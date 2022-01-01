На Волині – пожежа: з палаючої кімнати винесли хвору жінку





Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.



Інформують, що на момент пожежі у будинку перебувала хвора жінка 1962 року народження.



Жінку винесли із будівлі її син та чоловік і передали працівникам швидкої медичної допомоги.



Пожежу ліквідували рятувальники 18-ї ДПРЧ смт Іваничі та 5-ї ДПРЧ міста Нововолинськ.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 19 лютого у селі Михалє Поромівської громади Володимир-Волинського району виникла пожежа у кімнаті житлового будинку.Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.Інформують, що на момент пожежі у будинку перебувала хвора жінка 1962 року народження.Жінку винесли із будівлі її син та чоловік і передали працівникам швидкої медичної допомоги.Пожежу ліквідували рятувальники 18-ї ДПРЧ смт Іваничі та 5-ї ДПРЧ міста Нововолинськ.

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