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В СБУ спростували інформацію терористів про запланований наступ українських військових на Сході

В СБУ спростували інформацію терористів про запланований наступ українських військових на Сході
Заяви проросійських терористів про нібито плани українських військових розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях є фейком, інструментом для дестабілізації та не відповідають дійсності.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"Сьогоднішні події на тимчасово окупованій території України є черговим витком гібридної війни проти нашої держави.
Весь світ бачить, що заради досягнення своїх інтересів терористи, керовані країною-агресором, здатні піти на будь-які провокації, аби вкотре безпідставно звинуватити Україну в загостренні ситуації. Наголошуємо – в ескалації конфлікту зацікавлена виключно країна-агресор та керівники псевдореспублік", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ несуть службу в посиленому режимі, аби не допустити подальших провокацій, вчинення терористичних актів, диверсій та інших спроб розхитати ситуацію зсередини.

Нагадаємо, окупаційна влада окремих районів Донецької області через загострення на Донбасі оголосила масову евакуацію населення. Людям пропонують виїхати в Ростовську область Росії.

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Теги: СБУ, гібридна війна, Росія
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Коментарі 2
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похорони путіна відбудуться в Україні.дату уточнюйте.
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Ну що за Х»"»»»»я?! Щойно були феєрверки в медах міста, які, в силу ситуації, можна сприйняти за бомбування. Питання до Поліщука, якого Х»я ти і твоя команда ці питання непередбачила????
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