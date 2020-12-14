Окупанти залякують жителів Донбасу. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:30
Росія продовжує нагнітати ситуацію на тимчасово окупованих теренах українського Донбасу. Пропагандистські ресурси в РФ і на території ОРДЛО масово поширювали інформацію про нібито обстріли з боку Збройних сил України, але не надали жодного кадру, що це підтверджував би.
Про це пише OBOZREVATEL.
Російсько-окупаційні війська вкотре збільшили кількість обстрілів позицій українських військових, водночас продовжуючи розпускати фейки про нібито порушення з боку ЗСУ.
ЗМІ РФ також запустили неправдиву інформацію про «затримання українського агента». В Україні викрили брехню пропагандистів.
06:00 – У ніч із 19 на 20 лютого окупанти вивели на вулиці Донецька велику кількість військової техніки. Були помічені «Урали» з боєзапасом та самохідні гаубиці «Гвоздика».
06:30 – Місцеві жителі, які не стали евакуюватися з Донецька, тим часом запустили акцію: вони почали клеїти на машини наклейки з написом «Донецьк. Я залишаюся, щоб жити».
07:00 – Водночас у «народній міліції» «ДНР» заявили, що люди нібито добровільно погоджуються служити в армії терористів, через що "військкомати працюють у посиленому режимі".
07:10 – Оператор зв'язку «Лугаком» попередив, що на всій території "ЛНР" може не працювати мобільний зв'язок та інтернет.
07:15 – У штабі ООС поінформували, що минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська 136 разів порушили режим тиші і вбили двох українських захисників. За цю добу зафіксовано вже вісім порушень.
07:30 – У мережі показали умови, в яких житимуть евакуйовані з «Л/ДНР» люди. Для сну їм надали двоярусні ліжка у наметових містечках біля пункту пропуску в РФ.
08:00 – Україна тимчасово закрила КПВВ «Щастя» на Луганщині через регулярні обстріли найманців РФ «на період існування загрози». Там є сервісна зона з ЦПАПом, банком, поштою, які тепер не працюватимуть.
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Про це пише OBOZREVATEL.
Російсько-окупаційні війська вкотре збільшили кількість обстрілів позицій українських військових, водночас продовжуючи розпускати фейки про нібито порушення з боку ЗСУ.
ЗМІ РФ також запустили неправдиву інформацію про «затримання українського агента». В Україні викрили брехню пропагандистів.
06:00 – У ніч із 19 на 20 лютого окупанти вивели на вулиці Донецька велику кількість військової техніки. Були помічені «Урали» з боєзапасом та самохідні гаубиці «Гвоздика».
06:30 – Місцеві жителі, які не стали евакуюватися з Донецька, тим часом запустили акцію: вони почали клеїти на машини наклейки з написом «Донецьк. Я залишаюся, щоб жити».
07:00 – Водночас у «народній міліції» «ДНР» заявили, що люди нібито добровільно погоджуються служити в армії терористів, через що "військкомати працюють у посиленому режимі".
07:10 – Оператор зв'язку «Лугаком» попередив, що на всій території "ЛНР" може не працювати мобільний зв'язок та інтернет.
07:15 – У штабі ООС поінформували, що минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська 136 разів порушили режим тиші і вбили двох українських захисників. За цю добу зафіксовано вже вісім порушень.
07:30 – У мережі показали умови, в яких житимуть евакуйовані з «Л/ДНР» люди. Для сну їм надали двоярусні ліжка у наметових містечках біля пункту пропуску в РФ.
08:00 – Україна тимчасово закрила КПВВ «Щастя» на Луганщині через регулярні обстріли найманців РФ «на період існування загрози». Там є сервісна зона з ЦПАПом, банком, поштою, які тепер не працюватимуть.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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