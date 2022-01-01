вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У яких громадах Волині і скільки нових випадків коронавірусу виявили

У яких громадах Волині і скільки нових випадків коронавірусу виявили
На Волині протягом 18 лютого зареєстрували 949 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Зокрема, у районах та громадах виявили:

Луцький район – 522 хворих:

Луцька ТГ – 353
Боратинська ТГ – 46
Берестечківська ТГ – 2
Городищенська ТГ – 5
Горохівська ТГ – 10
Доросинівська ТГ – 1
Ківерцівська ТГ – 40
Колківська ТГ – 6
Мар’янівська ТГ — 4
Олицька ТГ — 4
Підгайцівска ТГ – 40
Торчинська ТГ – 2
Рожищенська ТГ – 7
Цуманська ТГ — 2.

Володимир-Волинський район – 214 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 81
Затурцівська ТГ — 3
Зимнівська ТГ – 8
Іваничівська ТГ — 8
Литовезька ТГ — 1
Локачинська ТГ — 5
Нововолинська ТГ – 72
Оваднівська ТГ- 4
Павлівська ТГ – 4
Поромівська ТГ — 3
Устилузька ТГ — 25.

Камінь-Каширський район – 20 хворих:

Камінь- Каширська ТГ – 3
Любешівська ТГ – 6
Маневицька ТГ – 11.

Ковельський район – 193 хворих:

Велицька ТГ — 7
Вишнівська ТГ — 4
Голобська ТГ – 9
Головненська ТГ — 8
Дубечненська ТГ — 1
Дубівська ТГ – 8
Ковельська ТГ – 68
Колодяжненська ТГ – 6
Луківська ТГ — 2
Люблинецька ТГ – 11
Любомльська ТГ – 12
Поворська ТГ — 8
Рівненська ТГ — 1
Сереховичівська ТГ – 1
Старовижівська ТГ — 2
Турійська ТГ – 30
Шацька ТГ — 15.

Госпіталізували – 46 хворих, 903 – лікуються амбулаторно.

Усього станом на 19 лютого в області зареєстрували 128979 випадків.

Одужало – 112459 осіб (за останню добу – 1108).

Летальних випадків (осіб) – 2377, з них за останню добу – 4:

Луцький район – 2 випадків (Луцька ТГ – 2);
Володимир-Волинський район – 1 випадок (Нововолинська ТГ);
Ковельський район – 1 випадок (Любомльська ТГ).

Методом ПЛР всього обстежили 478622 особи, за останню добу – 1156 осіб.

За добу 18 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1518 щеплень. Першою дозою щеплено — 440 осіб, другою дозою – 816 осіб, додатковою дозою – 2, бустерною дозою – 260 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 347222 людини, отримали дві дози – 326439 людей, отримали додаткову дозу – 431 людина, бустерну дозу – 8764 людини. Загалом провели 682856 щеплень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Ковід в Україні: оприлюднили статистику за добу
Сьогодні, 09:00
Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
18 лютий, 09:15
Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
17 лютий, 09:05
Добовий показник – на високому рівні: оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні
16 лютий, 09:13
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У яких громадах Волині і скільки нових випадків коронавірусу виявили
Сьогодні, 10:00
Байден заявив, що Росія вторгнеться в Україну найближчими днями і нападе на Київ
Сьогодні, 09:17
Ковід в Україні: оприлюднили статистику за добу
Сьогодні, 09:00
Чи допомагають вітаміни вилікувати коронавірус
Сьогодні, 08:28
Як зробити сніданок корисним
Сьогодні, 07:44
Схожі новини
Ковід в Україні: оприлюднили статистику за добу Ковід в Україні: оприлюднили статистику за добу
Сьогодні, 09:00
Ситуація стабілізувалася, – ОДА про коронавірус на Волині Ситуація стабілізувалася, – ОДА про коронавірус на Волині
18 лютий, 13:25
На Волині за добу – понад тисяча хворих на COVID-19, дев`ятеро людей померли На Волині за добу – понад тисяча хворих на COVID-19, дев`ятеро людей померли
18 лютий, 09:29
Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
18 лютий, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У яких громадах Волині і скільки нових випадків коронавірусу виявили
Сьогодні, 10:00
 0
Байден заявив, що Росія вторгнеться в Україну найближчими днями і нападе на Київ
Сьогодні, 09:17
 0
Ковід в Україні: оприлюднили статистику за добу
Сьогодні, 09:00
 0
Чи допомагають вітаміни вилікувати коронавірус
Сьогодні, 08:28
 0
Як зробити сніданок корисним
Сьогодні, 07:44
 0
Медіа
відео
1/8