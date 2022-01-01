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У Польщі в канаві знайшли тіло українки

У Польщі в канаві знайшли тіло українки
У місті Кшивінь Великопольського воєводства у Польщі в дренажній канаві знайшли тіло 42-річної жінки.

Про це повідомляє ТСН.

Її помітили випадкові перехожі. Особу загиблої встановили – це громадянка України, яка проживала у Кшивіні.

Тіло українки доправили на судово-медичну експертизу, щоб встановити, чи причетні до її смерті сторонні особи.

Справою опікується місцева поліція під наглядом прокуратури.

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Теги: тіло українки, Польща
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