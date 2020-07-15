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Байден заявив, що Росія вторгнеться в Україну найближчими днями і нападе на Київ

Байден заявив, що Росія вторгнеться в Україну найближчими днями і нападе на Київ
Президент США Джо Байден виступив із черговим зверненням щодо ситуації в Україні. Він заявив, що є підстави вважати, що Росія нападе на Київ.

Про це він сказав на брифінгу 19 лютого.

Також президент США звинуватив бойовиків на Донбасі в порушенні припинення вогню і заявив, що доказів того, що Україна готує атаку, немає.

Журналісти перепитали Байдена, чи точно він упевнений, що Путін прийняв рішення напасти на Україну.

"Я абсолютно впевнений", — відповів Байден.

Очільник Білого дому заявив, що у нього є причини, через які він дійшов до такого висновку.


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Теги: Джо Байден, напад, США, вторгнення
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