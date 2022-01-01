Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 лютого





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.



Ранок та день у Луцьку будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.



Температура вночі 3-6° тепла, вдень 9-7° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 19 лютого, на Волині буде хмарність, вночі дощ, вдень невеликий дощ.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.Ранок та день у Луцьку будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.Температура вночі 3-6° тепла, вдень 9-7° тепла.

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