Ковід в Україні: оприлюднили статистику за добу
Сьогодні, 09:00
За добу 18 лютого в Україні:
◾️ зафіксували 31 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2 611, серед медпрацівників – 765);
◾️ 67 636 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 783 людини, другу дозу – 29 476 людей, додаткову дозу отримали 498 людей, бустерну дозу – 19 879 людей.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 3 208 осіб;
◾️ летальних випадків – 260;
◾️ одужали – 30 487 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 4 703 323 особи;
◾️ одужали – 3 926 496 осіб;
◾️ летальних випадків – 104 366;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 19 341 828.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 667 268 людей, з них отримали першу дозу – 15 667 266 людей, отримали дві дози – 15 100 993 людини, отримали додаткову дозу – 26 339 людей, бустерну дозу – 656 080 людей. Загалом провели 31 450 678 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 4391;
Вінницька область – 596;
Волинська область – 949;
Дніпропетровська область – 2523;
Донецька область – 1564;
Житомирська область – 1373;
Закарпатська область – 419;
Запорізька область – 1295;
Івано-Франківська область – 469;
Київська область – 1257;
Кіровоградська область – 418;
Луганська область – 682;
Львівська область – 911;
Миколаївська область – 1349;
Одеська область – 2657;
Полтавська область – 1346;
Рівненська область – 734;
Сумська область – 967;
Тернопільська область – 560;
Харківська область – 2096;
Херсонська область – 987;
Хмельницька область – 898;
Черкаська область – 1280;
Чернівецька область – 338;
Чернігівська область – 1066.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 31 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2 611, серед медпрацівників – 765);
◾️ 67 636 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 783 людини, другу дозу – 29 476 людей, додаткову дозу отримали 498 людей, бустерну дозу – 19 879 людей.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 3 208 осіб;
◾️ летальних випадків – 260;
◾️ одужали – 30 487 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 4 703 323 особи;
◾️ одужали – 3 926 496 осіб;
◾️ летальних випадків – 104 366;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 19 341 828.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 667 268 людей, з них отримали першу дозу – 15 667 266 людей, отримали дві дози – 15 100 993 людини, отримали додаткову дозу – 26 339 людей, бустерну дозу – 656 080 людей. Загалом провели 31 450 678 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 4391;
Вінницька область – 596;
Волинська область – 949;
Дніпропетровська область – 2523;
Донецька область – 1564;
Житомирська область – 1373;
Закарпатська область – 419;
Запорізька область – 1295;
Івано-Франківська область – 469;
Київська область – 1257;
Кіровоградська область – 418;
Луганська область – 682;
Львівська область – 911;
Миколаївська область – 1349;
Одеська область – 2657;
Полтавська область – 1346;
Рівненська область – 734;
Сумська область – 967;
Тернопільська область – 560;
Харківська область – 2096;
Херсонська область – 987;
Хмельницька область – 898;
Черкаська область – 1280;
Чернівецька область – 338;
Чернігівська область – 1066.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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