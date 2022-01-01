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На Волині – пожежа: з палаючої кімнати винесли хвору жінку

На Волині – пожежа: з палаючої кімнати винесли хвору жінку
Сьогодні, 19 лютого у селі Михалє Поромівської громади Володимир-Волинського району виникла пожежа у кімнаті житлового будинку.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.

Інформують, що на момент пожежі у будинку перебувала хвора жінка 1962 року народження.

Жінку винесли із будівлі її син та чоловік і передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Пожежу ліквідували рятувальники 18-ї ДПРЧ смт Іваничі та 5-ї ДПРЧ міста Нововолинськ.

Зображення ілюстративне

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Теги: пожежа, Михалє
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