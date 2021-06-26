Як підготуватися вдома до надзвичайних ситуацій. ВІДЕО





Відео опублікували на ютуб-каналі ДСНС.



У ньому українцям, зокрема, розповідають про наявність яких речей треба подбати, які запаси зроюити та які інші дії необхідно виконати.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба України з надзвичайних ситуацій підготувала для населення відео про те, як заздалегідь вдома підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій.Відео опублікували на ютуб-каналі ДСНС.У ньому українцям, зокрема, розповідають про наявність яких речей треба подбати, які запаси зроюити та які інші дії необхідно виконати.

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