У центрі Луцька розвісили сотню ангеликів. ВІДЕО





Про це розповіла Анна Білоус.



До акції долучилися пластуни віком від 6 до 16 років.



На Театральному майдані зібралися 20 учасників луцького осередку Пласту. Паперових ангелів діти розвісили на головних ялинках міста, вербах та ілюмінації.



"Прийшла на цю акцію, тому що поважаю тих героїв, які поклали свою душу, своє тіло за Україну і хочу теж їх вшанувати", – каже учасниця акції, школярка Тетяна Патрай.



Як розповів голова Луцького осередку пласту Олексій Мельник, акція також є екологічною, адже усі матеріали, з яких діти виготовили ангелів, не шкодять природі.



Вирізали сотню ангелів учасники пластової збірки. Як розповіла Анна Білоус, на акцію покликали усіх пластунів. "Це і новаки і маленькі діти 6 до 12 років і юнаки від 12 до 16ти Ми по суті не одні це проводимо, а долучаємось до Всеукраїнської акції частково допомагаючи", – каже координаторка та комунікаційниця Пласту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На театральному майдані у Луцьку відбулася акція "Ангели пам'яті-2022". Учасники вшанували Героїв Небесної Сотні та розвісили 100 паперових ангелів.Про це розповіла Суспільному її координаторка та комунікаційниця Пласту на ВолиніДо акції долучилися пластуни віком від 6 до 16 років.На Театральному майдані зібралися 20 учасників луцького осередку Пласту. Паперових ангелів діти розвісили на головних ялинках міста, вербах та ілюмінації."Прийшла на цю акцію, тому що поважаю тих героїв, які поклали свою душу, своє тіло за Україну і хочу теж їх вшанувати", – каже учасниця акції, школяркаЯк розповів голова Луцького осередку пластуакція також є екологічною, адже усі матеріали, з яких діти виготовили ангелів, не шкодять природі.Вирізали сотню ангелів учасники пластової збірки. Як розповіла Анна Білоус, на акцію покликали усіх пластунів. "Це і новаки і маленькі діти 6 до 12 років і юнаки від 12 до 16ти Ми по суті не одні це проводимо, а долучаємось до Всеукраїнської акції частково допомагаючи", – каже координаторка та комунікаційниця Пласту.

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