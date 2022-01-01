Христина Соловій заявила, що російський репер вкрав у неї пісню

Христина Соловій розповіла, що російський репер вкрав її пісню та вимагає поділитися авторськими правами. Зокрема, виконавець вирішив зробити власну версію хіта "Тримай".



Про це співачка розповіла у соцмережі, пише



Співачка не назвала ім'я артиста, але схоже, мова йде про Пашу Ізотова та трек "Нежно", який підкорює TikTok.



Російський репер наклав реп на перший хіт Христини Соловій – пісню "Тримай". Також він залишив приспіви у виконанні співачки, але змінив її голос.



Окрім того, завжди стримана Соловій назвала репера "московським х**м" і порівняла його вчинок з путінською агресією проти України.



"Спаплюжив мою пісню, спотворив мій голос і навалює з нею свій руський реп у тіктоках та ютубі. Просто вкрав, присвоїв моє без дозволу, і тепер я маю "поділитися" офіційно. Чим не путінська стратегія відбирати території та присвоювати українську культуру?" – написала Соловій.



Також зараз російський репер "тероризує" її команду, юристів та інших українських артистів, щоб "очистити права".



Після посту співачки, у репера з'явилось багато хейтерів, які пишуть, що він незаконно присвоїв пісню.



Також сам Ізотов написав, що вони з Христиною самі вирішать це питання та зазначив, що треку вже 6 років.



Окрім того, він виправдовує себе тим, що в підписі до відео в ютубі вказав Христину Соловій як авторку пісні-першоджерела "Тримай".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29-річна українська співачкарозповіла, що російський репер вкрав її пісню та вимагає поділитися авторськими правами. Зокрема, виконавець вирішив зробити власну версію хіта "Тримай".Про це співачка розповіла у соцмережі, пише РБК-Україна. Співачка не назвала ім'я артиста, але схоже, мова йде прота трек "Нежно", який підкорює TikTok.Російський репер наклав реп на перший хіт Христини Соловій – пісню "Тримай". Також він залишив приспіви у виконанні співачки, але змінив її голос.Окрім того, завжди стримана Соловій назвала репера "московським х**м" і порівняла його вчинок з путінською агресією проти України."Спаплюжив мою пісню, спотворив мій голос і навалює з нею свій руський реп у тіктоках та ютубі. Просто вкрав, присвоїв моє без дозволу, і тепер я маю "поділитися" офіційно. Чим не путінська стратегія відбирати території та присвоювати українську культуру?" – написала Соловій.Також зараз російський репер "тероризує" її команду, юристів та інших українських артистів, щоб "очистити права".Після посту співачки, у репера з'явилось багато хейтерів, які пишуть, що він незаконно присвоїв пісню.Також сам Ізотов написав, що вони з Христиною самі вирішать це питання та зазначив, що треку вже 6 років.Окрім того, він виправдовує себе тим, що в підписі до відео в ютубі вказав Христину Соловій як авторку пісні-першоджерела "Тримай".

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