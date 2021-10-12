«Інгаляції» над картоплею: корисно чи шкідливо





Про це



Інформують, що «інгаляції» над паром картоплі з'явилися не на порожньому місці. Сухе повітря спричиняє відчуття дискомфорту під час застуди, оскільки сильно подразнює слизові оболонки носоглотки. Зволожене повітря вилікувати застуду не зможе, а ось полегшити симптоми — цілком. Але для цього потрібно користуватися зволожувачем повітря, а не експериментувати із диханням над картоплею, і то лише за умови, якщо у вашому помешканні повітря сухе.



Дихання гарячою парою може призвести до термічних опіків не лише шкіри, а й дихальних шляхів, слизових носа та рота. Особливу небезпеку це становить для ніжної шкіри дітей. Крім того, дитина може скинути ємність із гарячою рідиною на себе — тоді доведеться вже боротися з опіками.



Не рекомендують дихати гарячою парою людям із високою температурою тіла. Це може призвести до ще більшого підвищення температури та навіть втрати свідомості через перегрів. До того ж дихання над гарячою картоплею посилює набряк слизової горла.



Важливо зрозуміти, що пара не може усунути запалення, вона, навпаки, посилює його. Такі «інгаляції» дають поштовх поширенню запалення на сусідні тканини. Як наслідок, можуть виникнути ускладнення: гайморит, отит, лімфаденіт.



Також «інгаляції» картоплею становлять небезпеку для людей, які мають високий кров’яний тиск, серцево-судинні захворювання, кровотечі з носа. Вплив гарячої пари може ускладнити стан здоров’я таких людей.



У МОЗ закликають не займатися самолікуванням: воно може бути шкідливим для вашого здоров’я. У разі погіршення самопочуття радять звертатися до лікаря за кваліфікованою допомогою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Багатьом знайома ситуація, коли батьки відварювали картоплю, садили дитину над нею та змушували дихати паром. Для «кращого» ефекту треба було ще накритися рушником чи покривалом. У такий спосіб ніби можна ефективно боротись із кашлем та швидко вилікувати застуду. Але насправді таким народним методом можна сильно нашкодити здоров’ю.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.Інформують, що «інгаляції» над паром картоплі з'явилися не на порожньому місці. Сухе повітря спричиняє відчуття дискомфорту під час застуди, оскільки сильно подразнює слизові оболонки носоглотки. Зволожене повітря вилікувати застуду не зможе, а ось полегшити симптоми — цілком. Але для цього потрібно користуватися зволожувачем повітря, а не експериментувати із диханням над картоплею, і то лише за умови, якщо у вашому помешканні повітря сухе.Дихання гарячою парою може призвести до термічних опіків не лише шкіри, а й дихальних шляхів, слизових носа та рота. Особливу небезпеку це становить для ніжної шкіри дітей. Крім того, дитина може скинути ємність із гарячою рідиною на себе — тоді доведеться вже боротися з опіками.Не рекомендують дихати гарячою парою людям із високою температурою тіла. Це може призвести до ще більшого підвищення температури та навіть втрати свідомості через перегрів. До того ж дихання над гарячою картоплею посилює набряк слизової горла.Важливо зрозуміти, що пара не може усунути запалення, вона, навпаки, посилює його. Такі «інгаляції» дають поштовх поширенню запалення на сусідні тканини. Як наслідок, можуть виникнути ускладнення: гайморит, отит, лімфаденіт.Також «інгаляції» картоплею становлять небезпеку для людей, які мають високий кров’яний тиск, серцево-судинні захворювання, кровотечі з носа. Вплив гарячої пари може ускладнити стан здоров’я таких людей.У МОЗ закликають не займатися самолікуванням: воно може бути шкідливим для вашого здоров’я. У разі погіршення самопочуття радять звертатися до лікаря за кваліфікованою допомогою.

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