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Коронавірус в Україні: статистика на 20 лютого

Коронавірус в Україні: статистика на 20 лютого
В Україні станом на ранок 20 лютого зафіксували 17 448 нових підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 одужало 11 963 особи, ще 152 - померло.

Так, серед нових хворих: дітей - 1 473, медпрацівників - 142. Крім того, минулої доби госпіталізували 3 172 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіла на коронавірус 4 720 771 особа; одужало – 3 938 459 осіб; летальних випадків – 104 518.

За минулу добу 29 528 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 326 людей, другу дозу – 13 041 людина, додаткову дозу – 93 людини, бустерну дозу – 8 068 людей.

Випадків коронавірусу в регіонах за добу:

м. Київ – 2 126
Вінницька – 292
Волинська – 336
Дніпропетровська – 1 077
Донецька – 925
Житомирська – 720
Закарпатська – 275
Запорізька – 753
Івано-Франківська – 328
Київська – 574
Кіровоградська – 321
Луганська – 253
Львівська – 635
Миколаївська – 945
Одеська – 953
Полтавська – 541
Рівненська – 333
Сумська – 996
Тернопільська – 394
Харківська – 1 398
Херсонська – 867
Хмельницька – 861
Черкаська – 823
Чернівецька – 247
Чернігівська – 475

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Теги: коронавірус, статистика, Україна
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