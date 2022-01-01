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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 лютого
Завтра, 19 лютого, на Волині буде хмарність, вночі дощ, вдень невеликий дощ.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.

Ранок та день у Луцьку будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.

Температура вночі 3-6° тепла, вдень 9-7° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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