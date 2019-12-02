Де у Луцьку не буде світла у понеділок, 21 лютого
Сьогодні, 19:00
Завтра, 21 лютого, через технічні роботи кілька вулиць у Луцьку залишиться без світла.
Про це інформують на сайті «Волиньобленерго».
Електропостачання буде відсутнє за такими адресами:
• 12:30-17:00: вул. Кравчука, 13а, 15, 15а, б, д, л, к, вул. Конякіна 31, 33, 29, 37б;
• 10:00-16:00: вул. Авторемотна (частково), вул. Дубнівська (частково).
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Про це інформують на сайті «Волиньобленерго».
Електропостачання буде відсутнє за такими адресами:
• 12:30-17:00: вул. Кравчука, 13а, 15, 15а, б, д, л, к, вул. Конякіна 31, 33, 29, 37б;
• 10:00-16:00: вул. Авторемотна (частково), вул. Дубнівська (частково).
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