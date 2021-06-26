Як підготуватися вдома до надзвичайних ситуацій. ВІДЕО
Сьогодні, 16:59
Державна служба України з надзвичайних ситуацій підготувала для населення відео про те, як заздалегідь вдома підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій.
Відео опублікували на ютуб-каналі ДСНС.
У ньому українцям, зокрема, розповідають про наявність яких речей треба подбати, які запаси зроюити та які інші дії необхідно виконати.
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Відео опублікували на ютуб-каналі ДСНС.
У ньому українцям, зокрема, розповідають про наявність яких речей треба подбати, які запаси зроюити та які інші дії необхідно виконати.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Увага всім!»: як і звідки лучани зможуть почути тривожний сигнал і що робити далі
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