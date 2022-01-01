Як розпізнати нейродерміт та у кого захворювання виникає найчастіше





Про хворобу від нервів розповіла лікарка дерматолог Вікторія Миронюк, пише



Нейродерміт – це локалізовані множинні, або поодинокі ділянка хронічної ліхеніфікованої екземи чи дерматиту. Ці ділянки утворюються внаслідок постійних розчухів чи тертя шкіри, які виникають через хронічний локалізований свербіж.



Первинно свербіж може бути викликаний:



- атопічним дерматитом,

- різними видами екземи,

- псоріазом,

- плоским лишаєм,

- грибковими інфекціями,

- укусами комах,

- нейропатією, наприклад, брахіорадіальний свербіж.⠀



Хто хворіє на нейродерміт



Рідко трапляється у дітей, але з однаковою частотою у дорослих жінок та чоловіків. Частіше - у людей з тривогою та/або обсесивно-компульсивним розладом.



Вогнища нейродерміту мають лінійну чи округлу форму, з помітним потовщенням та вираженим шкірним малюнком, що інтенсивно свербить.

Поверхня суха з лущенням. У вогнищах можуть бути обламані волосинки, пігментація та сліди розчухів.



Нейродерміт часто буває поодиноким і односторонніми, зазвичай вражає домінантну сторону пацієнта. Також можуть виникати множинні бляшки з двостороннім і симетричним або асиметричним розподілом.



"За відсутності відомої основної проблеми зі шкірою або інфекції розгляньте нейропатію. Чи є в анамнезі травми хребта, захворювання чи симптоми", – наголосила лікарка.



Лікування простого лишаю



Важливо розуміти, що свербіж шкіри, принаймні частково, пов'язаний з подряпинами та тертями. Лікування має усунути симптоми та будь-яку основну причину.



Лікування простого лишаю може включати: топічні стероїди, емолієнти, протисвербіжні засоби з каламіном та ментолом, антигістамінний або трициклічний антидепресант, фототерапію та імуномодулюючі препарати.



https://healthy.24tv.ua/yak-rozpiznati-neyrodermit-kogo-zahvoryuvannya-vinikaye-naychastishe_n1871404

https://healthy.24tv.ua/yak-rozpiznati-neyrodermit-kogo-zahvoryuvannya-vinikaye-naychastishe_n1871404



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нейродерміт або простий лишай – це шкірне захворювання, яке належить до нейродерматозів. Основним його симптомом є постійний нестерпний свербіж шкіри.Про хворобу від нервів розповіла лікарка дерматолог, пише 24 канал. Нейродерміт – це локалізовані множинні, або поодинокі ділянка хронічної ліхеніфікованої екземи чи дерматиту. Ці ділянки утворюються внаслідок постійних розчухів чи тертя шкіри, які виникають через хронічний локалізований свербіж.- атопічним дерматитом,- різними видами екземи,- псоріазом,- плоским лишаєм,- грибковими інфекціями,- укусами комах,- нейропатією, наприклад, брахіорадіальний свербіж.⠀Рідко трапляється у дітей, але з однаковою частотою у дорослих жінок та чоловіків. Частіше - у людей з тривогою та/або обсесивно-компульсивним розладом.Вогнища нейродерміту мають лінійну чи округлу форму, з помітним потовщенням та вираженим шкірним малюнком, що інтенсивно свербить.Поверхня суха з лущенням. У вогнищах можуть бути обламані волосинки, пігментація та сліди розчухів.Нейродерміт часто буває поодиноким і односторонніми, зазвичай вражає домінантну сторону пацієнта. Також можуть виникати множинні бляшки з двостороннім і симетричним або асиметричним розподілом."За відсутності відомої основної проблеми зі шкірою або інфекції розгляньте нейропатію. Чи є в анамнезі травми хребта, захворювання чи симптоми", – наголосила лікарка.Важливо розуміти, що свербіж шкіри, принаймні частково, пов'язаний з подряпинами та тертями. Лікування має усунути симптоми та будь-яку основну причину.Лікування простого лишаю може включати: топічні стероїди, емолієнти, протисвербіжні засоби з каламіном та ментолом, антигістамінний або трициклічний антидепресант, фототерапію та імуномодулюючі препарати.https://healthy.24tv.ua/yak-rozpiznati-neyrodermit-kogo-zahvoryuvannya-vinikaye-naychastishe_n1871404https://healthy.24tv.ua/yak-rozpiznati-neyrodermit-kogo-zahvoryuvannya-vinikaye-naychastishe_n1871404

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