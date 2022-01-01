У Володимирі відбувся перший вишкіл Штабу захисту Волині. ФОТО





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На перші навчання прийшли близько 50 осіб, серед яких були як чоловіки, так і жінки з Володимира й Нововолинська.



Нагадаємо, 10-го лютого за ініціативи нардепа Ігоря Гузя у Володимирі представили Штаб захисту Волині. Долучитися до нього можуть усі бажаючі з громад Володимир-Волинського району. Для цього необхідно заповнити відповідну анкету.



В одній групі інструктори, серед яких, керівник ГО “Зелений маяк” Руслан Бормовий та учасник бойових дій, ветерани полку “Азов” Олексій Кушнір, навчали основам надання першої домедичної допомоги потерпілим. Як діяти, якщо виявили людину в нерухомому стані, якщо у неї ушкоджена кінцівка, привести її до тями, і коли потерпілого не можна чіпати. Як правильно наклади джгути, щоб зупинити кровотечу, що має бути в аптечці тощо.







Як зазначив Руслан Бормовий, у Європі зі 100 людей основи надання першої допомоги знають приблизно 80 осіб, а в Україні – 2-3. Ці знання можуть знадобитися кожному, навіть у повсякденному житті.



Іншій групі показували, як правильно поводитися зі зброєю. Заняття проводили ветеран АТО, ветеран полку “Азов” Сергій Смолярук та представник ГО “Зелений Маяк” Євгеній Кузін. Присутнім на практиці показували, як збирати та розбирати навчальний автомат, чистити зброю, вчили правильного його тримати й прицілюватись та багато іншого.



Варто зазначити, що заняття планують проводити щотижня. Де учасники будуть поглиблювати свої знання з домедичної допомоги та поводження зі зброєю та тактиці стрільби. Тож, якщо ви не мали змоги, але хочете поглибити свої знання, долучайтеся до Штабу захисту Волині або вступайте у лави батальйону тероборони.



Довідково: Штаб захисту Волині – це координаційний штаб, який буде допомагати розгортанню територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад, розгортанню територіального батальйону, який розміщений у Нововолинську.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19-го лютого у Володимирі пройшов перший вишкіл Штабу захисту Волині.Про це пише БУГ На перші навчання прийшли близько 50 осіб, серед яких були як чоловіки, так і жінки з Володимира й Нововолинська.Нагадаємо, 10-го лютого за ініціативи нардепа Ігоря Гузя у Володимирі представили Штаб захисту Волині. Долучитися до нього можуть усі бажаючі з громад Володимир-Волинського району. Для цього необхідно заповнити відповідну анкету.В одній групі інструктори, серед яких, керівник ГО “Зелений маяк”та учасник бойових дій, ветерани полку “Азов”, навчали основам надання першої домедичної допомоги потерпілим. Як діяти, якщо виявили людину в нерухомому стані, якщо у неї ушкоджена кінцівка, привести її до тями, і коли потерпілого не можна чіпати. Як правильно наклади джгути, щоб зупинити кровотечу, що має бути в аптечці тощо.Як зазначиву Європі зі 100 людей основи надання першої допомоги знають приблизно 80 осіб, а в Україні – 2-3. Ці знання можуть знадобитися кожному, навіть у повсякденному житті.Іншій групі показували, як правильно поводитися зі зброєю. Заняття проводили ветеран АТО, ветеран полку “Азов”та представник ГО “Зелений Маяк”. Присутнім на практиці показували, як збирати та розбирати навчальний автомат, чистити зброю, вчили правильного його тримати й прицілюватись та багато іншого.Варто зазначити, що заняття планують проводити щотижня. Де учасники будуть поглиблювати свої знання з домедичної допомоги та поводження зі зброєю та тактиці стрільби. Тож, якщо ви не мали змоги, але хочете поглибити свої знання, долучайтеся до Штабу захисту Волині або вступайте у лави батальйону тероборони.Довідково: Штаб захисту Волині – це координаційний штаб, який буде допомагати розгортанню територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад, розгортанню територіального батальйону, який розміщений у Нововолинську.

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