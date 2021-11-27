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Якою буде погода на Волині завтра, 20 лютого

Якою буде погода на Волині завтра, 20 лютого
У неділю, 20 лютого, на Волині буде хмарно з проясненнями. Можливі опади.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують, що вночі буде без опадів, а вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, а вдень прогнозують 3-8⁰ тепла.

У Луцьку вночі буде від 1⁰ морозу до 1⁰ тепла, а вдень повітря прогріється до 5-7⁰ тепла.

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Теги: погода, прогноз, синоптики
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