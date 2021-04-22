Макрон після переговорів з Путіним зателефонував Зеленському

Еммануеля Макрона із главою Росії Володимиром Путіним. Темою бесіди цього разу в телефонному режимі знову стала російська агресія проти України. Після цього французький лідер одразу ж зателефонував українському колезі Володимиру Зеленському.



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Зазначається, що переговори Макрона з Путіним розпочалися об 11:00 за московським часом і тривали 1 годину 45 хвилин. У Парижі їх називали «останнім можливим і необхідним зусиллям, щоб уникнути великого конфлікту в Україні».



Відомо, що із Зеленським Макрон спілкувався близько пів години. За останню добу для політиків це стало другою телефонною розмовою. Під час дзвінка ввечері 19 лютого вони обговорювали загострення на Донбасі. Зокрема, кроки, які потрібно зробити для негайної деескалації, а також шляхи політико-дипломатичного врегулювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 20 лютого, відбулася чергова розмова президента Франціїіз главою Росії. Темою бесіди цього разу в телефонному режимі знову стала російська агресія проти України. Після цього французький лідер одразу ж зателефонував українському колезіПро це повідомляє Sky News із посиланням на джерела.Зазначається, що переговори Макрона з Путіним розпочалися об 11:00 за московським часом і тривали 1 годину 45 хвилин. У Парижі їх називали «останнім можливим і необхідним зусиллям, щоб уникнути великого конфлікту в Україні».Відомо, що із Зеленським Макрон спілкувався близько пів години. За останню добу для політиків це стало другою телефонною розмовою. Під час дзвінка ввечері 19 лютого вони обговорювали загострення на Донбасі. Зокрема, кроки, які потрібно зробити для негайної деескалації, а також шляхи політико-дипломатичного врегулювання.

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