Байден заявив, що Росія вторгнеться в Україну найближчими днями і нападе на Київ
Сьогодні, 09:17
Президент США Джо Байден виступив із черговим зверненням щодо ситуації в Україні. Він заявив, що є підстави вважати, що Росія нападе на Київ.
Про це він сказав на брифінгу 19 лютого.
Також президент США звинуватив бойовиків на Донбасі в порушенні припинення вогню і заявив, що доказів того, що Україна готує атаку, немає.
Журналісти перепитали Байдена, чи точно він упевнений, що Путін прийняв рішення напасти на Україну.
"Я абсолютно впевнений", — відповів Байден.
Очільник Білого дому заявив, що у нього є причини, через які він дійшов до такого висновку.
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Про це він сказав на брифінгу 19 лютого.
Також президент США звинуватив бойовиків на Донбасі в порушенні припинення вогню і заявив, що доказів того, що Україна готує атаку, немає.
Журналісти перепитали Байдена, чи точно він упевнений, що Путін прийняв рішення напасти на Україну.
"Я абсолютно впевнений", — відповів Байден.
Очільник Білого дому заявив, що у нього є причини, через які він дійшов до такого висновку.
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