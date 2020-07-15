Байден заявив, що Росія вторгнеться в Україну найближчими днями і нападе на Київ

Джо Байден виступив із черговим зверненням щодо ситуації в Україні. Він заявив, що є підстави вважати, що Росія нападе на Київ.



Про це він



Також президент США звинуватив бойовиків на Донбасі в порушенні припинення вогню і заявив, що доказів того, що Україна готує атаку, немає.



Журналісти перепитали Байдена, чи точно він упевнений, що Путін прийняв рішення напасти на Україну.



"Я абсолютно впевнений", — відповів Байден.



Очільник Білого дому заявив, що у нього є причини, через які він дійшов до такого висновку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент СШАвиступив із черговим зверненням щодо ситуації в Україні. Він заявив, що є підстави вважати, що Росія нападе на Київ.Про це він сказав на брифінгу 19 лютого.Також президент США звинуватив бойовиків на Донбасі в порушенні припинення вогню і заявив, що доказів того, що Україна готує атаку, немає.Журналісти перепитали Байдена, чи точно він упевнений, що Путін прийняв рішення напасти на Україну."Я абсолютно впевнений", — відповів Байден.Очільник Білого дому заявив, що у нього є причини, через які він дійшов до такого висновку.

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