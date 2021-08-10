Що робити, якщо побачили підозрілий предмет: пояснення волинського експерта. ВІДЕО

Ігор Заболотний розповів, як діяти у разі виявлення підозрілих предметів на вулиці чи в приміщенні.



Про це йшлося у програмі “Актуально” на



Передусім не панікуйте і зберігайте дистанцію. У будівлі безпечною відстанню вважається 50 м, на відкритій місцевості – 100 м. Негайно дзвоніть 101 чи 102. На місце одразу виїжджають спеціалісти ДСНС та вибухотехніки.



Не намагайтеся самостійно дослідити предмет!



“Часто в лісах, полях виявляють вибухові пристрою часів Другої світової війни. Люди думають, що предмет за стільки років втратив свою бойову потужність, беруть його в руки, несуть додому. Але наголошую: жодних маніпуляцій робити не можна!” – наголошує Ігор Заболотний.



Несприятливі умови майже не впливають на властивості вибухових пристроїв. Більше того, деякі з них з часом стають ще більш чутливими.



“Часто снаряди знаходять з підривниками, які встановлені вже в бойове положення. Тож брати в руки такі предмети вкрай небезпечно. До того ж, якщо ви принесете його додому, то це вже стаття Кримінального кодексу України – про незаконне зберігання вибухонебезпечних предметів”, – каже правоохоронець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальник відділу вибухотехнічної служби ГУ НП у Волинській областірозповів, як діяти у разі виявлення підозрілих предметів на вулиці чи в приміщенні.Про це йшлося у програмі “Актуально” на 12 каналі. Передусім не панікуйте і зберігайте дистанцію. У будівлі безпечною відстанню вважається 50 м, на відкритій місцевості – 100 м. Негайно дзвоніть 101 чи 102. На місце одразу виїжджають спеціалісти ДСНС та вибухотехніки.Не намагайтеся самостійно дослідити предмет!“Часто в лісах, полях виявляють вибухові пристрою часів Другої світової війни. Люди думають, що предмет за стільки років втратив свою бойову потужність, беруть його в руки, несуть додому. Але наголошую: жодних маніпуляцій робити не можна!” – наголошує Ігор Заболотний.Несприятливі умови майже не впливають на властивості вибухових пристроїв. Більше того, деякі з них з часом стають ще більш чутливими.“Часто снаряди знаходять з підривниками, які встановлені вже в бойове положення. Тож брати в руки такі предмети вкрай небезпечно. До того ж, якщо ви принесете його додому, то це вже стаття Кримінального кодексу України – про незаконне зберігання вибухонебезпечних предметів”, – каже правоохоронець.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію