Як розпізнати нейродерміт та у кого захворювання виникає найчастіше
Сьогодні, 05:00
Нейродерміт або простий лишай – це шкірне захворювання, яке належить до нейродерматозів. Основним його симптомом є постійний нестерпний свербіж шкіри.
Про хворобу від нервів розповіла лікарка дерматолог Вікторія Миронюк, пише 24 канал.
Нейродерміт – це локалізовані множинні, або поодинокі ділянка хронічної ліхеніфікованої екземи чи дерматиту. Ці ділянки утворюються внаслідок постійних розчухів чи тертя шкіри, які виникають через хронічний локалізований свербіж.
Первинно свербіж може бути викликаний:
- атопічним дерматитом,
- різними видами екземи,
- псоріазом,
- плоским лишаєм,
- грибковими інфекціями,
- укусами комах,
- нейропатією, наприклад, брахіорадіальний свербіж.⠀
Хто хворіє на нейродерміт
Рідко трапляється у дітей, але з однаковою частотою у дорослих жінок та чоловіків. Частіше - у людей з тривогою та/або обсесивно-компульсивним розладом.
Вогнища нейродерміту мають лінійну чи округлу форму, з помітним потовщенням та вираженим шкірним малюнком, що інтенсивно свербить.
Поверхня суха з лущенням. У вогнищах можуть бути обламані волосинки, пігментація та сліди розчухів.
Нейродерміт часто буває поодиноким і односторонніми, зазвичай вражає домінантну сторону пацієнта. Також можуть виникати множинні бляшки з двостороннім і симетричним або асиметричним розподілом.
"За відсутності відомої основної проблеми зі шкірою або інфекції розгляньте нейропатію. Чи є в анамнезі травми хребта, захворювання чи симптоми", – наголосила лікарка.
Лікування простого лишаю
Важливо розуміти, що свербіж шкіри, принаймні частково, пов'язаний з подряпинами та тертями. Лікування має усунути симптоми та будь-яку основну причину.
Лікування простого лишаю може включати: топічні стероїди, емолієнти, протисвербіжні засоби з каламіном та ментолом, антигістамінний або трициклічний антидепресант, фототерапію та імуномодулюючі препарати.
https://healthy.24tv.ua/yak-rozpiznati-neyrodermit-kogo-zahvoryuvannya-vinikaye-naychastishe_n1871404
https://healthy.24tv.ua/yak-rozpiznati-neyrodermit-kogo-zahvoryuvannya-vinikaye-naychastishe_n1871404
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Про хворобу від нервів розповіла лікарка дерматолог Вікторія Миронюк, пише 24 канал.
Нейродерміт – це локалізовані множинні, або поодинокі ділянка хронічної ліхеніфікованої екземи чи дерматиту. Ці ділянки утворюються внаслідок постійних розчухів чи тертя шкіри, які виникають через хронічний локалізований свербіж.
Первинно свербіж може бути викликаний:
- атопічним дерматитом,
- різними видами екземи,
- псоріазом,
- плоским лишаєм,
- грибковими інфекціями,
- укусами комах,
- нейропатією, наприклад, брахіорадіальний свербіж.⠀
Хто хворіє на нейродерміт
Рідко трапляється у дітей, але з однаковою частотою у дорослих жінок та чоловіків. Частіше - у людей з тривогою та/або обсесивно-компульсивним розладом.
Вогнища нейродерміту мають лінійну чи округлу форму, з помітним потовщенням та вираженим шкірним малюнком, що інтенсивно свербить.
Поверхня суха з лущенням. У вогнищах можуть бути обламані волосинки, пігментація та сліди розчухів.
Нейродерміт часто буває поодиноким і односторонніми, зазвичай вражає домінантну сторону пацієнта. Також можуть виникати множинні бляшки з двостороннім і симетричним або асиметричним розподілом.
"За відсутності відомої основної проблеми зі шкірою або інфекції розгляньте нейропатію. Чи є в анамнезі травми хребта, захворювання чи симптоми", – наголосила лікарка.
Лікування простого лишаю
Важливо розуміти, що свербіж шкіри, принаймні частково, пов'язаний з подряпинами та тертями. Лікування має усунути симптоми та будь-яку основну причину.
Лікування простого лишаю може включати: топічні стероїди, емолієнти, протисвербіжні засоби з каламіном та ментолом, антигістамінний або трициклічний антидепресант, фототерапію та імуномодулюючі препарати.
https://healthy.24tv.ua/yak-rozpiznati-neyrodermit-kogo-zahvoryuvannya-vinikaye-naychastishe_n1871404
https://healthy.24tv.ua/yak-rozpiznati-neyrodermit-kogo-zahvoryuvannya-vinikaye-naychastishe_n1871404
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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