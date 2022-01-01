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На Волині зник чоловік з Київщини

На Волині зник чоловік з Київщини
У Ковелі 17 лютого зник 37-річний Юрій Співак з села Горобіївка Бориспільського району Київської області.

Про це повідомляють на сторінці пошуково-рятувальної волонтерської організації SARVA.

Інформують, що 17 лютого чоловік мав повертатися до Києва, але зник. Пересувався на автомобілі FORD MONDEO чорного кольору.

Зріст: 175-180 см
Тілобудова: Середня
Волосся: світле, коротке
Колір очей: блакитні.

Був одягнений у темно-синю куртку, чорні джинси, чорні черевики з помаранчевими вставками (як на фото, що нижче).

Просять усю відому інформацію повідомляти на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.

На Волині зник чоловік з Київщини


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Теги: Юрій Співак, розшук
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