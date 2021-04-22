Макрон після переговорів з Путіним зателефонував Зеленському. ОНОВЛЕНО

Еммануеля Макрона із главою Росії Володимиром Путіним. Темою бесіди цього разу в телефонному режимі знову стала російська агресія проти України. Після цього французький лідер одразу ж зателефонував українському колезі Володимиру Зеленському.



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Зазначається, що переговори Макрона з Путіним розпочалися об 11:00 за московським часом і тривали 1 годину 45 хвилин. У Парижі їх називали «останнім можливим і необхідним зусиллям, щоб уникнути великого конфлікту в Україні».



За повідомленнями росЗМІ, Путін у телефонній розмові з Макроном вказав на нібито серйозне занепокоєння через «різке погіршення обстановки на лінії зіткнення на Донбасі». Також він висловив переконання, що Київ «лише імітує переговорний процес», але водночас «вперто відмовляється від реалізації Мінських домовленостей». Крім того, глава держави-агресора заявив, що за ескалацією на Донбасі стоять «провокації київських військових».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 20 лютого, відбулася чергова розмова президента Франціїіз главою Росії. Темою бесіди цього разу в телефонному режимі знову стала російська агресія проти України. Після цього французький лідер одразу ж зателефонував українському колезіПро це повідомляє Sky News із посиланням на джерела.Зазначається, що переговори Макрона з Путіним розпочалися об 11:00 за московським часом і тривали 1 годину 45 хвилин. У Парижі їх називали «останнім можливим і необхідним зусиллям, щоб уникнути великого конфлікту в Україні».За повідомленнями росЗМІ, Путін у телефонній розмові з Макроном вказав на нібито серйозне занепокоєння через «різке погіршення обстановки на лінії зіткнення на Донбасі». Також він висловив переконання, що Київ «лише імітує переговорний процес», але водночас «вперто відмовляється від реалізації Мінських домовленостей». Крім того, глава держави-агресора заявив, що за ескалацією на Донбасі стоять «провокації київських військових».

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