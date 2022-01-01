На Волині загорівся будинок. ВІДЕО





Про це



Пожежа трапилася близько 18 години на перехресті вулиць Брестська та Зернова.



Зі слів очевидців, над будинком почав здійматися дим, а за кілька хвилин вони помітили полум’я. На відео чути, як почала «стріляти» покрівля з шиферу.



Причина загоряння наразі невідома. Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 18 лютого, у Ковелі поблизу залізничного переїзду загорівся будинок.Про це «Ковель media» повідомили свідки події.Пожежа трапилася близько 18 години на перехресті вулиць Брестська та Зернова.Зі слів очевидців, над будинком почав здійматися дим, а за кілька хвилин вони помітили полум’я. На відео чути, як почала «стріляти» покрівля з шиферу.Причина загоряння наразі невідома. Деталі – згодом.

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