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Христина Соловій заявила, що російський репер вкрав у неї пісню

Христина Соловій заявила, що російський репер вкрав у неї пісню
29-річна українська співачка Христина Соловій розповіла, що російський репер вкрав її пісню та вимагає поділитися авторськими правами. Зокрема, виконавець вирішив зробити власну версію хіта "Тримай".

Про це співачка розповіла у соцмережі, пише РБК-Україна.

Співачка не назвала ім'я артиста, але схоже, мова йде про Пашу Ізотова та трек "Нежно", який підкорює TikTok.

Російський репер наклав реп на перший хіт Христини Соловій – пісню "Тримай". Також він залишив приспіви у виконанні співачки, але змінив її голос.

Окрім того, завжди стримана Соловій назвала репера "московським х**м" і порівняла його вчинок з путінською агресією проти України.

"Спаплюжив мою пісню, спотворив мій голос і навалює з нею свій руський реп у тіктоках та ютубі. Просто вкрав, присвоїв моє без дозволу, і тепер я маю "поділитися" офіційно. Чим не путінська стратегія відбирати території та присвоювати українську культуру?" – написала Соловій.

Також зараз російський репер "тероризує" її команду, юристів та інших українських артистів, щоб "очистити права".

Після посту співачки, у репера з'явилось багато хейтерів, які пишуть, що він незаконно присвоїв пісню.

Також сам Ізотов написав, що вони з Христиною самі вирішать це питання та зазначив, що треку вже 6 років.

Окрім того, він виправдовує себе тим, що в підписі до відео в ютубі вказав Христину Соловій як авторку пісні-першоджерела "Тримай".

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Теги: Христина Соловій, Тримай, TikTok
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