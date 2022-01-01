На Волині зник чоловік з Київщини

Юрій Співак з села Горобіївка Бориспільського району Київської області.



Про це повідомляють на сторінці пошуково-рятувальної волонтерської організації SARVA.



Інформують, що 17 лютого чоловік мав повертатися до Києва, але зник. Пересувався на автомобілі FORD MONDEO чорного кольору.



Зріст: 175-180 см

Тілобудова: Середня

Волосся: світле, коротке

Колір очей: блакитні.



Був одягнений у темно-синю куртку, чорні джинси, чорні черевики з помаранчевими вставками (як на фото, що нижче).



Просять усю відому інформацію повідомляти на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі 17 лютого зник 37-річнийз села Горобіївка Бориспільського району Київської області.Про це повідомляють на сторінці пошуково-рятувальної волонтерської організації SARVA.Інформують, що 17 лютого чоловік мав повертатися до Києва, але зник. Пересувався на автомобілі FORD MONDEO чорного кольору.Зріст: 175-180 смТілобудова: СередняВолосся: світле, короткеКолір очей: блакитні.Був одягнений у темно-синю куртку, чорні джинси, чорні черевики з помаранчевими вставками (як на фото, що нижче).Просять усю відому інформацію повідомляти на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.

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