На Волині зник чоловік з Київщини
Сьогодні, 17:40
У Ковелі 17 лютого зник 37-річний Юрій Співак з села Горобіївка Бориспільського району Київської області.
Про це повідомляють на сторінці пошуково-рятувальної волонтерської організації SARVA.
Інформують, що 17 лютого чоловік мав повертатися до Києва, але зник. Пересувався на автомобілі FORD MONDEO чорного кольору.
Зріст: 175-180 см
Тілобудова: Середня
Волосся: світле, коротке
Колір очей: блакитні.
Був одягнений у темно-синю куртку, чорні джинси, чорні черевики з помаранчевими вставками (як на фото, що нижче).
Просять усю відому інформацію повідомляти на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.
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Про це повідомляють на сторінці пошуково-рятувальної волонтерської організації SARVA.
Інформують, що 17 лютого чоловік мав повертатися до Києва, але зник. Пересувався на автомобілі FORD MONDEO чорного кольору.
Зріст: 175-180 см
Тілобудова: Середня
Волосся: світле, коротке
Колір очей: блакитні.
Був одягнений у темно-синю куртку, чорні джинси, чорні черевики з помаранчевими вставками (як на фото, що нижче).
Просять усю відому інформацію повідомляти на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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