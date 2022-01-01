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На Волині за останню добу – жодного летального випадку від ковіду

На Волині за останню добу – жодного летального випадку від ковіду
Станом на ранок 20 лютого на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 336 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Луцький район – 223 хворих:

Луцька ТГ – 183
Боратинська ТГ – 1
Берестечківська ТГ -2
Городищенська ТГ – 4
Горохівська ТГ – 3
Доросинівська ТГ – 1
Колківська ТГ – 3
Копачівська ТГ – 1
Підгайцівска ТГ – 17
Торчинська ТГ – 1
Рожищенська ТГ – 7

Володимир-Волинський район – 46 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 10
Затурцівська ТГ — 2
Іваничівська ТГ — 2
Локачинська ТГ — 3
Нововолинська ТГ – 23
Павлівська ТГ – 1
Поромівська ТГ — 4
Устилузька ТГ — 1

Камінь-Каширський район – 23 хворих:

Камінь- Каширська ТГ – 6
Любешівська ТГ – 8
Маневицька ТГ – 7
Прилісненська ТГ -2

Ковельський район – 44 хворих:

Велицька ТГ — 1
Голобська ТГ – 1
Ковельська ТГ – 40
Колодяжненська ТГ – 2
Госпіталізовано – 22 хворих, 314 – лікуються амбулаторно.

Усього станом на 20 лютого в області зареєстрували 129315 випадків.
Одужало – 112693 особи (за останню добу – 234).
Летальних випадків (осіб) – 2377, з них за останню добу – 0.

Методом ПЛР всього обстежили 478740 осіб, за останню добу – 118 осіб.

За добу 19 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 548 щеплень. Першою дозою щепили — 175 осіб, другою дозою – 272 особи, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 101 особу.

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Теги: коронавірус, статистика, Волинь
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