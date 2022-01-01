Ковід в Україні: оприлюднили статистику за добу





◾️ зафіксували 31 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2 611, серед медпрацівників – 765);

◾️ 67 636 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 783 людини, другу дозу – 29 476 людей, додаткову дозу отримали 498 людей, бустерну дозу – 19 879 людей.



Також за минулу добу:



◾️ госпіталізували – 3 208 осіб;

◾️ летальних випадків – 260;

◾️ одужали – 30 487 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



◾️ захворіли – 4 703 323 особи;

◾️ одужали – 3 926 496 осіб;

◾️ летальних випадків – 104 366;

◾️ провели ПЛР-тестувань – 19 341 828.



Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 667 268 людей, з них отримали першу дозу – 15 667 266 людей, отримали дві дози – 15 100 993 людини, отримали додаткову дозу – 26 339 людей, бустерну дозу – 656 080 людей. Загалом провели 31 450 678 щеплень.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 4391;

Вінницька область – 596;

Волинська область – 949;

Дніпропетровська область – 2523;

Донецька область – 1564;

Житомирська область – 1373;

Закарпатська область – 419;

Запорізька область – 1295;

Івано-Франківська область – 469;

Київська область – 1257;

Кіровоградська область – 418;

Луганська область – 682;

Львівська область – 911;

Миколаївська область – 1349;

Одеська область – 2657;

Полтавська область – 1346;

Рівненська область – 734;

Сумська область – 967;

Тернопільська область – 560;

Харківська область – 2096;

Херсонська область – 987;

Хмельницька область – 898;

Черкаська область – 1280;

Чернівецька область – 338;

Чернігівська область – 1066.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 18 лютого в Україні:◾️ зафіксували 31 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2 611, серед медпрацівників – 765);◾️ 67 636 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 783 людини, другу дозу – 29 476 людей, додаткову дозу отримали 498 людей, бустерну дозу – 19 879 людей.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 3 208 осіб;◾️ летальних випадків – 260;◾️ одужали – 30 487 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіли – 4 703 323 особи;◾️ одужали – 3 926 496 осіб;◾️ летальних випадків – 104 366;◾️ провели ПЛР-тестувань – 19 341 828.Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 667 268 людей, з них отримали першу дозу – 15 667 266 людей, отримали дві дози – 15 100 993 людини, отримали додаткову дозу – 26 339 людей, бустерну дозу – 656 080 людей. Загалом провели 31 450 678 щеплень.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 4391;Вінницька область – 596;Волинська область – 949;Дніпропетровська область – 2523;Донецька область – 1564;Житомирська область – 1373;Закарпатська область – 419;Запорізька область – 1295;Івано-Франківська область – 469;Київська область – 1257;Кіровоградська область – 418;Луганська область – 682;Львівська область – 911;Миколаївська область – 1349;Одеська область – 2657;Полтавська область – 1346;Рівненська область – 734;Сумська область – 967;Тернопільська область – 560;Харківська область – 2096;Херсонська область – 987;Хмельницька область – 898;Черкаська область – 1280;Чернівецька область – 338;Чернігівська область – 1066.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію