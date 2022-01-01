Коронавірус в Україні: статистика на 20 лютого





Так, серед нових хворих: дітей - 1 473, медпрацівників - 142. Крім того, минулої доби госпіталізували 3 172 особи.



За весь час пандемії в Україні захворіла на коронавірус 4 720 771 особа; одужало – 3 938 459 осіб; летальних випадків – 104 518.



За минулу добу 29 528 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 326 людей, другу дозу – 13 041 людина, додаткову дозу – 93 людини, бустерну дозу – 8 068 людей.



Випадків коронавірусу в регіонах за добу:



м. Київ – 2 126

Вінницька – 292

Волинська – 336

Дніпропетровська – 1 077

Донецька – 925

Житомирська – 720

Закарпатська – 275

Запорізька – 753

Івано-Франківська – 328

Київська – 574

Кіровоградська – 321

Луганська – 253

Львівська – 635

Миколаївська – 945

Одеська – 953

Полтавська – 541

Рівненська – 333

Сумська – 996

Тернопільська – 394

Харківська – 1 398

Херсонська – 867

Хмельницька – 861

Черкаська – 823

Чернівецька – 247

Чернігівська – 475

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на ранок 20 лютого зафіксували 17 448 нових підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 одужало 11 963 особи, ще 152 - померло.Так, серед нових хворих: дітей - 1 473, медпрацівників - 142. Крім того, минулої доби госпіталізували 3 172 особи.За весь час пандемії в Україні захворіла на коронавірус 4 720 771 особа; одужало – 3 938 459 осіб; летальних випадків – 104 518.За минулу добу 29 528 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 326 людей, другу дозу – 13 041 людина, додаткову дозу – 93 людини, бустерну дозу – 8 068 людей.Випадків коронавірусу в регіонах за добу:м. Київ – 2 126Вінницька – 292Волинська – 336Дніпропетровська – 1 077Донецька – 925Житомирська – 720Закарпатська – 275Запорізька – 753Івано-Франківська – 328Київська – 574Кіровоградська – 321Луганська – 253Львівська – 635Миколаївська – 945Одеська – 953Полтавська – 541Рівненська – 333Сумська – 996Тернопільська – 394Харківська – 1 398Херсонська – 867Хмельницька – 861Черкаська – 823Чернівецька – 247Чернігівська – 475

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