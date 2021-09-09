На Сході окупанти обстріляли майже 40 населених пунктів

Станом на 22 годину 18 лютого в зоні проведення ООС з тимчасово непідконтрольних території здійснили 71 обстріл по 38 населених пунктах.Про це інформують у пресслужбі ДСНС України.На Луганщині здійснили 24 обстріли по 15 населених пунктах (Болотенне - 3, Старий Айдар - 1,Піщане - 3, Нижнє Тепле - 1, Попасна - 2, Троїцьке - 1, Новоолександрівка - 3,Золоте 2 - 1, Лобачеве - 1, Артема - 2, Станиця Луганська - 2, Щастя - 1, Золоте 4 - 1, Лопаскіне – 1, Новотошківське - 1).У результаті обстрілу пошкодили два житлових будинки в с. Артема за адресою вул. Механізаторів, 29; 25 Б. Загиблих, постраждалих не має.У результаті обстрілу, який відбувся за 800 м до КПВВ «Щастя», осколком пошкоджено фасад адміністративної будівлі 32 ДПРЧ за адресою Щастя, вул. Республіканська 1-а, внаслідок чого двоє співробітників отримали травми.Від ДСНС залучалось 4 чоловіка та одна одиниця техніки (с.Артема)На Донеччині зафіксували 47 обстріли по 23 населеному пункту (Шуми - 2, Луганське - 9, Старогнатівка - 7, Чермалик - 1, Новогнатівка - 2, Трудівське - 1, Світлодарськ - 1, Нью-Йорк - 2, Південне - 2, Миронівське - 2, Водяне - 1, Верхньоторецьке - 1, Опитне - 1, Глухове - 1, Невельське - 2, Гранітне - 5, Гірник - 1, Красногорівка - 1, Мар’їнка - 1,Новогригорівка - 1, Новотроїцьке -1, Миколаївка – 1, Новоселівка друга - 1).Пошкоджено два житлові будинки в с.Новогнатівка, вул.Молодіжна 1,2.Пошкоджено 6 житлових будинків в с.Трудівське, вул.Молодіжна, 2, 45, 47, 49 та по вул. Хутірська, 14, 16.Від ДСНС залучалось 3 чоловіка та одна одиниця техніки (с.Трудівське)