На Волині за останню добу – жодного летального випадку від ковіду





Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.



Луцький район – 223 хворих:



Луцька ТГ – 183

Боратинська ТГ – 1

Берестечківська ТГ -2

Городищенська ТГ – 4

Горохівська ТГ – 3

Доросинівська ТГ – 1

Колківська ТГ – 3

Копачівська ТГ – 1

Підгайцівска ТГ – 17

Торчинська ТГ – 1

Рожищенська ТГ – 7



Володимир-Волинський район – 46 хворих:



Володимир-Волинська ТГ – 10

Затурцівська ТГ — 2

Іваничівська ТГ — 2

Локачинська ТГ — 3

Нововолинська ТГ – 23

Павлівська ТГ – 1

Поромівська ТГ — 4

Устилузька ТГ — 1



Камінь-Каширський район – 23 хворих:



Камінь- Каширська ТГ – 6

Любешівська ТГ – 8

Маневицька ТГ – 7

Прилісненська ТГ -2



Ковельський район – 44 хворих:



Велицька ТГ — 1

Голобська ТГ – 1

Ковельська ТГ – 40

Колодяжненська ТГ – 2

Госпіталізовано – 22 хворих, 314 – лікуються амбулаторно.



Усього станом на 20 лютого в області зареєстрували 129315 випадків.

Одужало – 112693 особи (за останню добу – 234).

Летальних випадків (осіб) – 2377, з них за останню добу – 0.



Методом ПЛР всього обстежили 478740 осіб, за останню добу – 118 осіб.



За добу 19 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 548 щеплень. Першою дозою щепили — 175 осіб, другою дозою – 272 особи, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 101 особу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на ранок 20 лютого на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 336 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Луцький район – 223 хворих:Луцька ТГ – 183Боратинська ТГ – 1Берестечківська ТГ -2Городищенська ТГ – 4Горохівська ТГ – 3Доросинівська ТГ – 1Колківська ТГ – 3Копачівська ТГ – 1Підгайцівска ТГ – 17Торчинська ТГ – 1Рожищенська ТГ – 7Володимир-Волинський район – 46 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 10Затурцівська ТГ — 2Іваничівська ТГ — 2Локачинська ТГ — 3Нововолинська ТГ – 23Павлівська ТГ – 1Поромівська ТГ — 4Устилузька ТГ — 1Камінь-Каширський район – 23 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 6Любешівська ТГ – 8Маневицька ТГ – 7Прилісненська ТГ -2Ковельський район – 44 хворих:Велицька ТГ — 1Голобська ТГ – 1Ковельська ТГ – 40Колодяжненська ТГ – 2Госпіталізовано – 22 хворих, 314 – лікуються амбулаторно.Усього станом на 20 лютого в області зареєстрували 129315 випадків.Одужало – 112693 особи (за останню добу – 234).Летальних випадків (осіб) – 2377, з них за останню добу – 0.Методом ПЛР всього обстежили 478740 осіб, за останню добу – 118 осіб.За добу 19 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 548 щеплень. Першою дозою щепили — 175 осіб, другою дозою – 272 особи, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 101 особу.

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