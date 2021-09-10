У громаді на Волині майже щодня застрягає шкільний автобус. ВІДЕО





Про це розповів Юрій Данильчук.



Із сіл Калинівка і Мар’янівка Колківської тергромади автобус щобудня возить 22-х школярів і шестеро дошкільнят у Рудниківський ліцей.



Збирати школярів та дошкільнят у селі Калинівка водій Юрій Данильчук починає о 7:30 ранку. На вулиці Шевченка, каже чоловік, завжди багнюка. Після дощу проїхати дорогою неможливо. Напередодні автобус застряг.



В соцмережі місцеві жителі виклали відео, як шкільний автобус витягав трактор.







У жительки села Калинівка Наталії Тунік – четверо дітей. Усіх зранку саджає на шкільний автобус."Треба, щоб щось робили, думали за село. 800 метрів дороги треба зробити", – каже жінка.



Як розповів Юрій Данильчук, водієм працює сім років і увесь цей час ситуація не вирішується. А трактор після дощу викликають не вперше.



"Всяко приходиться: і тирсу сипимо, і пісок, щоб трактора не шукати зранку. Обіцяють, що мають зробити. Рік обіцяють, другий обіцяють, підписи збирали на цю дорогу", – каже водій.



Про ситуацію з доїздом в навчальному закладі знають, – розповіла директорка Калинівського ліцею Людмила Ясковець. "Це вже дуже багато років, де виникають проблеми із виїздом автобуса із місця стоянки, тому діти змушені затримуватися на зупинках і чекати, хоча завжди автобус виїздить вчасно", – каже освітянка.



За коментарем Cуспільне звернулося в Колківську селищну раду. Зі слів заступника голови Михайла Лободи, автобус застряг, бо порушив маршрут. Посадовець каже: усі затверджені зупинки автобусу – мають тверде покриття.



Чому діти сідали на вулиці Шевченка будуть з’ясовувати працівники селищної ради.



Щодо ремонту дороги, на яку скаржаться жителі селища, то коштів на проведення робіт, зі слів Михайла Лободи, нині немає. "У цьому році бюджет громади дефіцитний і я не можу сказати упевнено, чи цього року ми зможемо провести ремонт даних вулиць", – сказав селищний голова.







Як розповіла заступниця начальника управління освіти і науки області Тетяна Соломіна, в області наразі 241 шкільний автобус довозить дітей до шкіл і дитсадків. Є потреба у 20 транспортних засобах, ця цифра постійно змінюється у залежності від заявок, що надходять із гуманітарних відділів кожної тергромади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через бездоріжжя у селі Калинівка шкільний автобус загрузає у багнюці. Зранку 17 лютого транспорт разом із дітьми довелося витягати трактором.Про це розповів Суспільному водій автобусаІз сіл Калинівка і Мар’янівка Колківської тергромади автобус щобудня возить 22-х школярів і шестеро дошкільнят у Рудниківський ліцей.Збирати школярів та дошкільнят у селі Калинівка водій Юрій Данильчук починає о 7:30 ранку. На вулиці Шевченка, каже чоловік, завжди багнюка. Після дощу проїхати дорогою неможливо. Напередодні автобус застряг.В соцмережі місцеві жителі виклали відео, як шкільний автобус витягав трактор.У жительки села Калинівка– четверо дітей. Усіх зранку саджає на шкільний автобус."Треба, щоб щось робили, думали за село. 800 метрів дороги треба зробити", – каже жінка.Як розповів, водієм працює сім років і увесь цей час ситуація не вирішується. А трактор після дощу викликають не вперше."Всяко приходиться: і тирсу сипимо, і пісок, щоб трактора не шукати зранку. Обіцяють, що мають зробити. Рік обіцяють, другий обіцяють, підписи збирали на цю дорогу", – каже водій.Про ситуацію з доїздом в навчальному закладі знають, – розповіла директорка Калинівського ліцею. "Це вже дуже багато років, де виникають проблеми із виїздом автобуса із місця стоянки, тому діти змушені затримуватися на зупинках і чекати, хоча завжди автобус виїздить вчасно", – каже освітянка.За коментарем Cуспільне звернулося в Колківську селищну раду. Зі слів заступника голови, автобус застряг, бо порушив маршрут. Посадовець каже: усі затверджені зупинки автобусу – мають тверде покриття.Чому діти сідали на вулиці Шевченка будуть з’ясовувати працівники селищної ради.Щодо ремонту дороги, на яку скаржаться жителі селища, то коштів на проведення робіт, зі слів Михайла Лободи, нині немає. "У цьому році бюджет громади дефіцитний і я не можу сказати упевнено, чи цього року ми зможемо провести ремонт даних вулиць", – сказав селищний голова.Як розповіла заступниця начальника управління освіти і науки області Тетяна Соломіна, в області наразі 241 шкільний автобус довозить дітей до шкіл і дитсадків. Є потреба у 20 транспортних засобах, ця цифра постійно змінюється у залежності від заявок, що надходять із гуманітарних відділів кожної тергромади.

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