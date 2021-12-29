У волинських зброярнях зріс попит на товар. ВІДЕО





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«Сильного ажіотажу нема. У зв’язку з інформаційною війною, попит останнім часом зріс на 10-15%», – каже власник зброярні Олександр Квитко.



Нині ж масово озброюватись почали українці на Сході, в столиці та Одесі. Купують усі види зброї, та здебільшого – нарізну.



«Якщо, не дай Бог війна, то головні характеристики зброї мають бути: точність, дальність та якість ураження кулі», – пояснює директор зброярні Олександр Федорук.



Щоб стати власником такої нарізної зброї треба мати вік від 25 років і отримати право на володіння зброєю в Україні. Це право регламентується Інструкцією МВС. Також треба пройти Волинську дозвільну систему: треба довідка від психіатра, з наркодиспансеру та про відсутність судимості.



На виготовлення таких документі піде 2-3 місяці.



Дозвіл не потрібен на пневматичну зброю калібром менше 4,5 мм, а також газові балончики. Це все продають особам з 18 років.



Але якщо ви вже отримали зброю, придбали сейф для зберігання, у вас виникне запитання, де отримати навички зі стрільби? Адже з тремтячими руками оборонятись від ворога чи хулігана не вдасться.



Єдине стрільбище недалеко від Луцька, куди можуть приїхати постріляти усі охочі, – у Рожищі. Важливо: цей полігон несертифікований в Україні. Щотижня тут збираються власники зброї з Луцька та прилеглих громад. Але чи законно це?



«Тут все облаштовано, є насипи, є кулевловлювач, але з юридичної сторони на Волині немає жодного законного стрільбища», – каже голова спілки власників зброї Волині Ігор Алєксєєв.



У Верховній Раді не полишають спроб врегулювати обіг зброї. Депутати зареєстрували два нові законопроекти – 5708 «Про право на цивільну вогнепальну зброю» і 5708-1 «Про право на самозахист та володіння цивільною вогнепальною зброєю». Обидва проєкти знаходяться на стадії комітетських обговорень. Але першу скрипку у їхньому прийнятті грає Міністерство внутрішніх справ.



«МВС каже, що українське суспільство не готове до володіння таким видом зброї», – каже адвокат Вадим Матвіїв.



А не готові, бо готуватися, по-суті, ніде.



«В нас немає такого, щоб людина вийшла постріляти по тарілках», – каже Олександр Квитко.



А ще, каже, немає сертифікованого тиру чи стрільбища, немає й інструкторів, які елементарно навчать правильно поводитись із зброєю.



За даними МВС, обсяг легальної вогнепальної зброї на руках громадян складає приблизно 1,3 млн одиниць. Однак незареєстрованої зброї значно більше: згідно з даними Офісу Генпрокурора, у 2021 році в Україні налічувалось – від 3 до 5 млн одиниць нелегальної зброї і саме вона фігурує у більшості кримінальних правопорушень.



«На моє переконання, наявність зброї дисциплінує. Коли потенційний грабіжник знає, що в людини в хаті є нарізний пістолет… Чи буде це превентивний захід? На моє переконання, – буде», – каже Вадим Матвіїв.



Превентивним заходом для агресорів поза нашими кордонами є і те, що власники зброї на Волині готові боронити свою територію



«Я думаю, 5-6 тисяч чоловік на даний момент теоретично мають досвід стрільби і мають настрій та запал об’єднуватись, щоб боронити свій край і своє місто», – припускає Ігор Алєксєєв.



Але перед тим, як отримувати дозвіл і купувати зброю, ви мусите усвідомити всі ризики та всі відповідальність, яку ви на себе берете.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зброярнях кажуть: минулого тижня попит на товари різко зріс. У той же час він і близько не такий, як у 2014-2015.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. «Сильного ажіотажу нема. У зв’язку з інформаційною війною, попит останнім часом зріс на 10-15%», – каже власник зброярніНині ж масово озброюватись почали українці на Сході, в столиці та Одесі. Купують усі види зброї, та здебільшого – нарізну.«Якщо, не дай Бог війна, то головні характеристики зброї мають бути: точність, дальність та якість ураження кулі», – пояснює директор зброярніЩоб стати власником такої нарізної зброї треба мати вік від 25 років і отримати право на володіння зброєю в Україні. Це право регламентується Інструкцією МВС. Також треба пройти Волинську дозвільну систему: треба довідка від психіатра, з наркодиспансеру та про відсутність судимості.На виготовлення таких документі піде 2-3 місяці.Дозвіл не потрібен на пневматичну зброю калібром менше 4,5 мм, а також газові балончики. Це все продають особам з 18 років.Але якщо ви вже отримали зброю, придбали сейф для зберігання, у вас виникне запитання, де отримати навички зі стрільби? Адже з тремтячими руками оборонятись від ворога чи хулігана не вдасться.Єдине стрільбище недалеко від Луцька, куди можуть приїхати постріляти усі охочі, – у Рожищі. Важливо: цей полігон несертифікований в Україні. Щотижня тут збираються власники зброї з Луцька та прилеглих громад. Але чи законно це?«Тут все облаштовано, є насипи, є кулевловлювач, але з юридичної сторони на Волині немає жодного законного стрільбища», – каже голова спілки власників зброї ВолиніУ Верховній Раді не полишають спроб врегулювати обіг зброї. Депутати зареєстрували два нові законопроекти – 5708 «Про право на цивільну вогнепальну зброю» і 5708-1 «Про право на самозахист та володіння цивільною вогнепальною зброєю». Обидва проєкти знаходяться на стадії комітетських обговорень. Але першу скрипку у їхньому прийнятті грає Міністерство внутрішніх справ.«МВС каже, що українське суспільство не готове до володіння таким видом зброї», – каже адвокатА не готові, бо готуватися, по-суті, ніде.«В нас немає такого, щоб людина вийшла постріляти по тарілках», – каже Олександр Квитко.А ще, каже, немає сертифікованого тиру чи стрільбища, немає й інструкторів, які елементарно навчать правильно поводитись із зброєю.За даними МВС, обсяг легальної вогнепальної зброї на руках громадян складає приблизно 1,3 млн одиниць. Однак незареєстрованої зброї значно більше: згідно з даними Офісу Генпрокурора, у 2021 році в Україні налічувалось – від 3 до 5 млн одиниць нелегальної зброї і саме вона фігурує у більшості кримінальних правопорушень.«На моє переконання, наявність зброї дисциплінує. Коли потенційний грабіжник знає, що в людини в хаті є нарізний пістолет… Чи буде це превентивний захід? На моє переконання, – буде», – каже Вадим Матвіїв.Превентивним заходом для агресорів поза нашими кордонами є і те, що власники зброї на Волині готові боронити свою територію«Я думаю, 5-6 тисяч чоловік на даний момент теоретично мають досвід стрільби і мають настрій та запал об’єднуватись, щоб боронити свій край і своє місто», – припускає Ігор Алєксєєв.Але перед тим, як отримувати дозвіл і купувати зброю, ви мусите усвідомити всі ризики та всі відповідальність, яку ви на себе берете.

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