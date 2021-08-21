У Луцьку обікрали апарат для розливу води





Про це повідомляють у Телеграм-каналі



Злодії забрали близько тисячі гривень. Кажуть, швидше за все, крадіжка сталася ще вчора, 17 лютого, однак дізналися про це лише сьогодні.



Працівники, перевіряючи апарат, побачили, що він знеструмлений, а замок зламаний. Та ще й гроші зникли.



На місці працює слідчо-оперативна група.

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