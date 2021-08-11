«Інвестор» вміє дивувати»: будівельна компанія розіграла мандрівку до Амстердаму. ФОТО*
Сьогодні, 11:00
Будівельна компанія «Інвестор» влаштувала розіграш вікенду на двох до столиці Нідерландів – Амстердаму. Щасливчиками, які взяли участь у розіграші, стали одинадцять клієнтів компанії, які придбали житло чи приміщення під комерцію у житловому комплексі «Амстердам» у період із 1 листопада до 15 січня.
Затишний вечір в компанії майбутніх сусідів, вибір переможця та вручення сертифікату на мандрівку відбулися увечері 18 лютого у кав’ярні «IDEALIST COFFEE CO.» .
Керівник Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський розповів про ідею розіграшу такого вікенду для клієнтів. За словами забудовника, важливо не просто продавати якісне житло, а й створювати особливу атмосферу – зокрема, й такими подарунками. До того, влаштований у кав’ярні розіграш – гарна нагода для майбутніх сусідів зустрітися, познайомитися й, спілкуючись, посмакувати кавою та тістечками.
«Ми подумали, що було б круто, якби наші клієнти поїхали у місто, ім’ям якого названий комплекс, у якому вони будуть жити чи вести бізнес. Ми назвали його «Амстердам» через архітектурні рішення, але річ не лише у візуальній схожості. Комплекс дуже сучасний, ергономічний, з високим рівнем комфорту. У дворі, в елементах благоустрою, у самій будівлі будуть елементи, які нагадуватимуть про Нідерланди і Амстердам зокрема. Наприклад, в холі будуть картини художників цієї країни чи інші елементи дизайну. Тому клієнтам точно буде цікаво поїхати, відчути атмосферу там і переконатися, що ми у своєму ЖК справді маємо спільне з містом Амстердам», – розповів Андрій Разумовський і додав, що у перспективі відділ продажу «Інвестора» має намір також поїхати до Амстердаму, аби привезти звідти ідеї для свого ЖК.
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Подруги Інна Спольник та Юлія Коцюбинська у майбутньому мешкатимуть в «Амстердамі» разом зі своїми сім’ями. У розіграші мандрівки до столиці Нідерландів брала участь лише Інна, адже Юлія з чоловіком купили квартиру раніше, але прийшла підтримати подругу.
Пані Інна ж розповіла: свою квартиру у «Амстердамі» вони із чоловіком купили спонтанно, але тепер дуже задоволені: «Коли моя подруга купувала квартиру, я просто поїхала з нею і мені дуже сподобалося місце. На момент купівлі були дуже вигідні умови – невеликий перший внесок і розтермінування. «Амстердам» – це щось суперкласне. Тому зараз я дуже щаслива із двох причин – що будемо із подругою сусідами, і що житиму з сім’єю у такому чудовому місці».
Зрештою, коли усі охочі взяти участь у розіграші зібралися й написали свої імена – настав найбільш очікуваний момент. Директор туристичної компанії «Мега Трейд», яка і влаштовуватиме вікенд до Амстердаму разом з «Інвестором», Тетяна Корбус витягнула зі скляної колби один з одинадцяти папірців з іменем переможця. Ним став Ігор Сімашко, який купив в «Амстердамі» двоспальну квартиру.
«Інвестор вміє дивувати і піднімати настрій», – перше, що сказав щасливий власник тепер не лише квартири в «Амстердамі», але й путівки до столиці Нідерландів.
«Коли тільки я підписував договір про купівлю квартири, я казав: я маю виграти мандрівку в Амстердам. І от – так і сталося. З ким поїду у подорож, поки не знаю, але я щасливий. Це дуже приємний момент», – поділився він враженнями.
Керівниця компанії «Мега Трейд» розповіла про те, що «Інвестор» потурбувався, аби мандрівка була максимально комфортною та сповненою вражень. Зокрема, будівельна компанія оплачуватиме літак, проживання у готелі, а також екскурсії.
«Про Амстердам можна розказувати дуже багато, але краще один раз побачити, а потім цю атмосферу привезти до Луцька. В цей тур разом з «Інвестором» ми вкладаємо душу, серце, любов. Компанія забезпечує переліт найкращими авіалініями, трансфер в готель, який буде у центрі міста, сітітур, а також поїздку у парк квітів Кекенхоф, який розташований поруч з Амстердамом. Ми зробимо все, щоб цей тур вам запам’ятався надовго», - висловилася Тетяна Корбус.
Тривалість подорожі – три ночі і чотири дні.
