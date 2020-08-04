У Володимирі скаржаться на відсутність дороги, якою діти ходять до школи ФОТО





Про це пише



Цією ж вулицею дітки, що проживають у селі Заріччя та Лобачин ходять у школу, дорослі – на роботу. Інший провулок виводить до міського стадіону. З настанням весни, чи у дощову погоду людям важко пересуватися вулицею. Вони змушені взувати гумові чоботи або поліетиленові пакети. Неодноразово у болоті та глибоких ямах загрузав і транспорт мешканців. Проблема триває уже багато років.





Як зазначив місцевий житель Леонід Васильович, спочатку їм казали, щоб провели водогін, тоді зроблять асфальт. Але водогін уже зробили мешканці за свої кошти два роки тому, а “віз і нині там”.



“Біля першої школи облаштували навчальний комбінат, то ще й вантажні автомобілі розбивають дорогу, щоб об’їхати калюжі, проїжджають попід самим забором”, – додав Леонід Васильович.



Пані Софія, яка проживає уже 50 років на провулку Річному каже, що не може із чоловіком, який пережив інсульт, нормально вийти на вулицю.



Пані Софія, яка проживає уже 50 років на провулку Річному каже, що не може із чоловіком, який пережив інсульт, нормально вийти на вулицю.



Її сусід самотужки замовив вантажівку щебеню і висипав біля своєї хати, щоб мати змогу доїхати до оселі, інакше транспорт загрузав.



Надалі мешканці вирішили писати колективну заяву і йти на прийом до міського голови.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З приходом весни зазвичай псується якість дорожнього покриття і постає необхідність у його ремонті. Мешканці вулиці Броварної та провулку Річного, що біля школи №1 у Володимирі, де дорожнє покриття фактично відсутнє і, скаржаться, що дорога перетворюється на болото.Про це пише БУГ Цією ж вулицею дітки, що проживають у селі Заріччя та Лобачин ходять у школу, дорослі – на роботу. Інший провулок виводить до міського стадіону. З настанням весни, чи у дощову погоду людям важко пересуватися вулицею. Вони змушені взувати гумові чоботи або поліетиленові пакети. Неодноразово у болоті та глибоких ямах загрузав і транспорт мешканців. Проблема триває уже багато років.Як зазначив місцевий житель, спочатку їм казали, щоб провели водогін, тоді зроблять асфальт. Але водогін уже зробили мешканці за свої кошти два роки тому, а “віз і нині там”.“Біля першої школи облаштували навчальний комбінат, то ще й вантажні автомобілі розбивають дорогу, щоб об’їхати калюжі, проїжджають попід самим забором”, – додав Леонід Васильович.Пані Софія, яка проживає уже 50 років на провулку Річному каже, що не може із чоловіком, який пережив інсульт, нормально вийти на вулицю.Пані Софія, яка проживає уже 50 років на провулку Річному каже, що не може із чоловіком, який пережив інсульт, нормально вийти на вулицю.Її сусід самотужки замовив вантажівку щебеню і висипав біля своєї хати, щоб мати змогу доїхати до оселі, інакше транспорт загрузав.Надалі мешканці вирішили писати колективну заяву і йти на прийом до міського голови.

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