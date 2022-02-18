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Бутусов та Шуфрич побилися у прямому ефірі. ВІДЕО

Бутусов та Шуфрич побилися у прямому ефірі. ВІДЕО
В прямому ефірі програми "Свобода слова зі Савіком Шустером" народний депутат Нестор Шуфрич отримав удар по обличчю від журналіста Юрія Бутусова. Бійка після цього продовжилася в партері.

Про це пише "Українська правда".

"Дуже шкода, що в такий важкий момент наш народ, усі люди, хто захищають нашу країну, змушені дивитися в ефірі ці ганебні вислови цих двох зрадників (Шустера та Мураєва – ред.)", - сказав Бутусов.

Бутусов попросив не давати слова цим двом політикам, бо вони розповсюджують російські наративи.
Бутусов та Шуфрич побилися у прямому ефірі. ВІДЕО

Шуфрич відповів, що "зрадник чи ні – нехай встановлює суд". Після цього Бутусов підійшов і вдарив його в лице.


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Теги: Нестор Шуфрич, Юрій Бутусов, бійка
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