробітні плати», – каже заступниця Луцького міського головиТа спроможними виявилися не всі. Як мінімум семи медзакладам області забракло грошей на виплати нових зарплат. Такою інформацією поділився очільник обласного управління охорони здоров’я Юрій Легкодух. У списку боржників – медзаклади Горохова, Володимира, Локачів, Торчина, Старовижівщини.«Є підприємства, які мають проблеми з виплатою заробітної плати, тобто коштів НСЗУ їм не хватає», – каже головний медик області.Цікаво, що у переліку також Луцький клінічний пологовий будинок. Як стало відомо згодом, працівники цього медзакладу не те що підвищених зарплат не бачили, вони вже півтора місяця працюють без будь-яких грошей.«З нами договір НСЗУ заключила тільки 12.02.2022 року. Ви чуєте цифру? 12.02. Не першого місяця, а другого. Тобто ми перший місяць працювали що? Безплатно. Нам ніхто не оплатив наші послуги за перший місяць», – розповів директор КП «Луцький клінічний пологовий будинок»Частину заробленого пологовим НСЗУ виплатила лише 17 лютого. Однак цих коштів, каже Сергій Сябрук, вистачило лише на аванс за минулий місяць. Решта ж грошей – за основні медпослуги, які надає пологовий, надійдуть від НСЗУ ще пізніше, себто в останніх числах лютого.Директор пологового каже: він би зміг вчасно виплатити зарплати, якби мав залишкові гроші, себто зекономлені на пацієнтах. За його словами, безліч волинських медзакладів, які працюють з НСЗУ, змушують пацієнтів платити за операції та ліки, які мали б надаватися безплатно. Так, за його словами, лікарні економлять гроші. Деякі навіть кладуть їх на депозит.«Добросовісність визначає що що? Що ми тільки надаємо якісно оперуємо, якісно проводимо роди, але все має бути безоплатно. Я не ризикну кудись відправити пацієнта, щоб була якась подвійна бухгалтерія, щоб пацієнт щось докупив», – стверджує очільник пологового.Медзаклади ж, які зекономили якісь гроші на пацієнтах, впевнений Сергій Сябрук, змогли виплатити нові зарплати медикам у січні. У Волинській обласній інфекційній лікарні 20 та 13,5 тисячі отримали усі без винятку працівники.«Ми виплатили коштами тими, які були в нас по залишку з минулого року», – повідомила очільниця обласної інфекційної лікарніУтім, на носі, каже вона, – зарплата за лютий. Де брати гроші цього місяця – невідомо. Бо залишкових вже немає. До того ж, зауважує директорка, раніше деякі лікарі отримували надбавки і премії.«Не ясно, як надбавки давати, звідки давати», – додає Галина Морочковська.В обласному управлінні охорони здоров’я роз’яснюють: медзаклади, яким критично не вистачає грошей на зарплати лікарям та медперсоналу, можуть отримати так звані кризові пакети.«НСЗУ разом Міністерством охорони здоров’я буде аналізувати фінансово-економічну діяльність даного підприємства і, провівши аудит і вивчивши те, що там є проблеми з дофінансуванням даного підприємства, воно зможе підписати додатковий кризовий пакет з НСЗУ», – кажеКризові пакети, пояснюють у МОЗ, запровадили задля того, аби через брак грошей на нові зарплати в закладах охорони здоров’я не звільняли і не переводили на пів ставки медиків.Утім у Луцькраді запевняють: усе інакше.«Коли ми спілкувалися з НСЗУ, на питання, яким чином забезпечити заробітні плати, перша відповідь, яка була ними озвучена: проводити оптимізацію, проводити скорочення», – повідомила заступниця луцького мера Ірина Чебелюк.За словами Юрія Легкодуха, в області є декілька закладів, які через неможливість виплатити нові зарплати медикам таки звільнили декількох зі штату.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію