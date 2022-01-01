У яких громадах Волині і скільки нових випадків коронавірусу виявили
Сьогодні, 10:00
На Волині протягом 18 лютого зареєстрували 949 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Зокрема, у районах та громадах виявили:
Луцький район – 522 хворих:
Луцька ТГ – 353
Боратинська ТГ – 46
Берестечківська ТГ – 2
Городищенська ТГ – 5
Горохівська ТГ – 10
Доросинівська ТГ – 1
Ківерцівська ТГ – 40
Колківська ТГ – 6
Мар’янівська ТГ — 4
Олицька ТГ — 4
Підгайцівска ТГ – 40
Торчинська ТГ – 2
Рожищенська ТГ – 7
Цуманська ТГ — 2.
Володимир-Волинський район – 214 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 81
Затурцівська ТГ — 3
Зимнівська ТГ – 8
Іваничівська ТГ — 8
Литовезька ТГ — 1
Локачинська ТГ — 5
Нововолинська ТГ – 72
Оваднівська ТГ- 4
Павлівська ТГ – 4
Поромівська ТГ — 3
Устилузька ТГ — 25.
Камінь-Каширський район – 20 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 3
Любешівська ТГ – 6
Маневицька ТГ – 11.
Ковельський район – 193 хворих:
Велицька ТГ — 7
Вишнівська ТГ — 4
Голобська ТГ – 9
Головненська ТГ — 8
Дубечненська ТГ — 1
Дубівська ТГ – 8
Ковельська ТГ – 68
Колодяжненська ТГ – 6
Луківська ТГ — 2
Люблинецька ТГ – 11
Любомльська ТГ – 12
Поворська ТГ — 8
Рівненська ТГ — 1
Сереховичівська ТГ – 1
Старовижівська ТГ — 2
Турійська ТГ – 30
Шацька ТГ — 15.
Госпіталізували – 46 хворих, 903 – лікуються амбулаторно.
Усього станом на 19 лютого в області зареєстрували 128979 випадків.
Одужало – 112459 осіб (за останню добу – 1108).
Летальних випадків (осіб) – 2377, з них за останню добу – 4:
Луцький район – 2 випадків (Луцька ТГ – 2);
Володимир-Волинський район – 1 випадок (Нововолинська ТГ);
Ковельський район – 1 випадок (Любомльська ТГ).
Методом ПЛР всього обстежили 478622 особи, за останню добу – 1156 осіб.
За добу 18 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1518 щеплень. Першою дозою щеплено — 440 осіб, другою дозою – 816 осіб, додатковою дозою – 2, бустерною дозою – 260 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 347222 людини, отримали дві дози – 326439 людей, отримали додаткову дозу – 431 людина, бустерну дозу – 8764 людини. Загалом провели 682856 щеплень.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Зокрема, у районах та громадах виявили:
Луцький район – 522 хворих:
Луцька ТГ – 353
Боратинська ТГ – 46
Берестечківська ТГ – 2
Городищенська ТГ – 5
Горохівська ТГ – 10
Доросинівська ТГ – 1
Ківерцівська ТГ – 40
Колківська ТГ – 6
Мар’янівська ТГ — 4
Олицька ТГ — 4
Підгайцівска ТГ – 40
Торчинська ТГ – 2
Рожищенська ТГ – 7
Цуманська ТГ — 2.
Володимир-Волинський район – 214 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 81
Затурцівська ТГ — 3
Зимнівська ТГ – 8
Іваничівська ТГ — 8
Литовезька ТГ — 1
Локачинська ТГ — 5
Нововолинська ТГ – 72
Оваднівська ТГ- 4
Павлівська ТГ – 4
Поромівська ТГ — 3
Устилузька ТГ — 25.
Камінь-Каширський район – 20 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 3
Любешівська ТГ – 6
Маневицька ТГ – 11.
Ковельський район – 193 хворих:
Велицька ТГ — 7
Вишнівська ТГ — 4
Голобська ТГ – 9
Головненська ТГ — 8
Дубечненська ТГ — 1
Дубівська ТГ – 8
Ковельська ТГ – 68
Колодяжненська ТГ – 6
Луківська ТГ — 2
Люблинецька ТГ – 11
Любомльська ТГ – 12
Поворська ТГ — 8
Рівненська ТГ — 1
Сереховичівська ТГ – 1
Старовижівська ТГ — 2
Турійська ТГ – 30
Шацька ТГ — 15.
Госпіталізували – 46 хворих, 903 – лікуються амбулаторно.
Усього станом на 19 лютого в області зареєстрували 128979 випадків.
Одужало – 112459 осіб (за останню добу – 1108).
Летальних випадків (осіб) – 2377, з них за останню добу – 4:
Луцький район – 2 випадків (Луцька ТГ – 2);
Володимир-Волинський район – 1 випадок (Нововолинська ТГ);
Ковельський район – 1 випадок (Любомльська ТГ).
Методом ПЛР всього обстежили 478622 особи, за останню добу – 1156 осіб.
За добу 18 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1518 щеплень. Першою дозою щеплено — 440 осіб, другою дозою – 816 осіб, додатковою дозою – 2, бустерною дозою – 260 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 347222 людини, отримали дві дози – 326439 людей, отримали додаткову дозу – 431 людина, бустерну дозу – 8764 людини. Загалом провели 682856 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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