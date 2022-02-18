Бутусов та Шуфрич побилися у прямому ефірі. ВІДЕО
Сьогодні, 00:05
В прямому ефірі програми "Свобода слова зі Савіком Шустером" народний депутат Нестор Шуфрич отримав удар по обличчю від журналіста Юрія Бутусова. Бійка після цього продовжилася в партері.
Про це пише "Українська правда".
"Дуже шкода, що в такий важкий момент наш народ, усі люди, хто захищають нашу країну, змушені дивитися в ефірі ці ганебні вислови цих двох зрадників (Шустера та Мураєва – ред.)", - сказав Бутусов.
Бутусов попросив не давати слова цим двом політикам, бо вони розповсюджують російські наративи.
Шуфрич відповів, що "зрадник чи ні – нехай встановлює суд". Після цього Бутусов підійшов і вдарив його в лице.
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Про це пише "Українська правда".
"Дуже шкода, що в такий важкий момент наш народ, усі люди, хто захищають нашу країну, змушені дивитися в ефірі ці ганебні вислови цих двох зрадників (Шустера та Мураєва – ред.)", - сказав Бутусов.
Бутусов попросив не давати слова цим двом політикам, бо вони розповсюджують російські наративи.
Шуфрич відповів, що "зрадник чи ні – нехай встановлює суд". Після цього Бутусов підійшов і вдарив його в лице.
Юрій Бутусов і Нестор Шуфрич побилися на "Свободі слова" Савіка Шустера pic.twitter.com/nSx8wQtPyM— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 18, 2022
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