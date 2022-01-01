На Волині за останню добу – жодного летального випадку від ковіду
Сьогодні, 10:00
Станом на ранок 20 лютого на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 336 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Луцький район – 223 хворих:
Луцька ТГ – 183
Боратинська ТГ – 1
Берестечківська ТГ -2
Городищенська ТГ – 4
Горохівська ТГ – 3
Доросинівська ТГ – 1
Колківська ТГ – 3
Копачівська ТГ – 1
Підгайцівска ТГ – 17
Торчинська ТГ – 1
Рожищенська ТГ – 7
Володимир-Волинський район – 46 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 10
Затурцівська ТГ — 2
Іваничівська ТГ — 2
Локачинська ТГ — 3
Нововолинська ТГ – 23
Павлівська ТГ – 1
Поромівська ТГ — 4
Устилузька ТГ — 1
Камінь-Каширський район – 23 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 6
Любешівська ТГ – 8
Маневицька ТГ – 7
Прилісненська ТГ -2
Ковельський район – 44 хворих:
Велицька ТГ — 1
Голобська ТГ – 1
Ковельська ТГ – 40
Колодяжненська ТГ – 2
Госпіталізовано – 22 хворих, 314 – лікуються амбулаторно.
Усього станом на 20 лютого в області зареєстрували 129315 випадків.
Одужало – 112693 особи (за останню добу – 234).
Летальних випадків (осіб) – 2377, з них за останню добу – 0.
Методом ПЛР всього обстежили 478740 осіб, за останню добу – 118 осіб.
За добу 19 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 548 щеплень. Першою дозою щепили — 175 осіб, другою дозою – 272 особи, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 101 особу.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Луцький район – 223 хворих:
Луцька ТГ – 183
Боратинська ТГ – 1
Берестечківська ТГ -2
Городищенська ТГ – 4
Горохівська ТГ – 3
Доросинівська ТГ – 1
Колківська ТГ – 3
Копачівська ТГ – 1
Підгайцівска ТГ – 17
Торчинська ТГ – 1
Рожищенська ТГ – 7
Володимир-Волинський район – 46 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 10
Затурцівська ТГ — 2
Іваничівська ТГ — 2
Локачинська ТГ — 3
Нововолинська ТГ – 23
Павлівська ТГ – 1
Поромівська ТГ — 4
Устилузька ТГ — 1
Камінь-Каширський район – 23 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 6
Любешівська ТГ – 8
Маневицька ТГ – 7
Прилісненська ТГ -2
Ковельський район – 44 хворих:
Велицька ТГ — 1
Голобська ТГ – 1
Ковельська ТГ – 40
Колодяжненська ТГ – 2
Госпіталізовано – 22 хворих, 314 – лікуються амбулаторно.
Усього станом на 20 лютого в області зареєстрували 129315 випадків.
Одужало – 112693 особи (за останню добу – 234).
Летальних випадків (осіб) – 2377, з них за останню добу – 0.
Методом ПЛР всього обстежили 478740 осіб, за останню добу – 118 осіб.
За добу 19 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 548 щеплень. Першою дозою щепили — 175 осіб, другою дозою – 272 особи, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 101 особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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