Якою буде погода на Волині завтра, 20 лютого

У неділю, 20 лютого, на Волині буде хмарно з проясненнями. Можливі опади.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Синоптики прогнозують, що вночі буде без опадів, а вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.Температура повітря вночі коливатиметься від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, а вдень прогнозують 3-8⁰ тепла.У Луцьку вночі буде від 1⁰ морозу до 1⁰ тепла, а вдень повітря прогріється до 5-7⁰ тепла.