У Польщі в канаві знайшли тіло українки





Про це повідомляє



Її помітили випадкові перехожі. Особу загиблої встановили – це громадянка України, яка проживала у Кшивіні.



Тіло українки доправили на судово-медичну експертизу, щоб встановити, чи причетні до її смерті сторонні особи.



Справою опікується місцева поліція під наглядом прокуратури.

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