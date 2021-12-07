Депутат Луцької райради балотується у нардепи від Чернігівщини
Сьогодні, 14:06
Учора, 18 лютого, Центральна виборча комісія зареєструвала чергового кандидата у народні депутати на проміжних виборах за 206 округом (виборчий округ в Чернігівській області). Ним став представник політичної партії «Громадянський рух «Свідомі», чинний депутат Луцької районної ради Євгеній Мікоян.
Про це повідомляють на сайті ЦВК.
Зауважимо, що 29 жовтня 2021 року Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата України за 206 округом на 27 березня 2022 року. Рішення ухвалили у зв’язку зі смертю народного депутата Антона Полякова.
Раніше кандидатами за 206 округом ЦВК зареєструвала 7 людей – представника партії «УДАР Віталія Кличка» та секретаря Чернігівської міськради Олександра Ломака, самовисуванця й правозахисника Олександра Гашпара, представника партії "Народовладдя" Олега Робейка, представницю партії "Демократичний альянс" Катерину Данькову, представницю "Партії українського народу" Олену Серебреннікову, представника партії "Собор" та адвоката Максима Балана і самовисуванця Володимира Атрощенка.
Тож Євгеній Мікоян став восьмим кандидатом.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost він розповів, що рішення про балотування було спільним – партії та його власним.
«Оскільки народні депутати представляють усіх громадян України, а не мешканців окремого округу, тому ми прийняли рішення взяти участь у цих виборах. Через участь у цих виборах ми прагнемо вийти за межі Волинської області та донести свої позиції до мешканців усіє України», – прокоментував Євгеній Мікоян.
Наразі, окрім депутатської діяльності, він є також менеджером із розвитку громадської організації «Громадянський рух «Свідомі».
Євгеній Мікоян народився 12 березня 1991 року в Луцьку. Здобув профільну освіту у місцевому кооперативному коледжі за спеціальністю «Товарознавство продовольчих та непродовольчих товарів». У Львівській комерційній академії отримав диплом бакалавра за спеціальністю «Товарознавство та торговельне підприємництво». Диплом магістра отримав у Луцькому національному технічному університеті за спеціальністю «Маркетинг».
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Про це повідомляють на сайті ЦВК.
Зауважимо, що 29 жовтня 2021 року Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата України за 206 округом на 27 березня 2022 року. Рішення ухвалили у зв’язку зі смертю народного депутата Антона Полякова.
Раніше кандидатами за 206 округом ЦВК зареєструвала 7 людей – представника партії «УДАР Віталія Кличка» та секретаря Чернігівської міськради Олександра Ломака, самовисуванця й правозахисника Олександра Гашпара, представника партії "Народовладдя" Олега Робейка, представницю партії "Демократичний альянс" Катерину Данькову, представницю "Партії українського народу" Олену Серебреннікову, представника партії "Собор" та адвоката Максима Балана і самовисуванця Володимира Атрощенка.
Тож Євгеній Мікоян став восьмим кандидатом.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost він розповів, що рішення про балотування було спільним – партії та його власним.
«Оскільки народні депутати представляють усіх громадян України, а не мешканців окремого округу, тому ми прийняли рішення взяти участь у цих виборах. Через участь у цих виборах ми прагнемо вийти за межі Волинської області та донести свої позиції до мешканців усіє України», – прокоментував Євгеній Мікоян.
Наразі, окрім депутатської діяльності, він є також менеджером із розвитку громадської організації «Громадянський рух «Свідомі».
Євгеній Мікоян народився 12 березня 1991 року в Луцьку. Здобув профільну освіту у місцевому кооперативному коледжі за спеціальністю «Товарознавство продовольчих та непродовольчих товарів». У Львівській комерційній академії отримав диплом бакалавра за спеціальністю «Товарознавство та торговельне підприємництво». Диплом магістра отримав у Луцькому національному технічному університеті за спеціальністю «Маркетинг».
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