Якою буде погода на Волині завтра, 20 лютого
Сьогодні, 20:00
У неділю, 20 лютого, на Волині буде хмарно з проясненнями. Можливі опади.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують, що вночі буде без опадів, а вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.
Температура повітря вночі коливатиметься від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, а вдень прогнозують 3-8⁰ тепла.
У Луцьку вночі буде від 1⁰ морозу до 1⁰ тепла, а вдень повітря прогріється до 5-7⁰ тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують, що вночі буде без опадів, а вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.
Температура повітря вночі коливатиметься від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, а вдень прогнозують 3-8⁰ тепла.
У Луцьку вночі буде від 1⁰ морозу до 1⁰ тепла, а вдень повітря прогріється до 5-7⁰ тепла.
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