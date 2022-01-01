У яких громадах Волині і скільки нових випадків коронавірусу виявили

На Волині протягом 18 лютого зареєстрували 949 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Зокрема, у районах та громадах виявили:Луцький район – 522 хворих:Луцька ТГ – 353Боратинська ТГ – 46Берестечківська ТГ – 2Городищенська ТГ – 5Горохівська ТГ – 10Доросинівська ТГ – 1Ківерцівська ТГ – 40Колківська ТГ – 6Мар’янівська ТГ — 4Олицька ТГ — 4Підгайцівска ТГ – 40Торчинська ТГ – 2Рожищенська ТГ – 7Цуманська ТГ — 2.Володимир-Волинський район – 214 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 81Затурцівська ТГ — 3Зимнівська ТГ – 8Іваничівська ТГ — 8Литовезька ТГ — 1Локачинська ТГ — 5Нововолинська ТГ – 72Оваднівська ТГ- 4Павлівська ТГ – 4Поромівська ТГ — 3Устилузька ТГ — 25.Камінь-Каширський район – 20 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 3Любешівська ТГ – 6Маневицька ТГ – 11.Ковельський район – 193 хворих:Велицька ТГ — 7Вишнівська ТГ — 4Голобська ТГ – 9Головненська ТГ — 8Дубечненська ТГ — 1Дубівська ТГ – 8Ковельська ТГ – 68Колодяжненська ТГ – 6Луківська ТГ — 2Люблинецька ТГ – 11Любомльська ТГ – 12Поворська ТГ — 8Рівненська ТГ — 1Сереховичівська ТГ – 1Старовижівська ТГ — 2Турійська ТГ – 30Шацька ТГ — 15.Госпіталізували – 46 хворих, 903 – лікуються амбулаторно.Усього станом на 19 лютого в області зареєстрували 128979 випадків.Одужало – 112459 осіб (за останню добу – 1108).Летальних випадків (осіб) – 2377, з них за останню добу – 4:Луцький район – 2 випадків (Луцька ТГ – 2);Володимир-Волинський район – 1 випадок (Нововолинська ТГ);Ковельський район – 1 випадок (Любомльська ТГ).Методом ПЛР всього обстежили 478622 особи, за останню добу – 1156 осіб.За добу 18 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1518 щеплень. Першою дозою щеплено — 440 осіб, другою дозою – 816 осіб, додатковою дозою – 2, бустерною дозою – 260 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 347222 людини, отримали дві дози – 326439 людей, отримали додаткову дозу – 431 людина, бустерну дозу – 8764 людини. Загалом провели 682856 щеплень.