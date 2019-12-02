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Де у Луцьку не буде світла у понеділок, 21 лютого

Де у Луцьку не буде світла у понеділок, 21 лютого
Завтра, 21 лютого, через технічні роботи кілька вулиць у Луцьку залишиться без світла.

Про це інформують на сайті «Волиньобленерго».

Електропостачання буде відсутнє за такими адресами:

12:30-17:00: вул. Кравчука, 13а, 15, 15а, б, д, л, к, вул. Конякіна 31, 33, 29, 37б;

10:00-16:00: вул. Авторемотна (частково), вул. Дубнівська (частково).








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Теги: Луцьк, не буде світла
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