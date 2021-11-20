У Ковелі сильний вітер звалив дерево: частина міста через це лишилася без води

Сьогодні, 19 лютого, у Ковелі сталася аварія на одній із свердловин водоканалу, тому частина міста залишилася без води.Про це повідомив Ковельський міський голована своїй сторінці у фейсбуці."Велике дерево впало на лінію електромереж, яка подавала напругу до свердловини, і її пошкодило, що призвело до зупинки роботи обладнання "Ковельводоканалу", - йдеться у повідомленні.Частина Ковеля, куди надходила вода з цієї свердловини, лишилася без постачання.Але, за словами Ігоря Чайки, комунальники увімкнули резервний насос, який дозволяив відновити водопостачання. Роботи тривають, тому у ковельчан можуть виникати тимчасові перебої з тиском подачі води.Більше того, частина Ковеля заоалишилася без світла через обірвану лінію електромереж.