Росія готує в ОРДЛО теракти як привід для вторгнення в Україну – ЗСУ
Сьогодні, 22:12
Російські військові та спецслужби готують терористичні акти на окупованих територіях Донбасу, щоб використати їх як привід для введення в Україну збройних сил під виглядом "миротворців".
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.
"На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей російські кадрові військові та спецслужби готують теракти, жертвами яких мають стати мирні жителі. Ворог прагне використати це як привід для звинувачення України і введення регулярних підрозділів збройних сил РФ під виглядом "миротворців"
Дезінформуючи суспільство про затримання нібито українських ДРГ, противник розкриває власні плани, серед яких – мінування мостів та шляхів, якими окупаційна адміністрація вивозить мирних жителів на територію РФ, мінування автомобілей, житлових будинків та громадських об’єктів.
Під особливою небезпекою перебувають автобуси та потяги з дітьми-сиротами та літніми людьми, яких вивозять за відомими та запланованими ними графіками й маршрутам.
Противник використовує примусове вивезення мирного населення, передусім жінок та дітей, для реалізації своїх кривавих провокацій", - написав Залужний.
Він наголосив, що Україна "не планує жодних наступальних дій на Донбасі".
Також він пояснив, у чому підступність дій противника. Вона полягає в застосуванні артилерії, яку навмисне розмістили в населених пунктах, створивши загрозу для мирних мешканців окупованих територій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.
"На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей російські кадрові військові та спецслужби готують теракти, жертвами яких мають стати мирні жителі. Ворог прагне використати це як привід для звинувачення України і введення регулярних підрозділів збройних сил РФ під виглядом "миротворців"
Дезінформуючи суспільство про затримання нібито українських ДРГ, противник розкриває власні плани, серед яких – мінування мостів та шляхів, якими окупаційна адміністрація вивозить мирних жителів на територію РФ, мінування автомобілей, житлових будинків та громадських об’єктів.
Під особливою небезпекою перебувають автобуси та потяги з дітьми-сиротами та літніми людьми, яких вивозять за відомими та запланованими ними графіками й маршрутам.
Противник використовує примусове вивезення мирного населення, передусім жінок та дітей, для реалізації своїх кривавих провокацій", - написав Залужний.
Він наголосив, що Україна "не планує жодних наступальних дій на Донбасі".
Також він пояснив, у чому підступність дій противника. Вона полягає в застосуванні артилерії, яку навмисне розмістили в населених пунктах, створивши загрозу для мирних мешканців окупованих територій.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія готує в ОРДЛО теракти як привід для вторгнення в Україну – ЗСУ
Сьогодні, 22:12
У Луцьку зіткнулися бус та легковик
Сьогодні, 21:24
«Інгаляції» над картоплею: корисно чи шкідливо
Сьогодні, 20:44
Якою буде погода на Волині завтра, 20 лютого
Сьогодні, 20:00
Медіа