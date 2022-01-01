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На Волині загорівся будинок. ВІДЕО

На Волині загорівся будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 18 лютого, у Ковелі поблизу залізничного переїзду загорівся будинок.

Про це «Ковель media» повідомили свідки події.

Пожежа трапилася близько 18 години на перехресті вулиць Брестська та Зернова.

Зі слів очевидців, над будинком почав здійматися дим, а за кілька хвилин вони помітили полум’я. На відео чути, як почала «стріляти» покрівля з шиферу.

Причина загоряння наразі невідома. Деталі – згодом.


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Теги: Ковель, пожежа
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