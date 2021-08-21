У Луцьку обікрали апарат для розливу води
Сьогодні, 02:45
У Луцьку на Молоді, 7, у магазині «Сім23» обікрали апарат для розливу води.
Про це повідомляють у Телеграм-каналі 12 каналу.
Злодії забрали близько тисячі гривень. Кажуть, швидше за все, крадіжка сталася ще вчора, 17 лютого, однак дізналися про це лише сьогодні.
Працівники, перевіряючи апарат, побачили, що він знеструмлений, а замок зламаний. Та ще й гроші зникли.
На місці працює слідчо-оперативна група.
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Про це повідомляють у Телеграм-каналі 12 каналу.
Злодії забрали близько тисячі гривень. Кажуть, швидше за все, крадіжка сталася ще вчора, 17 лютого, однак дізналися про це лише сьогодні.
Працівники, перевіряючи апарат, побачили, що він знеструмлений, а замок зламаний. Та ще й гроші зникли.
На місці працює слідчо-оперативна група.
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