Час, коли відправитися в подорож, переможець розіграшу Ігор Сімашко зможе обрати сам, проте «Інвестор» та «Мега Трейд» радять зробити це навесні, коли розцвітають легендарні поля тюльпанів.
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Затишний вечір в компанії майбутніх сусідів, вибір переможця та вручення сертифікату на мандрівку відбулися увечері 18 лютого у кав’ярні «IDEALIST COFFEE CO.» .
Керівник Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський розповів про ідею розіграшу такого вікенду для клієнтів. За словами забудовника, важливо не просто продавати якісне житло, а й створювати особливу атмосферу – зокрема, й такими подарунками. До того, влаштований у кав’ярні розіграш – гарна нагода для майбутніх сусідів зустрітися, познайомитися й, спілкуючись, посмакувати кавою та тістечками.
«Ми подумали, що було б круто, якби наші клієнти поїхали у місто, ім’ям якого названий комплекс, у якому вони будуть жити чи вести бізнес. Ми назвали його «Амстердам» через архітектурні рішення, але річ не лише у візуальній схожості. Комплекс дуже сучасний, ергономічний, з високим рівнем комфорту. У дворі, в елементах благоустрою, у самій будівлі будуть елементи, які нагадуватимуть про Нідерланди і Амстердам зокрема. Наприклад, в холі будуть картини художників цієї країни чи інші елементи дизайну. Тому клієнтам точно буде цікаво поїхати, відчути атмосферу там і переконатися, що ми у своєму ЖК справді маємо спільне з містом Амстердам», – розповів Андрій Разумовський і додав, що у перспективі відділ продажу «Інвестора» має намір також поїхати до Амстердаму, аби привезти звідти ідеї для свого ЖК.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Усе, що ви хотіли знати про ЖК «Амстердам», – у запитаннях до Андрія Разумовського*
Подруги Інна Спольник та Юлія Коцюбинська у майбутньому мешкатимуть в «Амстердамі» разом зі своїми сім’ями. У розіграші мандрівки до столиці Нідерландів брала участь лише Інна, адже Юлія з чоловіком купили квартиру раніше, але прийшла підтримати подругу.
Пані Інна ж розповіла: свою квартиру у «Амстердамі» вони із чоловіком купили спонтанно, але тепер дуже задоволені: «Коли моя подруга купувала квартиру, я просто поїхала з нею і мені дуже сподобалося місце. На момент купівлі були дуже вигідні умови – невеликий перший внесок і розтермінування. «Амстердам» – це щось суперкласне. Тому зараз я дуже щаслива із двох причин – що будемо із подругою сусідами, і що житиму з сім’єю у такому чудовому місці».
Зрештою, коли усі охочі взяти участь у розіграші зібралися й написали свої імена – настав найбільш очікуваний момент. Директор туристичної компанії «Мега Трейд», яка і влаштовуватиме вікенд до Амстердаму разом з «Інвестором», Тетяна Корбус витягнула зі скляної колби один з одинадцяти папірців з іменем переможця. Ним став Ігор Сімашко, який купив в «Амстердамі» двоспальну квартиру.
«Інвестор вміє дивувати і піднімати настрій», – перше, що сказав щасливий власник тепер не лише квартири в «Амстердамі», але й путівки до столиці Нідерландів.
«Коли тільки я підписував договір про купівлю квартири, я казав: я маю виграти мандрівку в Амстердам. І от – так і сталося. З ким поїду у подорож, поки не знаю, але я щасливий. Це дуже приємний момент», – поділився він враженнями.
Керівниця компанії «Мега Трейд» розповіла про те, що «Інвестор» потурбувався, аби мандрівка була максимально комфортною та сповненою вражень. Зокрема, будівельна компанія оплачуватиме літак, проживання у готелі, а також екскурсії.
«Про Амстердам можна розказувати дуже багато, але краще один раз побачити, а потім цю атмосферу привезти до Луцька. В цей тур разом з «Інвестором» ми вкладаємо душу, серце, любов. Компанія забезпечує переліт найкращими авіалініями, трансфер в готель, який буде у центрі міста, сітітур, а також поїздку у парк квітів Кекенхоф, який розташований поруч з Амстердамом. Ми зробимо все, щоб цей тур вам запам’ятався надовго», - висловилася Тетяна Корбус.
Тривалість подорожі – три ночі і чотири дні.
Час, коли відправитися в подорож, переможець розіграшу Ігор Сімашко зможе обрати сам, проте «Інвестор» та «Мега Трейд» радять зробити це навесні, коли розцвітають легендарні поля тюльпанів.
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