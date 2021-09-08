вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Російські спецслужби замінували в Донецьку низку об'єктів і планують провокації, – українська розвідка

Російські спецслужби замінували в Донецьку низку об'єктів і планують провокації, – українська розвідка
Російські спецслужби замінували низку об'єктів в окупованому Донецьку, щоб влаштувати провокації.

Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише ТСН.

"Воєнна розвідка України має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їхнього подальшого підриву. Ці заходи мають на меті дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави та створити підстави для звинувачення України у терактах", - ідеться в повідомленні.

В українській розвідці закликали донеччан "не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом".

Нагадаємо, 18 лютого ватажки бойовиків на окупованих територіях Донецької та Луганської областей оголосили про примусове вивезення людей до Ростовської області Росії. Ідеться передусім про дітей, жінок та пенсіонерів. Водночас чоловіків від 18 до 55 років – не випускають.

Одразу ж сталася перша провокація – біля головної будівлі "ДНР" у Донецьку підірвали автомобіль "начальника міліції". Ніхто з людей не постраждав.

Командування операції Об'єднаних сил примусове переміщення населення назвало відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе Росія, країна-окупантка.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Донецьк, замінування, розвідка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російські спецслужби замінували в Донецьку низку об'єктів і планують провокації, – українська розвідка
Сьогодні, 21:00
У громаді на Волині майже щодня застрягає шкільний автобус. ВІДЕО
Сьогодні, 20:33
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 лютого
Сьогодні, 20:00
На Волині пологовим не платять зарплати. ВІДЕО
Сьогодні, 19:30
Чорнобильську зону закрили для туристів
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
За хвилею псевдомінувань в Україні стоїть Росія, – СБУ За хвилею псевдомінувань в Україні стоїть Росія, – СБУ
22 січень, 13:38
На нафтобазі у Луцьку – декілька екіпажів поліції і інші спецслужби: що сталося На нафтобазі у Луцьку – декілька екіпажів поліції і інші спецслужби: що сталося
08 вересень, 2021, 16:55
Посварився з дівчиною: у Луцьку хлопець «під наркотою» повідомив про замінування всього міста Посварився з дівчиною: у Луцьку хлопець «під наркотою» повідомив про замінування всього міста
06 вересень, 2021, 15:07
Зеленський призначив нового главу Служби зовнішньої розвідки України Зеленський призначив нового главу Служби зовнішньої розвідки України
23 липень, 2021, 13:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Весняний авітаміноз: як не переборщити з вітамінами?*
17 лютий, 11:30
 1
Російські спецслужби замінували в Донецьку низку об'єктів і планують провокації, – українська розвідка
Сьогодні, 21:00
 0
У громаді на Волині майже щодня застрягає шкільний автобус. ВІДЕО
Сьогодні, 20:33
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині пологовим не платять зарплати. ВІДЕО
Сьогодні, 19:30
 0
Медіа
відео
1/8