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Чи допомагають вітаміни вилікувати коронавірус

Чи допомагають вітаміни вилікувати коронавірус
Новий огляд госпіталізації з COVID-19, проведений дослідниками з Університету Толедо, показав, що прийом імуностимулюючих добавок, таких як вітамін С, вітамін D і цинк, не зменшує ризик смерті від COVID-19.

Про це повідомляє 24 канал.

На початку пандемії медичні працівники спробували використовувати різноманітні мікроелементи як потенційні засоби лікування нової хвороби. Зовсім недавно деякі добавки пропагували як альтернативу безпечним і перевіреним вакцинам.

Однак науковці спростовують їхню ефективність у боротьбі з коронавірусною інфекцією.

"Багато людей мають це помилкове уявлення, що якщо ви вживаєте цинк, вітамін D або вітамін C, це може допомогти клінічному результату COVID-19", – зазначили науковці.

Вони вивчили 26 рецензованих досліджень з усього світу, які включали понад 5600 госпіталізованих пацієнтів з COVID-19. В результатах дослідження не виявили зниження смертності для тих, хто лікувався вітаміном D, вітаміном С або цинком, у порівнянні з пацієнтами, які не отримували цих добавок.

БАДи не допомагають вилікувати коронавірус

Їхній аналіз виявив, що лікування вітаміном D може бути пов’язане з нижчим показниками інтубації та коротшим перебуванням у лікарні,
але дослідники кажуть, що для підтвердження цього висновку необхідно більш ретельне дослідження.
Вітамін С і цинк не були пов’язані з коротшим перебуванням у лікарні або зниженням ймовірності того, що пацієнт буде підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Хоча в дослідженні переважно розглядалися пацієнти, які вже були хворі та госпіталізовані з COVID-19 під час прийому добавок, дослідники проаналізували меншу групу людей, які приймали вітамін D до зараження вірусом. Вони також не виявили істотної різниці в рівні смертності.

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Теги: вітаміни, коронавірус
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