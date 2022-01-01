Які дороги цьогоріч ремонтуватимуть у Луцьку
Сьогодні, 03:50
У Луцьку запланували поточні ремонти вулиць Мамсурова, Окружної, Набережної та Карпенка-Карого. Окрім того, департамент житлово-комунального господарства міськради оголосив тендер на понад чотири мільйони гривень на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі Луцької громади.
Про це йдеться на сайті державних закупівель, пише ІА Волинські новини.
У цілому департамент ЖКГ оголосив торги на поточний ремонт вулиць Мамсурова, Карпенка-Карого, Набережної, Окружної в Луцьку очікуваною вартістю по 199 тисяч гривень і на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі Луцької міської територіальної громади очікуваною вартістю 4,298 мільйона гривень.
Поточні ремонти, відповідно до тендерної документації, включатимуть такі роботи: холодне фрезерування асфальтобетонного покриття, улаштування вирівнювального шару, улаштування покриття з гарячих дрібнозернистих асфальтобетонних сумішей та ямковий ремонт.
Усі роботи мають виконати в громаді до кінця поточного року. Гарантійний термін на них становитиме один рік.
Департамент ЖКГ оголосив також тендер на розроблення проєктно-кошторисної документації «Капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Декабристів, 25, 25а, 27 та вулиці Захарова, 5, 7 в Луцьку» (мікрорайон Теремне).
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Про це йдеться на сайті державних закупівель, пише ІА Волинські новини.
У цілому департамент ЖКГ оголосив торги на поточний ремонт вулиць Мамсурова, Карпенка-Карого, Набережної, Окружної в Луцьку очікуваною вартістю по 199 тисяч гривень і на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі Луцької міської територіальної громади очікуваною вартістю 4,298 мільйона гривень.
Поточні ремонти, відповідно до тендерної документації, включатимуть такі роботи: холодне фрезерування асфальтобетонного покриття, улаштування вирівнювального шару, улаштування покриття з гарячих дрібнозернистих асфальтобетонних сумішей та ямковий ремонт.
Усі роботи мають виконати в громаді до кінця поточного року. Гарантійний термін на них становитиме один рік.
Департамент ЖКГ оголосив також тендер на розроблення проєктно-кошторисної документації «Капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Декабристів, 25, 25а, 27 та вулиці Захарова, 5, 7 в Луцьку» (мікрорайон Теремне).
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