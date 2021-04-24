Помер досвідчений волинський лікар

Відійшов у засвіти колишній головний санітарний лікар Ковельського районуСумну звістку повідомили на сторінці Ковельського МТМО у Фейсбук.Ростислав Хільчук медичній справі присвятив понад 30 років. Зокрема був керівником санепідемстанції та в.о. завідувача Ковельського міськміжрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України».«Ростислав Володимирович користувався заслуженим авторитетом і повагою серед колег, був людиною мудрою та щирою, кваліфікованим фахівцем та хорошим другом. Саме таким він залишиться у спогадах тих, хто знав його та працював поруч із ним», - йдеться у дописі.висловлює щирі співчуття близьким та рідним померлого.