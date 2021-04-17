Росія готує в ОРДЛО теракти як привід для вторгнення в Україну – ЗСУ

Російські військові та спецслужби готують терористичні акти на окупованих територіях Донбасу, щоб використати їх як привід для введення в Україну збройних сил під виглядом "миротворців".Про це повідомив головнокомандувач ЗСУу Facebook."На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей російські кадрові військові та спецслужби готують теракти, жертвами яких мають стати мирні жителі. Ворог прагне використати це як привід для звинувачення України і введення регулярних підрозділів збройних сил РФ під виглядом "миротворців"Дезінформуючи суспільство про затримання нібито українських ДРГ, противник розкриває власні плани, серед яких – мінування мостів та шляхів, якими окупаційна адміністрація вивозить мирних жителів на територію РФ, мінування автомобілей, житлових будинків та громадських об’єктів.Під особливою небезпекою перебувають автобуси та потяги з дітьми-сиротами та літніми людьми, яких вивозять за відомими та запланованими ними графіками й маршрутам.Противник використовує примусове вивезення мирного населення, передусім жінок та дітей, для реалізації своїх кривавих провокацій", - написав Залужний.Він наголосив, що Україна "не планує жодних наступальних дій на Донбасі".Також він пояснив, у чому підступність дій противника. Вона полягає в застосуванні артилерії, яку навмисне розмістили в населених пунктах, створивши загрозу для мирних мешканців окупованих територій.