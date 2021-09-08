Російські спецслужби замінували в Донецьку низку об'єктів і планують провокації, – українська розвідка





Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише



"Воєнна розвідка України має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їхнього подальшого підриву. Ці заходи мають на меті дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави та створити підстави для звинувачення України у терактах", - ідеться в повідомленні.



В українській розвідці закликали донеччан "не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом".



Нагадаємо, 18 лютого ватажки бойовиків на окупованих територіях Донецької та Луганської областей оголосили про примусове вивезення людей до Ростовської області Росії. Ідеться передусім про дітей, жінок та пенсіонерів. Водночас чоловіків від 18 до 55 років – не випускають.



Одразу ж сталася перша провокація – біля головної будівлі "ДНР" у Донецьку підірвали автомобіль "начальника міліції". Ніхто з людей не постраждав.



Командування операції Об'єднаних сил примусове переміщення населення назвало відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе Росія, країна-окупантка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російські спецслужби замінували низку об'єктів в окупованому Донецьку, щоб влаштувати провокації.Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише ТСН. "Воєнна розвідка України має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їхнього подальшого підриву. Ці заходи мають на меті дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави та створити підстави для звинувачення України у терактах", - ідеться в повідомленні.В українській розвідці закликали донеччан "не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом".Нагадаємо, 18 лютого ватажки бойовиків на окупованих територіях Донецької та Луганської областей оголосили про примусове вивезення людей до Ростовської області Росії. Ідеться передусім про дітей, жінок та пенсіонерів. Водночас чоловіків від 18 до 55 років – не випускають.Одразу ж сталася перша провокація – біля головної будівлі "ДНР" у Донецьку підірвали автомобіль "начальника міліції". Ніхто з людей не постраждав.Командування операції Об'єднаних сил примусове переміщення населення назвало відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе Росія, країна-окупантка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію