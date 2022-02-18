Бутусов та Шуфрич побилися у прямому ефірі. ВІДЕО

Савіком Шустером" народний депутат Нестор Шуфрич отримав удар по обличчю від журналіста Юрія Бутусова. Бійка після цього продовжилася в партері.



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"Дуже шкода, що в такий важкий момент наш народ, усі люди, хто захищають нашу країну, змушені дивитися в ефірі ці ганебні вислови цих двох зрадників (Шустера та Мураєва – ред.)", - сказав Бутусов.



Бутусов попросив не давати слова цим двом політикам, бо вони розповсюджують російські наративи.



Шуфрич відповів, що "зрадник чи ні – нехай встановлює суд". Після цього Бутусов підійшов і вдарив його в лице.



Юрій Бутусов і Нестор Шуфрич побилися на "Свободі слова" Савіка Шустера pic.twitter.com/nSx8wQtPyM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 18, 2022

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В прямому ефірі програми "Свобода слова зі" народний депутатотримав удар по обличчю від журналіста. Бійка після цього продовжилася в партері.Про це пише "Українська правда". "Дуже шкода, що в такий важкий момент наш народ, усі люди, хто захищають нашу країну, змушені дивитися в ефірі ці ганебні вислови цих двох зрадників (Шустера та Мураєва – ред.)", - сказав Бутусов.Бутусов попросив не давати слова цим двом політикам, бо вони розповсюджують російські наративи.Шуфрич відповів, що "зрадник чи ні – нехай встановлює суд". Після цього Бутусов підійшов і вдарив його в лице.

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