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У центрі Луцька розвісили сотню ангеликів. ВІДЕО

У центрі Луцька розвісили сотню ангеликів. ВІДЕО
На театральному майдані у Луцьку відбулася акція "Ангели пам'яті-2022". Учасники вшанували Героїв Небесної Сотні та розвісили 100 паперових ангелів.

Про це розповіла Суспільному її координаторка та комунікаційниця Пласту на Волині Анна Білоус.

До акції долучилися пластуни віком від 6 до 16 років.

На Театральному майдані зібралися 20 учасників луцького осередку Пласту. Паперових ангелів діти розвісили на головних ялинках міста, вербах та ілюмінації.
У центрі Луцька розвісили сотню ангеликів. ВІДЕО

"Прийшла на цю акцію, тому що поважаю тих героїв, які поклали свою душу, своє тіло за Україну і хочу теж їх вшанувати", – каже учасниця акції, школярка Тетяна Патрай.
У центрі Луцька розвісили сотню ангеликів. ВІДЕО

Як розповів голова Луцького осередку пласту Олексій Мельник, акція також є екологічною, адже усі матеріали, з яких діти виготовили ангелів, не шкодять природі.
У центрі Луцька розвісили сотню ангеликів. ВІДЕО

Вирізали сотню ангелів учасники пластової збірки. Як розповіла Анна Білоус, на акцію покликали усіх пластунів. "Це і новаки і маленькі діти 6 до 12 років і юнаки від 12 до 16ти Ми по суті не одні це проводимо, а долучаємось до Всеукраїнської акції частково допомагаючи", – каже координаторка та комунікаційниця Пласту.


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