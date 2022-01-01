На Волині – пожежа: з палаючої кімнати винесли хвору жінку
Сьогодні, 13:05
Сьогодні, 19 лютого у селі Михалє Поромівської громади Володимир-Волинського району виникла пожежа у кімнаті житлового будинку.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що на момент пожежі у будинку перебувала хвора жінка 1962 року народження.
Жінку винесли із будівлі її син та чоловік і передали працівникам швидкої медичної допомоги.
Пожежу ліквідували рятувальники 18-ї ДПРЧ смт Іваничі та 5-ї ДПРЧ міста Нововолинськ.
Зображення ілюстративне
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що на момент пожежі у будинку перебувала хвора жінка 1962 року народження.
Жінку винесли із будівлі її син та чоловік і передали працівникам швидкої медичної допомоги.
Пожежу ліквідували рятувальники 18-ї ДПРЧ смт Іваничі та 5-ї ДПРЧ міста Нововолинськ.
Зображення ілюстративне
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