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Помер досвідчений волинський лікар

Помер досвідчений волинський лікар
Відійшов у засвіти колишній головний санітарний лікар Ковельського району Ростислав Хільчук.

Сумну звістку повідомили на сторінці Ковельського МТМО у Фейсбук.

Ростислав Хільчук медичній справі присвятив понад 30 років. Зокрема був керівником санепідемстанції та в.о. завідувача Ковельського міськміжрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України».

«Ростислав Володимирович користувався заслуженим авторитетом і повагою серед колег, був людиною мудрою та щирою, кваліфікованим фахівцем та хорошим другом. Саме таким він залишиться у спогадах тих, хто знав його та працював поруч із ним», - йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким та рідним померлого.


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Теги: Лікар, Волинь, смерть, Ростислав Хільчук
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